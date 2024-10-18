Çin, dünyanın ilk 6 tonluk tiltrotorlu insansız hava aracını üretti

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Tam Boyutta Gör Çin'in United Aircraft Corporation şirketi dünyanın ilk 6 tonluk dönebilen pervaneli (tiltrotor) insansız hava aracını üretti. Lanying R6000 kod adlı insansız hava aracı (İHA), teknolojisi, uzun menzili ve yüksek taşıma kapasitesiyle dünyanın en gelişmiş insansız hava araçlarından biri olarak öne çıkıyor.

4000 km menzile ve maksimum 550 km/s hıza sahip olan araç, 10 yolcu ve 2 tona kadar yük taşıyabiliyor, insanlı veya insansız operasyonlarda kullanılabiliyor.

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Helikopter ve uçağın avantajlarına sahip

Lanying R6000, normal helikopterler gibi dikey olarak havalanıp inebiliyor. Karmaşık ve yenilikçi bir tiltrotora sahip olduğu için sabit kanatlı uçaklar gibi yüksek seyir hızında verimli bir şekilde uçabiliyor. Çin'in yeni İHA'sı, ağırlığına rağmen dikey kalkış ve iniş kabiliyeti nedeniyle Amerika'nın V-22 Osprey uçağına benziyor.

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Karmaşık yapısından ve gelişmiş özelliklerinden dolayı Lanying R6000'in üretiminin oldukça zor olduğu ve montaj hata toleransının düşük olduğu belirtiliyor. İnsansız hava aracı hizmete girdiğinde, lojistik, arama-kurtarma, istihbarat, gözetleme ve keşif gibi çeşitli alanlarda hizmet verebilecek.

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Çin, 6 tonluk tiltrotorlu insansız hava aracı üretti