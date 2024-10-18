Çin, dünyanın ilk 6 tonluk tiltrotorlu insansız hava aracını üretti

4000 km menzile ve maksimum 550 km/s hıza sahip olan araç, 10 yolcu ve 2 tona kadar yük taşıyabiliyor, insanlı veya insansız operasyonlarda kullanılabiliyor.
Helikopter ve uçağın avantajlarına sahip
Lanying R6000, normal helikopterler gibi dikey olarak havalanıp inebiliyor. Karmaşık ve yenilikçi bir tiltrotora sahip olduğu için sabit kanatlı uçaklar gibi yüksek seyir hızında verimli bir şekilde uçabiliyor. Çin'in yeni İHA'sı, ağırlığına rağmen dikey kalkış ve iniş kabiliyeti nedeniyle Amerika'nın V-22 Osprey uçağına benziyor.
Karmaşık yapısından ve gelişmiş özelliklerinden dolayı Lanying R6000'in üretiminin oldukça zor olduğu ve montaj hata toleransının düşük olduğu belirtiliyor. İnsansız hava aracı hizmete girdiğinde, lojistik, arama-kurtarma, istihbarat, gözetleme ve keşif gibi çeşitli alanlarda hizmet verebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)