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InkyPen, Nintendo Switch'de çizgi romanı okumanızı sağlayacak

Daha çok oyun odaklı olan Nintendo Switch, multimedya cephesinde iyileştirme yapmak için yeni bir adım attı. Yaptığı duyuruda kasım ayında Nintendo Switch'e çizgi roman abonelik servisi gelecek.
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Diğer Yazılım
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Nintendo Switch, InkyPen adlı bir uygulamanın duyurusunu yaptı. InkyPen, kasım ayında başlayacak ve oyunculara abonelik aracılığıyla cihazdaki binlerce çizgi romanın okuma olanağı verecek.
InkyPen, video oyun endüstrisinde deneyim sahibi olan Norveçli ve Lüksemburglu bir çizgi roman ekibi tarafından yaratıldı. 
InkyPen CEO Ronan Huggard, "Üniversitede çizgi roman dünyasının tamamını keşfederek büyümeyi göze alamazdım. Tek sorunum parasızlık değildi, çoğu zaman paralarının hakkı olmadığını düşünürdüm. Ancak InkyPen bu düşünceyi değiştirebilir. Ayrıca, içerik satmak gibi bir hedefimiz yok bunun için başka yerler var. Hepinizin okuyabileceği  uluslararası bir modeli topluma sunuyoruz." sözlerine yer verdi.
Okuyucular, el tipi modda veya TV modunda sayfalar arasında gezinmek için kontrolleri kullanacak. Aylık abonelik ücreti 7,99 ABD doları olacak, kullanıcılar ektra içerik için para ödemeyecek ve kullanıcıların kasım ayından itibaren şirketin tam kataloğuna erişmesi sağlanacak. 
 

DC ve Marvel yok  

Çizgi roman kataloğunda, DC ve Marvel gibi büyük iki yayıncıyı içermemesine rağmen Andrews McMeel, Dynamite, IDW, les Humanoïdes Associés, Valiant ve diğerleri gibi yayıncıların çizgi romanlarını içerecek.

https://www.theverge.com/2018/8/25/17781356/inkypen-nintendo-switch-comics-app Yorum Yaz
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OldGamers86 9 ay
Oyun ve kendi fiyatı ile göz dolduran switch..
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