İngiltere'deki patent davasında HTC One Two izleri





Nokia ile HTC arasında İngiltere'de devam eden ve dün One Mini modeline satış yasağı getirilmesi kararı çıkan patent ihlali duruşması esnasında gelecek yılın amiral gemi modeli ile ilgili de bazı bilgiler ortaya çıktı.





BBC tarafından verilen bilgilere göre Nokia, gelecek yılın ilk çeyreğinde HTC One Two adında yeni amiral gemi modelinin İngiltere'de satışa sunulacağına dair mahkemeye bazı deliller sundu. Ancak bu deliller HTC avukatı tarafından itiraz görmeyince, hakim Richard Arnold Nokia'nın iddiasında haklı olduğu kanaatine vardı.





Duruşma esnasında gündeme gelen konu sadece yeni modelin satışa sunulacağı tarih ile ilgili oldu. Bunun haricinde herhangi bir donanım bilgisi veya ürünün fotoğrafı gündeme gelmedi.





HTC M8 olarak da bilinen yeni amiral gemi modelinin HTC One Two şeklinde adlandırılacağı sadece tahmin şeklinde bazı kaynaklar tarafından dile getirilmişti. Ancak haber doğru ise HTC'nin yeni amiral gemi modeli için bu isimlendirmeyi uygun gördüğü anlaşılıyor. Zira internete sızan ilk görsellerden yeni modelin biraz daha büyüyeceği ancak HTC One'daki alüminyum kasa tasarımının devam edeceği ortaya çıkmıştı.





HTC One Two modelinde yer alması beklenen özellikler ise 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, Android 4.4 KitKat, Sense 6 kullanıcı arayüzü, 4MP çözünürlükte Ultra Pixel kamera şeklinde sıralanıyor.

http://www.pocket-lint.com/news/125585-htc-s-next-gen-flagship-htc-one-two-launches-in-q1-2014-judge-reveals