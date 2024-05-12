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    Taksilerin sonu mu? Waymo, robotaksileri ile haftalık 50 bin yolculuğa ulaştı

    Google çatısı altındaki Waymo, robotaksilerini aktif bir şekilde test etmeye ve kullanmaya devam ediyor. Firma kısa bir süre önce yaptığı açıklamada haftalık 50 bin yolculuğa ulaştığını duyurdu.
    Waymo, robotaksileri ile haftalık 50 bin yolculuğa ulaştı Tam Boyutta Gör
    Google çatısı altındaki Waymo, ABD’nin Phoenix, San Francisco ve Los Angeles şehirlerinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Şirket, süreç içerisinde hem robotaksilerini test etmeye hem de insanları gidecekleri yere ulaştırırken önemli bir kilometre taşına ulaştıklarını duyurdu.

    Robotaksiler bir gerçek haline geliyor

    Waymo, X üzerinden yapığı paylaşımda üç şehirde her hafta 50.000'den fazla ücretli yolculuk hizmeti verdiğini duyurdu. Waymo One bu şehirlerin bazı bölgelerinde 7/24 çalışıyor. Bununla birlikte haftalık 50.000 yolculuk, saat başı ortalama 300 rezervasyon veya her dakika 5 rezervasyon anlamına geliyor. Bunlara ek olarak şirket, operasyonlarını Austin’e de taşıyor. Dört şehir hesaba katıldığında ise şirket, bir milyondan fazla yolculuk yaptığını açıkladı.

    Waymo, toplumun her kesimine bağımsız ve kaygısız ulaşım imkanı sağladıklarının altını çizerken şehirlerinde gezinen insanlar için tercih edilen bir mobilite seçeneği olduklarını ifade ediyor. Esasında rakamlar da bunu gösteriyor. Elbette Waymo gibi girişimler geleneksel taksiler için de bir risk oluşturuyor.

    Bununla birlikte Waymo’nun robotaksileri hatalardan yoksun değil. Daha geçtiğimiz haftalarda birkaç Waymo robotaksisi San Francisco'daki bir otoyolda trafiği tıkamıştı. Ve bu, sadece yola koyulan dubalar nedeniyle gerçekleşmişti. Sadece bunlar da değil, iki Waymo aracı, bir kamyonete arka arkaya çarpmıştı. Dolayısıyla sürücüsüz robotaksiler için aşılması gereken uzun bir yol var. Bununla birlikte şehir ve yolların yeniden düzenlenmesi, yasal mevzuatlar gibi çeşitli başka değişikliklere de ihtiyaç duyuluyor. Kim bilir, belki de yakın gelecekte şehirlerde sadece robotaksilere ayrılmış şeritler görmeye başlayabiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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