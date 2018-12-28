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İnsanın evrim yolculuğu-2: Neydik, ne olduk?

İkinci yazımızda insanlık tarihini temel düzeyde konu ediyoruz: Alet yapmaya başlayan Habilisler, ateşle pişirmeyi keşfedenler, kaslı ve iri beyinli Neandertaller, "Hobbit"ler ve dahası...
4 ay
5,9b
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169
Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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Bir önceki yazıda, insan cinsinin henüz tarih sahnesinde olmadığı dönemleri ele almıştık. İnsanın, insan olmayan ata ve akrabalarına kısaca göz atmıştık. Bu yazıda ise bir Australopithecus üyesinden evrimleştiği düşünülen Homo (insan) cinsini irdeleyeceğiz. Hatırlamak gerekirse, iki ayağı üzerinde yürüyen ve alet yapıp kullanabilen primatlara insan diyorduk. Bu tanıma uyan en eski insanlar, şu anki bulgulara göre yaklaşık 3,3 milyon yıl önce Afrika'da yaşamıştı. Bunu, bölgedeki taş alet kalıntılarından öğreniyorduk ama bir fosil buluntusu olmadığı için bu aletleri hangi türün yaptığı hakkında henüz bilgi sahibi değildik.
KNM-ER 1813 kodlu kafatası buluntusu. Yaklaşık 1,9 milyon yıllık bir Homo habilis'e ait (Görsel: Human Origins).
Hem fosilleri bulunan hem de yaptığı aletler bilinen en eski insan türünün bilimsel adı Homo habilis. Keşfedilen fosilleri, günümüzden yaklaşık 2,4-1,4 milyon yıl öncesine tarihlendiriliyor. Artık kollar bacaklardan daha uzun değil. Beyinde bulunan ve konuşmayla ilişkilendirilen Broca Alanı'nın izlerini, fosillerden incelemek mümkün. Bu alan, henüz günümüz insanınınki gibi değil. Alet yapımı başladı! Taşlar yontuluyor ve bir ya da iki kenarı keskin aletler oluşturulabiliyor. Bu teknolojiye Oldowan adı veriliyor. Yapılan aletlerle et kemikten sıyrılabilir, bitkisel gıdalar kesilebilir veya kemik kırılıp içindeki ilik yenilebilir. Aletlerin işlevi, görece büyük hayvanları avlamak için yeterli değil. Bu yüzden genellikle ufak canlıları avlayabiliyorlar. Çoğunlukla leşçil ve toplayıcılar. Beyinleri Australopithecuslardan daha büyük.

Ateşin keşfiyle şekillenen evrim 

Bir süre sonra ateşi kontrol altına almayı başarıyoruz ve yiyeceklerimizi pişiriyoruz. Sindirim sistemimiz de bu yeni duruma uyum sağlıyor. Ayrıca çenemiz küçülmeye başlıyor, çiğneme kaslarımız zayıflıyor. Artık Homo erectus'uz. Bıraktığımız fosil kalıntıları yaklaşık 1,9 milyon yıldan 140 bin yıla kadar geliyor. Afrika'dan çıkıp Asya ve Avrupa'ya yayılıyoruz. Türkiye'de de varız, Çin'de de. Afrika'da kalan üyelerimize Homo ergaster adı verilmiş. Bir süre Homo habilisler gibi Oldowan alet teknolojisini devam ettirsek de sonradan Aşölyen'e geçiyoruz. Bu işte biraz daha ustayız. Yaptığımız aletler daha ince çalışılmış ve avlanmak için daha kullanışlı. Artık avcı olarak biliniyoruz ve etler diyetimizde önemli bir yer tutuyor. Pişmiş etten sağladığımız protein, başta beynimize olmak üzere bizlere fayda sağlıyor. Beynimiz büyümeye ve boyumuz uzamaya devam ediyor.

Neandertaller ve bizimle olan ilişkileri

İnsanın evrim yolculuğu-2: Neydik, ne olduk?
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Bir Neandertal canlandırması (Görsel: Aktüel Arkeoloji)
Nesli tükenen insan türlerinden bir diğeri Neandertal kuzenlerimiz. Onlar soğuk iklim koşullarına uyarlanmalarıyla biliniyorlar. Avrupa ve Asya'da yaşamışlar. Bugünkü Almanya, Fransa, Rusya, Irak, İsrail yaşadıkları yerlerden bazıları. Fosil kalıntılarına göre, yaklaşık 400 bin yıl öncesinden 40 bin yıl öncesine kadar nesilleri devam etmiş. Birden fazla alet teknolojisini kullanmışlar. Mızraklaryapmışlar. Erectuslar gibi ateşi kontrol etmiş ve yiyeceklerini pişirmişler. Pek çok memeli hayvanı avlayabilmişler. Bunlar arasında mamutlar da var. Neandertal grup üyeleri, mamutları uçurumlara doğru kovalamış ve onların düşüp ölmelerine yol açmış. Daha sonra da etlerini kesip pişirerek yemişler. Henüz bir Erectusveya Habilis'ten DNA elde edemesek de Neandertal genleri üzerinde çalışma fırsatımız oldu. Çünkü onlar hem nispeten soğuk yerlerde yaşadılar hem de tarih olarak günümüze yakın bir zamana kadar var olabildiler. Böylece kalıntılar üzerinden DNA elde etme şansımız artmıştı. Bu genetik çalışmalar, insanların Neandertallerle çiftleştiğini ve yeni yavrular meydana getirebildiğini ortaya koydu. Fakat muhtemelen sadece H. sapiens erkeğiyle Neandertal dişisi verimli döller verebilen yavrular doğurabilmişti. Bunun nedenlerinden biri, Sapiens kadınının doğum kanalının, bizden daha iri Neandertalleri doğurmakta yetersiz kalması olabilir. Geniş yapılı ve kaslı Neandertaller'in boyu, modern insandan daha kısaydı. Dil ve konuşma yeteneklerinin düzeyinden emin değiliz ama bu alandaki çalışmalar, bizim düzeyimizde olmadığını gösteriyor. Mağaralara el izlerini bırakan Neandertaller'de, yaralı ve hasta bakımı gibi, bireyler arasında yardımlaşma davranışları da görülüyordu. Ayrıca ortalama beyin büyüklüğü, yaklaşık 1500 cc ile bizden daha büyük olan tek insan türü Neandertal insanıydı.

Hobbitleri tanıyalım 

İnsanın evrim yolculuğu-2: Neydik, ne olduk?
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Hobbit solda, biz sağda (Görsel: National Geographic)
Şimdi de cüce akrabalarımıza gelelim! Homo floresiensis tür adına sahip Hobbit lakaplı bu canlılar, Endonezya'nın Flores (Java) Adası'nda yaşadılar. Ortalama boy uzunlukları 1 metreydi. Beyin büyüklükleri ise yaklaşık olarak bir Australopithecus afarensis bireyindeki kadardı. Fakat bu, onların ateşi kullanmalarına veya alet yapmalarına engel olmamıştı. Flores Adası'nın iklimi, belli ki canlıların evrimini ufak boyutlu olmaları yönünde şekillendirmiş. Adada fosilleri ele geçen fil gibi hayvanların da cüce denilecek boyutlarda olması bunun bir göstergesi. Hobbitler, bahsi geçen adada, günümüzden önce 100 bin-50 bin yıl aralığında yaşamışlar. Yeni buluntular diğer türlerde de olacağı gibi, Hobbitlerin yaşam aralığını güncelleyebilir.
Gelgelelim Homo sapiens'e, yani "modern biz"e. Antik DNA çalışmaları gösteriyor ki günümüz insanının kökeni 450 bin yıl kadar geriye gidebilir. Bulunabilmiş en eski tarihli fosil ise yaklaşık 300 bin yıllık ve Fas'ta ele geçti. Bizler mağaralara resimler yapan, taşın yanı sıra kemiği de alet niyetine kullanan bir türüz. Farklı zamanlarda ve bölgelerde dilgiler, bıçaklar, kazıyıcılar, çeşitli uçlar, iğneler,... üretmişiz. Neandertal ve Erectuslar gibi avladığımız hayvanların etlerini pişirmişiz. Bitki lifleri ve hayvan postlarından kıyafetler elde etmişiz. Ölülerimizi zaman zaman toplu halde gömmüşüz. Bazen onların günlük hayattaki eşyalarını da mezarlara koymuşuz. Kolye ve boncuk benzeri takılar kullanarak süslenmişiz. Takılar, güzel görünmenin yanı sıra, aile içindeki statümüzü ortaya koymak için de kullanışlı olmuş. Yaklaşık 12 bin yıl öncesinde, iklimin nispeten daha ılıman olduğu bir dönemde, tarım yapmaya başlıyor ve yerleşik yaşama geçiyoruz. Bu dönem Neolitik olarak biliniyor...
Oldukça temel hatlarıyla ele aldığımız, "insanın evrim yolculuğu" yazımızı burada noktalıyoruz. Konu ilginizi çekiyorsa, detaylı okumalar yapmanız, insanlık tarihi hakkında daha ilginç bilgiler edinmenizi sağlayacaktır. Günümüzde bu konuda Türkçe kaynaklar da mevcut. Çeşitli özgün veya çeviri kitaplar (Modern İnsanın Kökeni, İnsan Vücudunun Öyküsü Sağlık, Hastalık ve Evrim gibi) ve dergilerde/internette yayınlanan makaleler size yardımcı olabilir.

http://humanorigins.si.edu/ Yorum Yaz
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Guest Account 4 ay en beğenilen classf2re
hocam yaratılışla ilgili kanıtlarınızı konuya bekleriz forum ahalisi faydalansın.
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EddyCue 4 ay
evrim'e inanmiyorum sacma diyor. ardindan da cin diyor, melek diyor. sonra gel de bu adamlari ciddiye al. inanilmaz.
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vjdrsjejv 4 ay
Harika bir yazı olmuş teşekkürler.
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ugarb 4 ay
"Madem yaratılış var. neden ozaman ölüm ve yokoluş vardır"


Haklısın, seviyemde değilsin
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selahattın ısık 4 ay
Blocklusun.kendi deviyendekilerle muhatap ol..
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baltalı-katil 4 ay
yıl olmuş 2019 hala evrim teorisini inkar ediyorlar ortada binlerce kanıt var fosiller var... hala inkar ediyorlar...
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ugarb 4 ay baltalı-katil
Hangi fosiller mesela?
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DH Misafiri 4 ay
Evrim vardır diyende evrimle olmamıştır, maddenin ötesinde evrende muazzam bir bilgi var, evrendeki milimmlik dengeye bakıpda hala evrim var diyorsa biri, biliyoruzki onu diyende özel yaratılmıştır. DH bu saçmalık sana yakışmıyor.
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DH Misafiri 4 ay
DH de iki günde bir evrim probagandası yapar oldu. Bu saçma ve Allah yoktur diyen ideolojiyi habire yazacaksanız DH takibini bırakacağız demektir.
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urfes 4 ay
Geçmişte binlerce hatta milyonlarca yıl önce yaşamış olan insanın atası olduğu iddia edilen canlılar o zamanın dünya şartlarına uyum sağlayabilmiş ayrı türden canlılardır ve birçok canlı türü gibi dünya şartlarının değişmesi ile yok olup gitmiştir. Halen yakın zamanda dünyamızda nesli tükenen hayvan ve bitkiler olduğu gibi günümüzde de nesli tükenmek üzere olan canlılar mevcuttur. Mesela şuan dünya üzerinde beyaz gergedan türünden 4 adet kalmış olup bunu korumak için silahlı insanlar afrikada nöbet tutmaktadır. Neden yok olma eşiğine gelmiş bu canlılar? Geçmişte olduğu gibi dünya o canlının varoluş özelliklerini karşılayamamıştır. Beyaz gergedan evrim geçiremeden gitti ve bunun gibi milyonlarca canlı.
Evet her gün bitki olsun hayvan olsun yeni canlı türleri keşfediliyor. Yoksa yeni dünyanın ortaya koyduğu koşullar yeni canlıların ortaya çıkmasına mı neden oluyor?
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selahattın ısık 4 ay urfes
tepe seviyesine hızlı çıkıp akabinde bazen hızlı bazen yavaş düşen hisse senedi misali canlı çeşitliliği gittikçe azalmaktadır.
bu azalma özellikle memelilerin ortaya çıkmasıyla hız kazanmış insan oğlunun ortaya çıkmasıyla tavan yapmıştır.
bizim gibi zekasıyla??? habitatta baskın türler var olduğu sürece türler artmaz azalır.
biz tüm ceylanları avlarken diğer hiç bir canlıya zarar vermeyen aslan değiliz.
parazit ve mikroplara dolaylı yoldan fayda dışında neredeyse tüm dünya için zararlı ve çeşitliliğe olumsuz etki etmekteyiz..
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urfes 4 ay
Kuran evrimi reddetmez. Tam tersi kainatın evrimle birlikte canlıların oluştuğundan bahseder.
Kurana göre;
İlk önce bing bang ile inorganik maddeler oluştu. Ardından allah ın koymuş olduğu yasalar çerçevesinde (kuranda buna kader denir) bu inorganik maddeler organik maddelere dönüştü. Organik maddeler bize göre uzun bir süreç içerisinde yine yasalar çerçevesinde (tesadüfi değil) basitten gelişmişe doğru canlı türlerine evrildi. Her canlının temelinde su vardır. Bu bizi canlılar arasında ortak yapan bir özelliktir. Su yoksa organizma yoktur. Kuranda zaten canlıların yaratılışında sudan bahseder.
Şimdi bu yaratılış başladığında bütün canlılar aynı anda oluşmamıştır. Kimi canlılar o zamanki dünya atmoferi, sıcaklık vb. şartlarına uygun olarak meydana gelmiş, şartlar bozulunca yokolup gitmiştir. Kimi canlılarda atmosfer yada diğer etkenlerin değişmesiyle farklı dönemlerde ortaya çıkmış. İnsanoğlu da bu son dönemlerde ortaya çıkan bir varlıktır.
Buradan varmaya çalıştığım şey gelişmiş canlıların evrimleşerek farklı bir türe dönüşmediği, her canlının ayrı ayrı basit organik yapılardan günümüze her canlı türüne özel şartların oluşmasıyla beraber evrilerek farklı farklı yeni türler oluştuğudur.
Müslümanların ve diğer bazı dini mensupların büyük yanılgılarından birisi de Adem peygamberin ilk insan olduğunu düşünmesidir.
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selahattın ısık 4 ay
imam ş.sizn teki dediği camiden çıkamayan adamların ülkesi bura..
yandaki camiye eş dost akraba gitmediğinden o camide görünüp intiba kasması zor..
üstü araba ve gören arkadaş meselesi.
müslim olup kara cahil modda din-allah naraları atmadan gavurlaştığıma nasıl seviniyorum anlatamam..

@@Mualla Lahuti Efendi
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selahattın ısık 4 ay
üsluptaki gelişim iradesini hayatının her alanına uygulamaya başladığında mutlak olmayabilir ama daha değerli bir hakikate kucaklayacaksın.S.3A.35..

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evrim, antropoloji ve
13 etiket daha insanın evrimi paleoantropoloji australopithecus insanlık tarihi homo habilis homo erectus homo neanderthalensis homo floresiensis homo sapiens taş alet kültürleri Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Mertcan Erice
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