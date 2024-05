Taksilerin sonu mu? Waymo, robotaksileri ile haftalık 50 bin yolculuğa ulaştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google çatısı altındaki Waymo, ABD’nin Phoenix, San Francisco ve Los Angeles şehirlerinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Şirket, süreç içerisinde hem robotaksilerini test etmeye hem de insanları gidecekleri yere ulaştırırken önemli bir kilometre taşına ulaştıklarını duyurdu.

Robotaksiler bir gerçek haline geliyor

Waymo, X üzerinden yapığı paylaşımda üç şehirde her hafta 50.000'den fazla ücretli yolculuk hizmeti verdiğini duyurdu. Waymo One bu şehirlerin bazı bölgelerinde 7/24 çalışıyor. Bununla birlikte haftalık 50.000 yolculuk, saat başı ortalama 300 rezervasyon veya her dakika 5 rezervasyon anlamına geliyor. Bunlara ek olarak şirket, operasyonlarını Austin’e de taşıyor. Dört şehir hesaba katıldığında ise şirket, bir milyondan fazla yolculuk yaptığını açıkladı.

Waymo, toplumun her kesimine bağımsız ve kaygısız ulaşım imkanı sağladıklarının altını çizerken şehirlerinde gezinen insanlar için tercih edilen bir mobilite seçeneği olduklarını ifade ediyor. Esasında rakamlar da bunu gösteriyor. Elbette Waymo gibi girişimler geleneksel taksiler için de bir risk oluşturuyor.

Bununla birlikte Waymo’nun robotaksileri hatalardan yoksun değil. Daha geçtiğimiz haftalarda birkaç Waymo robotaksisi San Francisco'daki bir otoyolda trafiği tıkamıştı. Ve bu, sadece yola koyulan dubalar nedeniyle gerçekleşmişti. Sadece bunlar da değil, iki Waymo aracı, bir kamyonete arka arkaya çarpmıştı. Dolayısıyla sürücüsüz robotaksiler için aşılması gereken uzun bir yol var. Bununla birlikte şehir ve yolların yeniden düzenlenmesi, yasal mevzuatlar gibi çeşitli başka değişikliklere de ihtiyaç duyuluyor. Kim bilir, belki de yakın gelecekte şehirlerde sadece robotaksilere ayrılmış şeritler görmeye başlayabiliriz.

