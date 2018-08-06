Atak Helikopteri’nin satışında soru işaretleri: ABD’den izin gerekli mi?

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TUSAŞ tarafından üretilen ve birçok parçası yerli savunma sanayiinin önemli katkıları ile yerlileştirilen ATAK helikopterinin en büyük ihracat başarısı geçtiğimiz günlerde açıklanan Pakistan anlaşması olmuştu. Toplam hacmi 1.5 milyar doları bulacağı söylenen anlaşmaya ABD Savıunma Bakanlığı’ndan bir engel gelebilir.





Ülkemizde özellikle terörle mücadelede etkin rol üstlenen ve operasyon maliyetlerini ciddi anlamda düşüren ATAK helikopteri, aviyoniklerinden kullanılan akıllı mühimmatlara kadar geniş bir yelpazede milli savunma sanayii ürünleri ile donatılmış olsa da helikopterde yer alan LHTEC T800 motor, ihracat konusunda ülkemizin elini kolunu bağlayabilir.





LHTEC T800 motor

Rolls Royce ve Honeywell ortaklığında üretilen turboşaft motor, %50 - 50 ortaklık ile İngiliz - ABD üretimi. Sikorsky helikopterlerinin bazı modellerinde de kullanılan bu motor, 1373 SHP kalkış gücü üretebiliyor. Rolls Royce ile son dönemde yakın ilişkiler geliştirmiş olsak da projenin destekçilerinden biri de ABD olduğu için ilgili Savunma Bakanlığı’ndan ihracat için özel bir izin alınması gerekiyor.

Atak helikopterinde de kullanılan LHTEC T800 motor

Savunma sanayii kaynaklarına dayandırılan ilk bilgilere göre Kasım ayına kadar motor hakları için ABD makamlarından izin gelmemesi durumunda Pakistan ile gerçekleştirilen anlaşma iptal olabilir veya projenin teslim takviminde değişiklikler ortaya çıkabilir. Hindistan ile ciddi bir silahlanma yarışı içinde olan Pakistan’ın bu duruma nasıl tepki vereceği ise tam bir muamma.





Geldiği günden bu yana ülkeyi ticari bir bakışla yöneten ve bu uğurda keskin kararlar vermekten geri durmayan Trump yönetiminin bu duruma nasıl bir yaklaşım göstereceği de büyük merak konusu. İlerleyen günlerde konuya ilişkin daha somut bilgiler ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz.