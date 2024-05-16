Robotaksiler park halindeki araçlara çarptıkları için soruşturma altında

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Tam Boyutta Gör Sürüsüz, tamamıyla otonom araçlar yakın gelecekte yolların bir parçası olacak. Halihazırda bazı ülkelerde, özellikle de ABD’de bu araçlar aktif bir şekilde şehir içi trafiklerde kullanılıyor. Bu tür araçları geliştiren şirketlerden birisi de Waymo. Firma, seviye 5 otonom araçlarıyla ABD’nin bazı şehirlerinde yolcuları taşıyor olsa da karıştıkları olayların sayısı da az değil. Son olarak ise Waymo, araçlarının park halindeki araçlara çarpması gibi bazı sorunlar nedeniyle soruşturma altına alındı.

ABD'de Waymo'ya soruşturma

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Waymo'nun beşinci nesil otonom sürüş sistemiyle donatılmış araçlarının karıştığı 22 olayı inceliyor. Bu olayların 17 tanesinde çarpışmalar meydana geldiği ancak yaralanmanın olmadığı belirtiliyor. Ayrıca raporların bazıları da doğrudan Waymo’dan gelmiş durumda.

Yaşanan olayların içeriğine baktığımızda ise dubalar ve zincirler gibi sabit ve yarı sabit nesnelere tek taraflı çarpışmaların yanı sıra Waymo araçlarının bazı trafik kurallarına uymadığı durumları içeriyor. Çoğu raporda ise Waymo'nun otomatik sürüş sistemlerinden kaynaklı sorunlara dikkat çekiliyor. Yaşanılan olayların bazılarında Waymo araçlarının park halindeki araçlara çarptığı da belirtiliyor.

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Öte yandan Waymo ise bazı sorunların olduğunu kabul etmekle birlikte araçlarının daha ciddi kazaları önleme konusunda insan sürücülerden çok daha iyi olduğunu belirtiyor. Firma, aktif olduğu üç şehirde insan sürücülerin yaralanmalara neden olma olasılığının Waymo araçlarına göre dört ila yedi kat daha fazla olduğunu söylüyor. Ancak bu söylemlere rağmen Waymo, NHTSA’nın kendileri için çok önemli olduğunu, raporlamaları göz önüne alarak sürekli olarak otonom sistemlerini güncellediklerini de belirtiyor.

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Robotaksiler park halindeki araçlara çarpmaktan soruşturuluyor