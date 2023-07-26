İnsansız hava aracı HAVELSAN BAHA ilk ihracat başarısına ulaştı

- HAVELSAN BAHA’dan ilk ihracat
- HAVELSAN BAHA neler sunuyor?
- HAVELSAN BAHA Görev Kabiliyetleri
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HAVELSAN BAHA’dan ilk ihracat
HAVELSAN Ürün Geliştirme ve Üretim Direktörü Veysel Ataoğlu, yapmış olduğu açıklamada dijital birlik konsepti hakkında bilgiler verdi. Ataoğlu, insansız hava aracı BAHA’nın bir Afrika ülkesine ihraç ettiklerini ve yakın zamanda araçların gönderileceğini belirtti. BAHA’nın hangi ülkeye ve hangi miktarda ihraç edildiği ise şimdilik belirsiz. Ataoğlu aynı zamanda dijital birlik konseptine sürekli yeni ürünler sokmaya çalıştıklarını söyledi.
HAVELSAN BAHA neler sunuyor?
15.000 feet’a kadar görev icra edebilen BAHA, benzin motoruyla 6 saate kadar havada kalabilmekte (elektrik motoruyla 2 saate kadar), 80 km’ye kadar bir menzil sunabilmekte. Ayrıca BAHA, 5 kg’a kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Dolayısıyla BAHA, esas olarak keşif ve gözetleme için ideal bir platform diyebiliriz.
HAVELSAN BAHA Görev Kabiliyetleri
- Takip, Tespit ve Alan Koruma
- İstihbarat
- Elektronik Harp
- Kıyı ve Sınır Güvenliği
- Enerji Nakil ve Petrol-Gaz Hatları Denetimi
- Kaçakçılık ve Terörle Mücadele
- Asayiş
- Narkotik Bitki Tespiti
- Yerleşim Termal Ölçümü
- Orman Yangın Yönetimi
- Afet Sonrası Değerlendirme
- Sintine ve Çevre Kirliliği Tespiti
- Tarımsal Uygulamalar
- Haritacılık
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