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AMD Ryzen 3000 serisi listelenmeye başladı

7nm sürecinde Zen 2 mimarisini temel alan Ryzen 3000 serisi yakın zamanda piyasaya çıkacak. Bazı perakende sitelerinde şimdiden listelemeler başladı. Detaylar haberimizde.
4 ay
18,1b
1
233
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Birkaç gün sonra başlayacak CES 2019 fuarında tanıtılması beklenen Ryzen 3000 serisi yavaş yavaş perakende mağazalarında da boy göstermeye başladı. Yeni bilgiler daha önceki iddialarla örtüşüyor.

Ryzen 3000 serisi özellikleri ve fiyatı

Ryzen 3000 olarak adlandırılacak yeni nesilde 4 farklı kategori isimlendirmesi görüyoruz. AMD bu kez Intel’in Core i9 modellerini hedef alarak Ryzen 9 adıyla yeni bir kategori listeye eklemiş.

Haliyle en iddialı işlemciler Ryzen 9 serisinde. Bu seride 16 çekirdek ve 32 izlek birimli modeller yer alıyor. Ryzen 9 3800X işlemcisi 4.7GHz seviyesine çıkıyor ve 125W enerji tüketiyor. Daha önce bu modelin fiyatı 449$ olarak sızdırılmıştı.

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Seride Ryzen 9 3850X işlemcisi olduğu biliniyor. Bu işlemci 5.1GHz seviyesine çıkıyor ve 135W enerji tüketiyor. Fiyatı ise 499$. AMD’nin bunu Ryzen 9 3900X olarak da pazarlayabileceği söyleniyor. Bu bakımdan listelemede de zaten yer almamış. Muhtemelen sonraki dönemde karşımıza çıkacak.

 

AMD Ryzen 3000 serisi listelenmeye başladı
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Ryzen 7 serisi 12 çekirdek ve 24 izlek birimli işlemcilerden oluşuyor. 95W-105W TDP değerine sahip işlemciler 5GHz seviyesine kadar çıkıyor. Yine önceki sızıntılarda fiyatının 299$-329$ olarak belirlendiği bildirilmişti.

Ryzen 5 serisinde ise iki işlemci görüyoruz. 8 çekirdek ve 16 izlek birimli işlemciler 4.8GHz seviyesine kadar çıkıyor. 65W-95W ısıl tasarım gücüne sahip olan işlemciler Ryzen 5 3600 ve Ryzen 5 3600X olarak isimlendirilmiş. Bu seride 15 işlem kümeli Navi 12 grafik birimi barındıran bir işlemci daha olacak.

Listede olmayan 3 işlemci daha var. Bunlar Ryzen 3 serisinde yer alıyor. 6 çekirdek ve 12 izlek birimli modeller içerisinde 14 işlem kümeli Navi 12 grafik birimi barındıran bir işlemci mevcut. Fiyatlar 99$-129$ arasında değişiyor.


https://wccftech.com/amd-ryzen-3000-zen-2-cpus-ryzen-9-3900x-ryzen-7-ryzen-5-listed-online/ Yorum Yaz
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Mutlak.Sıfır 4 ay en beğenilen
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H34RTL3SS 4 ay
hem çekirdekler hem frekans artmış döngü performansıda arttıysa kim tutar seni amd :) daha yeni 2700x aldım yapılırmı bu
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selahattın ısık 4 ay yolyordam35
2019 icin yilin mezarcisi adayi belli..
Hatta direk kupanizi hazirlayalim..
Ad soyad icin pm please..


Bomba geliyor bomba..
500mhz o.c olabilirse bir daha intel marka islemci elleyip elimi kirletmez..
(6 ay boyunca)..
2019 icin yilin mezarcisi adayi belli..Hatta direk kupanizi hazirlayalim..Ad soyad icin pm please..Bomba geliyor bomba..
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Mc_Doglos 1 gün
3 günmü kaldı
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zx636 1 hf.
İntel bunu beğenmedi
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wolwes 2 hf.
Haziran'da satışta olsa bari yıldım yeminle.
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Mc_Doglos 2 hf.
son durum nedir beyler. ne zaman çıkıyor.
3600x + rtx 2070 lı bir sistem toplamak istiyorum.
ve artı olarak nasıl bir ana karta ihtiyacım olur.
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PEGASUSS... 1 ay
nisan 2019 itibariyle 2600x veya 2700x alma arifesindeyim.Acaba beklesem mi temmuze kadar.. 3 ay var daha... 3600x veya 3700x düşünüyorum.
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tanhu11 1 ay PEGASUSS...
Çok acil değilse AMD nin yeni işlemcilerinin tanıtımlarını beklemek yararınıza olur.
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-Gardiyan- 2 ay
3000 serisini bekleyen arkadaşlar için ufak bir hatırlatma paranızı dolar yapıp beklemenizi öneririm malum döviz kuru yükselişte. TL olarak elinizde tutarsanız zararlı olabilirsiniz.
Ryzen 2700x kullanmış biri olarak söyleyebilirim ki her türlü oyun ve uygulamada fazlasıysa güçlü bir işlemci yeni seri beklemek istemeyenler 2700x her türlü memnun edecektir. Kampanyalar ile 1800-1900 lira civarında bulunabiliyor.
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bluedevil866 2 ay
peki bu seriden hangisi laptop sistemler icin olacak ?
elimde 1600luk 16gb ramli pc var. degistiricem buyuk ihtimalle gerci oyun da oynamiyorum sadece ufaklik cizgi film izlesin diye tvye bagladim onlar bakiyor.
lakin elimde 2500u islemcili acer laptop var ( notebooksbilliger.de/... ben aldigimda 499 euro idi simdi 440 euro )
desktop`u yeniliycem lakin aklima simdi laptop geldi. cunki masada monitorun yanina bagliyorum laptopu iki ekrandan calisiyorum. bunu desktop pcde yapamiycam cunki calisma masama sigmiycak.
o yuzden merak ettim. eger 3600 ayarinda islemci laptoplara gelirse belki laptop alirim. 1600luk islemciyi zorlayacak islem yapmiyorum pek.
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ldr1907 2 ay
Ryzen 5 2600 almayı düşünüyorum sizce beklemeli miyim yoksa alayım mı? Çok fiyat farkı olur mu 5 serisi olan 3600'de? Şu an 2600'de en uygun fiyat 1200 civarı.
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gtx295 2 ay ldr1907
ihtiyaciniz varsa Alin derim. Ha beklerim Ben dersen indirim ile ram power kasa gibi ürünleri alabilirsiniz Daha sonra Anakart islemci alabilirsiniz. Dolar ve tr fiyati için henuz erken
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Winter Is Coming 2 ay
6/6 cpu ların gerisinde kalacak 12/24 cpu lar yolda.
Artan çekirdeklerle artık çay keyfi yaparsınız.
Sad but True.
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sarahsoles 2 ay Winter Is Coming
kabak çekirdeği


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DarbeLeeMatkap 2 ay
Ryzen 7 2700 x alma arefesindeydim b450 tomahawk var ne yapayim
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mito1172 2 ay DarbeLeeMatkap
acelen yoksa bekle derim
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