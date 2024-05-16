Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Robotaksiler park halindeki araçlara çarptıkları için soruşturma altında

    ABD’de tamamıyla sürücüsüz robotaksi araçlarıyla hizmet veren ve testleri de aynı zamanda sürdüren Waymo soruşturma altında. Bunun nedeni ise araçların, park halindeki araçlara çarpması.
    Robotaksiler park halindeki araçlara çarpmaktan soruşturuluyor Tam Boyutta Gör
    Sürüsüz, tamamıyla otonom araçlar yakın gelecekte yolların bir parçası olacak. Halihazırda bazı ülkelerde, özellikle de ABD’de bu araçlar aktif bir şekilde şehir içi trafiklerde kullanılıyor. Bu tür araçları geliştiren şirketlerden birisi de Waymo. Firma, seviye 5 otonom araçlarıyla ABD’nin bazı şehirlerinde yolcuları taşıyor olsa da karıştıkları olayların sayısı da az değil. Son olarak ise Waymo, araçlarının park halindeki araçlara çarpması gibi bazı sorunlar nedeniyle soruşturma altına alındı.

    ABD'de Waymo'ya soruşturma

    ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Waymo'nun beşinci nesil otonom sürüş sistemiyle donatılmış araçlarının karıştığı 22 olayı inceliyor. Bu olayların 17 tanesinde çarpışmalar meydana geldiği ancak yaralanmanın olmadığı belirtiliyor. Ayrıca raporların bazıları da doğrudan Waymo’dan gelmiş durumda.

    Yaşanan olayların içeriğine baktığımızda ise dubalar ve zincirler gibi sabit ve yarı sabit nesnelere tek taraflı çarpışmaların yanı sıra Waymo araçlarının bazı trafik kurallarına uymadığı durumları içeriyor. Çoğu raporda ise Waymo'nun otomatik sürüş sistemlerinden kaynaklı sorunlara dikkat çekiliyor. Yaşanılan olayların bazılarında Waymo araçlarının park halindeki araçlara çarptığı da belirtiliyor.

    Öte yandan Waymo ise bazı sorunların olduğunu kabul etmekle birlikte araçlarının daha ciddi kazaları önleme konusunda insan sürücülerden çok daha iyi olduğunu belirtiyor. Firma, aktif olduğu üç şehirde insan sürücülerin yaralanmalara neden olma olasılığının Waymo araçlarına göre dört ila yedi kat daha fazla olduğunu söylüyor. Ancak bu söylemlere rağmen Waymo, NHTSA’nın kendileri için çok önemli olduğunu, raporlamaları göz önüne alarak sürekli olarak otonom sistemlerini güncellediklerini de belirtiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    samsung tv kanal bulmuyor hararet yukselmiyor ama su kaynatıyor işaretçi hassasiyetini arttır kaş yarılması iz kalmaması için starmaker nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız