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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İnsansız hava aracı X-47B, uçak gemisi üzerine ilk inişini gerçekleştirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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İnsansız hava aracı X-47B, uçak gemisi üzerine ilk inişini gerçekleştirdi
Amerikan ordusu tarafından geliştirilen ve normal savaş uçağı boyutlarına sahip olmasıyla dikkat çeken X-47B insansız hava aracı, uçak gemisi üzerine iniş yaparak çok önemli bir başarıya imza attı.  
Uzun zamandır testleri yapılan ve geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde Uss George Bush nükleer uçak gemisinden mancınık sistemiyle kalkış yaparak ABD ordusu için önemli bir ilki gerçekleştiren X-47B insansız hava aracı, bugün kalkıştan çok daha önemli bir gelişmeye imza atarak uçak gemisi üzerine iniş yapan ilk insansız hava aracı unvanını kazandı. Normal uçakların kullandığı prosedür ve kanca sistemi ile iniş yaptığı belirtilen X-47B, kısa zaman içerisinde kullanıma geçmeyecek olsa da askeri açıdan tarihi bir olayı gerçekleştirmiş oldu. Köşeli hatları ile tasarımsal açından da oldukça ilginç olan insansız hava aracı, 12 bin metre irtifaya ulaşabiliyor ve 3,500 km2 menzil içerisinde bilgisayar yardımıyla kontrol edilebiliyor.    
2007 yılından bu yana geliştirilen X-47B insansız hava aracının, 1.4 milyar dolara mal olduğu belirtiliyor. Ayrıca konu hakkında yayınlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://mashable.com/2013/07/10/a-drone-landed-on-an-aircraft-carrier-for-the-first-time-ever/?utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&utm_cid=Mash-Product-RSS-Pheedo-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedburner Yorum Yaz
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homeedition88 6 yıl
RaShhh
homeedition88Bu dronelara karsiyim. Abd parlamentosunun yurtdisi operasyonlar icin oy birligini ile karar vermesi gerekiyor normalde ama yasa yurtdisina asker gondermekten bahsediyor. Yani Abd baskani kafasina gore surayi bir bombalayalim, ya da istihbarat aldik su hedefi vurun diyemiyordu. Parlamentonun onayi gerekiyordu. Ancak dronelar insansiz (askersiz) oldugu icin yasayi bypass edip istedigi noktaya ates edebilir hale geliyor Abd baskani. Agresif ve anti demokratik uygulama zemini olan askeri teknolojiye karsiyim. (NSAde dinleme yapan arkadaslara buradan saygilar :)))
Sanki yasalar değşemez.Adam İranı vurmak isteyince o isteğe karşı duarbilecek, engel olabilecek bir şey var mı sanıyorsun ?

Sanmak yada sanmamak ile isim yok benim pek. Bir sey hakkinda spekulatif yada olasilik uzerinden dusunmek hosuma gitmiyor. Olani soyluyorum. Olmasi gerekeni oneriyorum.
Ama oyle olmasada bunlar yapardi, sanki simdi ne yapiyorlar gibi onermeler beni asiyor. Yasa duzgun olursa irani vurmak istemeyenlerin itirazinin dinlenmesi gerekir. Muhalefet edenin hakkinin olmasi, olmasada yapar bunlar diyip yasanin uzerinin cizilmesinden daha dogru geliyor bana.
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Krauser ll 6 yıl
mıçtık
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OverClocK1ng 6 yıl
EDi.
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Srcn81 6 yıl
Ufo aracı bu resmen.
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RaShhh 6 yıl
homeedition88
Bu dronelara karsiyim. Abd parlamentosunun yurtdisi operasyonlar icin oy birligini ile karar vermesi gerekiyor normalde ama yasa yurtdisina asker gondermekten bahsediyor. Yani Abd baskani kafasina gore surayi bir bombalayalim, ya da istihbarat aldik su hedefi vurun diyemiyordu. Parlamentonun onayi gerekiyordu. Ancak dronelar insansiz (askersiz) oldugu icin yasayi bypass edip istedigi noktaya ates edebilir hale geliyor Abd baskani. Agresif ve anti demokratik uygulama zemini olan askeri teknolojiye karsiyim. (NSAde dinleme yapan arkadaslara buradan saygilar :)))

Sanki yasalar değşemez.
Adam İranı vurmak isteyince o isteğe karşı duarbilecek, engel olabilecek bir şey var mı sanıyorsun ?
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darkaura 6 yıl
cogu kaynak f35 ve f22 icin son insanli savas jetleri diyor. muhtemelende oyle olacak.
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
ufo dediniz bunlar işte
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homeedition88 6 yıl
Bu drone'lara karsiyim. Abd parlamentosunun yurtdisi operasyonlar icin oy birligini ile karar vermesi gerekiyor normalde ama yasa "yurtdisina asker" gondermekten bahsediyor. Yani Abd baskani kafasina gore surayi bir bombalayalim, ya da istihbarat aldik su hedefi vurun diyemiyordu. Parlamentonun onayi gerekiyordu. Ancak drone'lar insansiz (askersiz) oldugu icin yasayi bypass edip istedigi noktaya ates edebilir hale geliyor Abd baskani. Agresif ve anti demokratik uygulama zemini olan askeri teknolojiye karsiyim. (NSA'de dinleme yapan arkadaslara buradan saygilar :)))
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