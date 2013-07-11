İnsansız hava aracı X-47B, uçak gemisi üzerine ilk inişini gerçekleştirdi

Amerikan ordusu tarafından geliştirilen ve normal savaş uçağı boyutlarına sahip olmasıyla dikkat çeken X-47B insansız hava aracı, uçak gemisi üzerine iniş yaparak çok önemli bir başarıya imza attı.

Uzun zamandır testleri yapılan ve geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde Uss George Bush nükleer uçak gemisinden mancınık sistemiyle kalkış yaparak ABD ordusu için önemli bir ilki gerçekleştiren X-47B insansız hava aracı, bugün kalkıştan çok daha önemli bir gelişmeye imza atarak uçak gemisi üzerine iniş yapan ilk insansız hava aracı unvanını kazandı. Normal uçakların kullandığı prosedür ve kanca sistemi ile iniş yaptığı belirtilen X-47B, kısa zaman içerisinde kullanıma geçmeyecek olsa da askeri açıdan tarihi bir olayı gerçekleştirmiş oldu. Köşeli hatları ile tasarımsal açından da oldukça ilginç olan insansız hava aracı, 12 bin metre irtifaya ulaşabiliyor ve 3,500 km2 menzil içerisinde bilgisayar yardımıyla kontrol edilebiliyor.

2007 yılından bu yana geliştirilen X-47B insansız hava aracının, 1.4 milyar dolara mal olduğu belirtiliyor. Ayrıca konu hakkında yayınlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://mashable.com/2013/07/10/a-drone-landed-on-an-aircraft-carrier-for-the-first-time-ever/?utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&utm_cid=Mash-Product-RSS-Pheedo-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedburner