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Atak Helikopteri’nin satışında soru işaretleri: ABD’den izin gerekli mi?

Yetenekleri ile ülkemizde önemli bir rol üstlenen ve küresel ölçekte de beğeni toplayan ATAK helikopterinin satışı konusunda can sıkıcı gelişmeler yaşanabilir. İşte konuya ilişkin tüm detaylar:
9 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Atak Helikopteri’nin satışında soru işaretleri: ABD’den izin gerekli mi?
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TUSAŞ tarafından üretilen ve birçok parçası yerli savunma sanayiinin önemli katkıları ile yerlileştirilen ATAK helikopterinin en büyük ihracat başarısı geçtiğimiz günlerde açıklanan Pakistan anlaşması olmuştu. Toplam hacmi 1.5 milyar doları bulacağı söylenen anlaşmaya ABD Savıunma Bakanlığı’ndan bir engel gelebilir.


Ülkemizde özellikle terörle mücadelede etkin rol üstlenen ve operasyon maliyetlerini ciddi anlamda düşüren ATAK helikopteri, aviyoniklerinden kullanılan akıllı mühimmatlara kadar geniş bir yelpazede milli savunma sanayii ürünleri ile donatılmış olsa da helikopterde yer alan LHTEC T800 motor, ihracat konusunda ülkemizin elini kolunu bağlayabilir.


LHTEC T800 motor

Rolls Royce ve Honeywell ortaklığında üretilen turboşaft motor, %50 - 50 ortaklık ile İngiliz - ABD üretimi. Sikorsky helikopterlerinin bazı modellerinde de kullanılan bu motor, 1373 SHP kalkış gücü üretebiliyor. Rolls Royce ile son dönemde yakın ilişkiler geliştirmiş olsak da projenin destekçilerinden biri de ABD olduğu için ilgili Savunma Bakanlığı’ndan ihracat için özel bir izin alınması gerekiyor.

Atak Helikopteri’nin satışında soru işaretleri: ABD’den izin gerekli mi?
Atak helikopterinde de kullanılan LHTEC T800 motor
Savunma sanayii kaynaklarına dayandırılan ilk bilgilere göre  Kasım ayına kadar motor hakları için ABD makamlarından izin gelmemesi durumunda Pakistan ile gerçekleştirilen anlaşma iptal olabilir veya projenin teslim takviminde değişiklikler ortaya çıkabilir. Hindistan ile ciddi bir silahlanma yarışı içinde olan Pakistan’ın bu duruma nasıl tepki vereceği ise tam bir muamma.


Geldiği günden bu yana ülkeyi ticari bir bakışla yöneten ve bu uğurda keskin kararlar vermekten geri durmayan Trump yönetiminin bu duruma nasıl bir yaklaşım göstereceği de büyük merak konusu. İlerleyen günlerde konuya ilişkin daha somut bilgiler ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz.


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Slaved by makarna 9 ay en beğenilen
Yerli değil miydi bu yaww?
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largo21 9 ay FEARTR
Gerçekten amacım karalamak değil de Tamam motor ithal. Bu uçağın sistemindeki parçalar da mı yerli? Sonuçta hepsinde bir bilgisayar sistemi var.
Motor yerli değil bilgisayar parçaları yerli değil. Uçak tasarımı İtalyan .Bunları bile bile %100 milli denilmesine kızıyorum yoksa bu uçağın bir somununu yapsalar bile bence güzel bir şeydir destek verilmeli. Böyle böyle büyüyeceğiz ama halkı kandırmasınlar. Tek kızdığım nokta bu.
Gerçekten amacım karalamak değil de Tamam motor ithal. Bu uçağın sistemindeki parçalar da mı yerli? Sonuçta hepsinde bir bilgisayar sistemi var.Motor yerl...
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4 Yanıt Yanıtla +105
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deoks 9 ay
Adam hala "bi motoru ithal ediyoruz" diyor. Bak bi motor bile satışına ket vurabiliyor. O yüzden gerçekten yapamadan milletin kafasını yerli yerli diye kemirmeyin. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
Adam hala "bi motoru ithal ediyoruz" diyor. Bak bi motor bile satışına ket vurabiliyor. O yüzden gerçekten yapamadan milletin kafasını yerli yerli diye kemirmey...
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DH Misafiri 2 ay
Senin ağababaların bayrak direğinin ipini üretmekle mutlu olabiliyorlardı. Şimdi motor dışında her şeyini üretiyoruz.Yarın da motorunu üretecceğiz. Ki önemli aşamalar kazandı. O zaman mahcup olur musun, yoksa yeni bahanler mi üretirsin. Daha Yılmaz hükümeti döneminde bırakın üretimi tankların modernizasyonu için 5milyar dolar vermiştik dış ülkelere. Sizin zihniyetiniz bugüne kadar hiç bir üretim yapmadığı için bu motor geliştirilemedi. Ama çok yakında motorunu da üreteceğiz. Önce emeklersin sonra yürür ve koşarsın.Siz zamanında yerli savunma sanayine emekletseydiniz, biz koştururduk. Ama şimdi tüm aşamaları çok hızlı bir şekilde yapıyoruz. Gurur duyun.
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Treth 6 ay
Bizim muhalefet yerli dendiği zaman aklınıza gelecek her bir ince ayrıntının Türkiye de üretildiğini anlıyorlar.
Bunlara özel olarak açıklamak gerek. Mesela Amerik ada üretilen bir çok üründe çeşitli ülkelerden parçalar vardır. İngiliz mallarında Fransız Fransız mallarında ingiliz Çin mallarında Japon Japon Mallarında Çin Tayvan vs. bir çok parçalar mevcuttur.
Yani bir X parçası üretilirken onu üreten firma X parçasının Xx parçasını Amerikadan getirtiyor olabilir
Bu kadar cahil olmayın..
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Last Troll Bender 6 ay Treth
Amerik ada yeni bir ülke sanırım. Siz nasıl bu kadar kültürlü oluyorsunuz? İlçe teşkilatlarında boş zamanlarda füzyon, nano teknoloji filan tartışıyorsunuz galiba.
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BOLDVIPER 6 ay
Ne oldu Sattınız mı yerli ve milli helikopterleri
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ßenle100les 6 ay
Yerli olmasini isyerdim en azindan kritik parcalari yerli olmaliydi
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DH Misafiri 6 ay
askeri amaçlı üretimlerde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler, hem ihracat yapacak ülkenin hem de ithalat yapacak olan ülkenin askeri makamlarından izin ile yapılmaktadır. adamlar onay vermezse satış yapılmaz. senin verdiğin örnekle bu birbirinden çok farklı durumlar
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Firat982 8 ay
''Yerli'' ve ''Milli'' kavramları bile birbirinden farklı olduğunu ve bunu ayıramayan sözde akıllı her daim muhalif kesim arkadaşlar..Savunma sanayindeki gelişmeleri hala görmezden gelmelerini anlayabiliyorum..Bu tiplere birşey kanıtlamak her daim zordur..Bunlar hala 70 lerde kalmışlardır..G3 piyada tüfeği ve askerin kumanyası dışında doğru dürüst bir şey üretemeyen bir savunma sanayinden nerelere geldiğimizi idrak etmelerini elbette bekleyemeyiz..Bugün devasa bütçesine rağmen Çin bile teknolojik altyapısının büyük çoğunluğunu ya teknoloji hırsızlığı ile yada Rusya'dan''Know How'' yaparak bu noktalara gelmiştir.Hali hazırda sıfırdan bir teknolojiye devasa bütçesi ve iş gücüne rağmen başaramamıştır.Daha doğrusu başarmak için geçecek zamanı bu bahsettiğim yönteme başvurararak çözmüştür.Yani Türkiye elbette motor olayınada bir çözüm bulacaktır..Bunca aşamadan sonra bu aşamayıda aşacak..
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DH Misafiri 9 ay
Amerikan malı %100 yerli. Yerli derken bunlar lastiklerini kastetmiş olmalı. Millete bu kadar rahat yalan söylemeleri milletin bu kadar salak olmasından kaynaklı bir durum olmasın.
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qqyyxx 9 ay
Biraz ciddiyeti olan haberler yapın. Motoru abd liymiş. İyi o zaman reno motor tedariğini yaptığı diğer firmaların araba satışınıda engellesin ozaman varmı böyle bir mantık.
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x2yk 9 ay qqyyxx
Anlamazla bunlar biz de bunu demeye çalışıyoruz abd sanki iptal etmiş gibi algı yapıyorlar ortada fol yok bir şey yok kafayı sıyıranlar kendilerini okuduklarını daha anlayamıyorlar sonra mantıksız yazıyorlar bir de cevap verince ne oldu vereceğin cevap yok diye safa yatıyorlar.. Ne halleri varsa görsün..
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serafon 9 ay
Kendim de sanayide hep benzer şeylerle karşılaştım bildim bileli, hele ki bu devlet işi. Hemen yapıverelim, alıverelim, kopyalayıverelim, ter dökmeden sonuca ulaşalım, çok zorda kalırsak şu salağa he he diyelim, işimiz bitince tekmeyi basıverelim vb. vb. İşte böyle ahlaksız, bilgisiz, bilinçsiz bir millet olmuşuz ya da böyleleri başa gelmiş hep. Eee başı neyse kuyruğu da o olacak. Kuyruğu neyse başı da o olacak ! Sanmayın ki bu bir kesimde. Bu her kesimde. Dolayısıyla suçu kendimizde arayalım. İşin kötüsü sefayı bunlar sürüyor cefayı biz çekiyoruz.
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DH Misafiri 9 ay
nekadar cok vatan perver varmış (ortadoğu şurası nelazım ucak gemisi)
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