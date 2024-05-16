Robotaksiler park halindeki araçlara çarptıkları için soruşturma altında

ABD'de Waymo'ya soruşturma
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Waymo'nun beşinci nesil otonom sürüş sistemiyle donatılmış araçlarının karıştığı 22 olayı inceliyor. Bu olayların 17 tanesinde çarpışmalar meydana geldiği ancak yaralanmanın olmadığı belirtiliyor. Ayrıca raporların bazıları da doğrudan Waymo’dan gelmiş durumda.
Yaşanan olayların içeriğine baktığımızda ise dubalar ve zincirler gibi sabit ve yarı sabit nesnelere tek taraflı çarpışmaların yanı sıra Waymo araçlarının bazı trafik kurallarına uymadığı durumları içeriyor. Çoğu raporda ise Waymo'nun otomatik sürüş sistemlerinden kaynaklı sorunlara dikkat çekiliyor. Yaşanılan olayların bazılarında Waymo araçlarının park halindeki araçlara çarptığı da belirtiliyor.
Öte yandan Waymo ise bazı sorunların olduğunu kabul etmekle birlikte araçlarının daha ciddi kazaları önleme konusunda insan sürücülerden çok daha iyi olduğunu belirtiyor. Firma, aktif olduğu üç şehirde insan sürücülerin yaralanmalara neden olma olasılığının Waymo araçlarına göre dört ila yedi kat daha fazla olduğunu söylüyor. Ancak bu söylemlere rağmen Waymo, NHTSA’nın kendileri için çok önemli olduğunu, raporlamaları göz önüne alarak sürekli olarak otonom sistemlerini güncellediklerini de belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.