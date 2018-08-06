Atak Helikopteri’nin satışında soru işaretleri: ABD’den izin gerekli mi?

Ülkemizde özellikle terörle mücadelede etkin rol üstlenen ve operasyon maliyetlerini ciddi anlamda düşüren ATAK helikopteri, aviyoniklerinden kullanılan akıllı mühimmatlara kadar geniş bir yelpazede milli savunma sanayii ürünleri ile donatılmış olsa da helikopterde yer alan LHTEC T800 motor, ihracat konusunda ülkemizin elini kolunu bağlayabilir.
LHTEC T800 motor
Rolls Royce ve Honeywell ortaklığında üretilen turboşaft motor, %50 - 50 ortaklık ile İngiliz - ABD üretimi. Sikorsky helikopterlerinin bazı modellerinde de kullanılan bu motor, 1373 SHP kalkış gücü üretebiliyor. Rolls Royce ile son dönemde yakın ilişkiler geliştirmiş olsak da projenin destekçilerinden biri de ABD olduğu için ilgili Savunma Bakanlığı’ndan ihracat için özel bir izin alınması gerekiyor.
Geldiği günden bu yana ülkeyi ticari bir bakışla yöneten ve bu uğurda keskin kararlar vermekten geri durmayan Trump yönetiminin bu duruma nasıl bir yaklaşım göstereceği de büyük merak konusu. İlerleyen günlerde konuya ilişkin daha somut bilgiler ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz.
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Motor yerli değil bilgisayar parçaları yerli değil. Uçak tasarımı İtalyan .Bunları bile bile %100 milli denilmesine kızıyorum yoksa bu uçağın bir somununu yapsalar bile bence güzel bir şeydir destek verilmeli. Böyle böyle büyüyeceğiz ama halkı kandırmasınlar. Tek kızdığım nokta bu.