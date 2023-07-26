İnsansız hava aracı HAVELSAN BAHA ilk ihracat başarısına ulaştı

Tam Boyutta Gör 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2023) tüm hızıyla devam ederken Türkiye’nin savunma sanayi firmaları yeni ürünlerini sergiliyor. Fuarda yer alan HAVELSAN, özellikle “dijital birlik” konsepti ve bunu oluşturan insansız hava, kara ve deniz araçlarıyla ön plana çıkıyor. Fuar kapsamında HAVELSAN ayrıca insansız hava aracı BAHA’nın ilk ihracat anlaşmasının da yapıldığı duyuruldu.

HAVELSAN BAHA’dan ilk ihracat

HAVELSAN Ürün Geliştirme ve Üretim Direktörü Veysel Ataoğlu, yapmış olduğu açıklamada dijital birlik konsepti hakkında bilgiler verdi. Ataoğlu, insansız hava aracı BAHA’nın bir Afrika ülkesine ihraç ettiklerini ve yakın zamanda araçların gönderileceğini belirtti. BAHA’nın hangi ülkeye ve hangi miktarda ihraç edildiği ise şimdilik belirsiz. Ataoğlu aynı zamanda dijital birlik konseptine sürekli yeni ürünler sokmaya çalıştıklarını söyledi.

HAVELSAN BAHA neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör HAVELSAN BAHA modern orduların ihtiyaçlarına cevap verir niteliklerde; dikey iniş ve kalkış yeteneği, tam otonom görev kabiliyeti, farklı faydalı yüklerin entegre edilmesine izin veren modüler mimarisi ve daha birçok üstün özelliğiyle tüm insansız sistemlerle ortak harekât yapabilen bir Bulutaltı Otonom Hava Aracı konumunda. BAHA, yatay seyirde, benzinli motordan kuvvet alırken dikey iniş-kalkışta elektrik motorlarından destek alıyor.

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15.000 feet’a kadar görev icra edebilen BAHA, benzin motoruyla 6 saate kadar havada kalabilmekte (elektrik motoruyla 2 saate kadar), 80 km’ye kadar bir menzil sunabilmekte. Ayrıca BAHA, 5 kg’a kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Dolayısıyla BAHA, esas olarak keşif ve gözetleme için ideal bir platform diyebiliriz.

HAVELSAN BAHA Görev Kabiliyetleri

Tam Boyutta Gör

Takip, Tespit ve Alan Koruma

İstihbarat

Elektronik Harp

Kıyı ve Sınır Güvenliği

Enerji Nakil ve Petrol-Gaz Hatları Denetimi

Kaçakçılık ve Terörle Mücadele

Asayiş

Narkotik Bitki Tespiti

Yerleşim Termal Ölçümü

Orman Yangın Yönetimi

Afet Sonrası Değerlendirme

Sintine ve Çevre Kirliliği Tespiti

Tarımsal Uygulamalar

Haritacılık

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İnsansız hava aracı HAVELSAN BAHA ilk ihracat başarısına ulaştı