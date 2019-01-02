AMD Ryzen 3000 serisi listelenmeye başladı

Birkaç gün sonra başlayacak CES 2019 fuarında tanıtılması beklenen Ryzen 3000 serisi yavaş yavaş perakende mağazalarında da boy göstermeye başladı. Yeni bilgiler daha önceki iddialarla örtüşüyor.

Ryzen 3000 serisi özellikleri ve fiyatı

Ryzen 3000 olarak adlandırılacak yeni nesilde 4 farklı kategori isimlendirmesi görüyoruz. AMD bu kez Intel’in Core i9 modellerini hedef alarak Ryzen 9 adıyla yeni bir kategori listeye eklemiş.

Haliyle en iddialı işlemciler Ryzen 9 serisinde. Bu seride 16 çekirdek ve 32 izlek birimli modeller yer alıyor. Ryzen 9 3800X işlemcisi 4.7GHz seviyesine çıkıyor ve 125W enerji tüketiyor. Daha önce bu modelin fiyatı 449$ olarak sızdırılmıştı.

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Seride Ryzen 9 3850X işlemcisi olduğu biliniyor. Bu işlemci 5.1GHz seviyesine çıkıyor ve 135W enerji tüketiyor. Fiyatı ise 499$. AMD’nin bunu Ryzen 9 3900X olarak da pazarlayabileceği söyleniyor. Bu bakımdan listelemede de zaten yer almamış. Muhtemelen sonraki dönemde karşımıza çıkacak.

Tam Boyutta Gör

Ryzen 7 serisi 12 çekirdek ve 24 izlek birimli işlemcilerden oluşuyor. 95W-105W TDP değerine sahip işlemciler 5GHz seviyesine kadar çıkıyor. Yine önceki sızıntılarda fiyatının 299$-329$ olarak belirlendiği bildirilmişti.

Ryzen 5 serisinde ise iki işlemci görüyoruz. 8 çekirdek ve 16 izlek birimli işlemciler 4.8GHz seviyesine kadar çıkıyor. 65W-95W ısıl tasarım gücüne sahip olan işlemciler Ryzen 5 3600 ve Ryzen 5 3600X olarak isimlendirilmiş. Bu seride 15 işlem kümeli Navi 12 grafik birimi barındıran bir işlemci daha olacak.

Listede olmayan 3 işlemci daha var. Bunlar Ryzen 3 serisinde yer alıyor. 6 çekirdek ve 12 izlek birimli modeller içerisinde 14 işlem kümeli Navi 12 grafik birimi barındıran bir işlemci mevcut. Fiyatlar 99$-129$ arasında değişiyor.