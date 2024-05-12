Taksilerin sonu mu? Waymo, robotaksileri ile haftalık 50 bin yolculuğa ulaştı

Robotaksiler bir gerçek haline geliyor
Waymo, X üzerinden yapığı paylaşımda üç şehirde her hafta 50.000'den fazla ücretli yolculuk hizmeti verdiğini duyurdu. Waymo One bu şehirlerin bazı bölgelerinde 7/24 çalışıyor. Bununla birlikte haftalık 50.000 yolculuk, saat başı ortalama 300 rezervasyon veya her dakika 5 rezervasyon anlamına geliyor. Bunlara ek olarak şirket, operasyonlarını Austin’e de taşıyor. Dört şehir hesaba katıldığında ise şirket, bir milyondan fazla yolculuk yaptığını açıkladı.
Waymo, toplumun her kesimine bağımsız ve kaygısız ulaşım imkanı sağladıklarının altını çizerken şehirlerinde gezinen insanlar için tercih edilen bir mobilite seçeneği olduklarını ifade ediyor. Esasında rakamlar da bunu gösteriyor. Elbette Waymo gibi girişimler geleneksel taksiler için de bir risk oluşturuyor.
Bununla birlikte Waymo’nun robotaksileri hatalardan yoksun değil. Daha geçtiğimiz haftalarda birkaç Waymo robotaksisi San Francisco'daki bir otoyolda trafiği tıkamıştı. Ve bu, sadece yola koyulan dubalar nedeniyle gerçekleşmişti. Sadece bunlar da değil, iki Waymo aracı, bir kamyonete arka arkaya çarpmıştı. Dolayısıyla sürücüsüz robotaksiler için aşılması gereken uzun bir yol var. Bununla birlikte şehir ve yolların yeniden düzenlenmesi, yasal mevzuatlar gibi çeşitli başka değişikliklere de ihtiyaç duyuluyor. Kim bilir, belki de yakın gelecekte şehirlerde sadece robotaksilere ayrılmış şeritler görmeye başlayabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.