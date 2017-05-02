İngiltere'den sosyal medya devlerine ''içerik denetlememe'' tepkisi

Facebook, YouTube ve Twitter uzun bir süredir platformlarındaki nefret içerikli paylaşımlara yeterince hızlı bir şekilde müdahale edemediği gerekçesiyle eleştiriliyordu. Bu eleştirileri bir adım öteye taşıyan Almanya ise geçtiğimiz haftalarda, sosyal medya şirketlerinin nefret içerikli paylaşımı 24 saat içinde platformlarından kaldırmaması haline önemli para cezaları öngören bir yasa tasarısını kabul etmişti. İngiltere parlamentosunda da benzer konular tartışılmaya başlamış durumda.





İngiltere'nin iki yasama organından biri olan Avam Kamarası'nın İçişleri Komitesi tarafından hazırlanan raporda en büyük ve en zengin teknoloji firmaları yasa dışı ve tehlikeli içeriğin üstesinden gelmek için harekete geçmekten "utanç verici derecede uzak" olduğunu belirtirken şirketlerin toplumla ilgili problemlerden ziyade ticari sorunlarla ilgilendiği ve toplumsal konularda umursamaz davrandığına dikkat çekti.





Dünya Devi Nefretten Kazanç Sağladı

Raporda ayrıca YouTube'daki saygın şirketlerin videolarından önce çıkan aşırılık yanlılarına ait reklamlara atıfta bulunarak "Dünyadaki en büyük şirketlerden biri nefretten kar sağladı ve aşırılık yanlılarından gelir elde eden bir platform haline geldi." ifadesine yer verildi.





Bu açıklamalarla birlikte bu sorunun ortadan kaldırılması için de çözüm önerileri sunan milletvekilleri ,sosyal medya şirketlerinin nefret içerikli veya yasa dışı içerikleri barındıran paylaşımları kaldırmadıkları için neredeyse hiç ceza almadıklarını ancak hükümetin böylesine umursamaz davranan sosyal medya şirketleri için gerekli cezaların verilmesi konusunda çalışmalara başlaması gerektiğini açıkladı.





Sosyal Medya Devleri Talepleri Umursamadı

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise antisemitik içeriklerin, neo-Nazi paylaşımların, çocuk istismarını ve cinselliği teşvik eder nitelikte olan reklamların şikayet edilmesine rağmen uzun bir süre boyunca platformlardan kaldırılmayışı oldu. Özellikle raporu hazırlama sürecinde gördükleri nefret söylemi barındıran veya yasa dışı olan içeriklerin kaldırılmasını talep eden milletvekilleri bu taleplerinin hiç bir zaman istedikleri gibi kısa sürede yerine getirilmediğini gördü.





Komisyonun şimdi bu raporu parlamentoda dile getirerek gerekli yasal düzenlemeler için hamle atması bekleniyor.

https://www.theguardian.com/media/2017/may/01/social-media-firms-should-be-fined-for-extremist-content-say-mps-google-youtube-facebook