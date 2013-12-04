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İngiltere'deki patent davasında HTC One Two izleri

5 yıl
1,1b
1
35
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İngiltere'deki patent davasında HTC One Two izleri

Nokia ile HTC arasında İngiltere'de devam eden ve dün One Mini modeline satış yasağı getirilmesi kararı çıkan patent ihlali duruşması esnasında gelecek yılın amiral gemi modeli ile ilgili de bazı bilgiler ortaya çıktı.

BBC tarafından verilen bilgilere göre Nokia, gelecek yılın ilk çeyreğinde HTC One Two adında yeni amiral gemi modelinin İngiltere'de satışa sunulacağına dair mahkemeye bazı deliller sundu. Ancak bu deliller HTC avukatı tarafından itiraz görmeyince, hakim Richard Arnold Nokia'nın iddiasında haklı olduğu kanaatine vardı.

Duruşma esnasında gündeme gelen konu sadece yeni modelin satışa sunulacağı tarih ile ilgili oldu. Bunun haricinde herhangi bir donanım bilgisi veya ürünün fotoğrafı gündeme gelmedi. 

HTC M8 olarak da bilinen yeni amiral gemi modelinin HTC One Two şeklinde adlandırılacağı sadece tahmin şeklinde bazı kaynaklar tarafından dile getirilmişti. Ancak haber doğru ise HTC'nin yeni amiral gemi modeli için bu isimlendirmeyi uygun gördüğü anlaşılıyor. Zira internete sızan ilk görsellerden yeni modelin biraz daha büyüyeceği ancak HTC One'daki alüminyum kasa tasarımının devam edeceği ortaya çıkmıştı.

HTC One Two modelinde yer alması beklenen özellikler ise 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, Android 4.4 KitKat, Sense 6 kullanıcı arayüzü, 4MP çözünürlükte Ultra Pixel kamera şeklinde sıralanıyor.  

http://www.pocket-lint.com/news/125585-htc-s-next-gen-flagship-htc-one-two-launches-in-q1-2014-judge-reveals Yorum Yaz
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Guhong01 5 yıl en beğenilen
Htc one two three foroooooo
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constantin87 5 yıl
HTC senede bir amiral gemi model sözünü 2013 de tuttu 2014 de aynı şekilde olacaksa Snapdragon 805 yongaseti kullanılmalı..
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Batterx One 5 yıl
HTC One Two Three...
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1 Avatar
Ekrem_1905 5 yıl
Fiyatı 2000in üzerinde olmaz inşallah :D
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Bu şirket de batmıyorsa hiç bir şirket batmayacak demektir...
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MajestiC 5 yıl
Ben olsam htc OneEver koyardım modelin adını..
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vamp 5 yıl
Bu model ismini kim seçmiş. Bence çok kötü. Korsan vcd satan dükkanlardaki saçma cd kapaklarına benzemiş örneğin
Ocean's eleven 2
gibi bişey olmuş :)))
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01001101 5 yıl
4Up dedikleri gerçek çözünürlükte olsa, yani resmi bir e bir yakınlaştırdığında yine net olsa (malum mevcut makinalarda resmi pc ekranında bir e bir yapınca netlik metlik kalmıyor
) işe yarar bi kamera olurdu. ama kullanıcılarının söylediğine göre adamlar bildiğin 4mp'i 4Up diye kaktırmışlar



4mp boyutu demek 2500x1600 bir fotoğraf demek. gerçekten net bir 2500x1600 fotoğraf günümüzde birçok kişinin işini görürdü aslında.
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Mr.Captain 5 yıl
Snapdragon 805 diyorsunuz ama qualcomm bu işlemcinin anca 2014un ikinci yarısında telefonlarda kullanilabilecek oldugunu soyledi. Yani yılın ilk yarisinda cikicak modeller yine snapdragon 800 ile çıkıcak.
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cübbeli gandalf 5 yıl
htc1 htx12 htc123...
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lestet 5 yıl
Seneye güzel bir tane htc alırım diyordum bu kAmera olmadı şimdi
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Fx_57,5 5 yıl
şu ultrapixel olayından vazgeçmeliler yada 8mp e yükseltmeliler çözünürlüğü
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OverClocK1ng 5 yıl
Bu HTC var ya. Yukarıda bir arkadaşın dediği gibi saçma sapan isimlendirme yapıp duruyorlar. One X gibi gelişmiş ve ileri bir isim iken kulağa daha düşük gelen One'ı çıkartıp zaten saçmalamışlardı.
Şimdi de sanki minibüsçü gibi One Two.
Ne ya bu. Gebze Harem:
Hadi hadiii, bir iki , bir iki , kalmasın ablacım. Kalkıyooooo...
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keskin53 5 yıl
htc Xiaomi MI-Two isminden etkilenmiş ki one takıldı kaldı two takılır kalır
two x two x plus diye gider tu o surata htc
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TearsForFears 5 yıl
Gönül ister Snapdragon 805 olsun ama Snapdragon 800 ile gelsede alacağım.Ses kalitesi bozulmasın , kamera ve pil güçlendirilsin yeterli benim için.Snapdragon 600 bile internette gezerken yeterli.Snapdragon 805 daha çok son çıkacak oyunları oynamak için avantajlı olabilir.Ama snapdragon 800 şuan için çoğu oyuna yetiyor.
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Led Zeppelin 5 yıl
Eyc Ti Si Van İKİ diye okuyan bir ben varım galiba
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