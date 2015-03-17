İnsansız hava araçları Laos'ta patlamamış bombaları arayacak

Savaş tarihinin en acı izler bıraktığı ülkelerden birisi hiç şüphesiz Laos. Vietnam savaşı esnasında ABD'nin 2.5 milyon ton bomba yağdırdığı 6 milyonluk Laos, dünyada en çok bomba atılan ülke ünvanını koruyor. Ancak bombalama sonrasında yerde kalan patlamamış bombalar halen büyük bir tehdit durumunda.

Ülkenin uzun vadeli kalkınma planlarının önündeki en büyük engel olarak görülen patlamamış bombalar verimli tarım topraklarının yüzde 25'ini kaplıyor. Ayrıca yeşillik bir alanda yürüyüşe çıkmak istediğinizde geriye dönememe ihtimaliniz de olukça fazla. Ülkede yaklaşık olarak beyzbol boğu büyüklüğünde 80 milyon patlamamış bomba olduğu tahmin ediliyor.

ABD'li insansız hava aracı üreten ArchAerial firması, Laos'ta patlamamış bombaları tespit ederek harita üzerinde işaretleyebilecek insansız hava araçları üzerinde çalıştığını açıkladı. Firma hali hazırda kültürel ve akademik anlamda haritalama işlemleri yapıyor.

Sekiz pervaneli olacak bu araç, arazileri lazer yöntemiyle 3D olarak haritalayan LIDAR sistemini kullanacak. Planlarda bir aksaklık yaşanmazsa Laos sınırları içerisinde önümüzdeki aylarda bombaların büyük kısmı tespit edilecek ve bomba tarama ekiplerine yardımcı olması açısından dağıtılacak.

Bu bir günah çıkarma olabilir mi diye sorarsak devlet destekli bir konu olmadığı için hayır cevabını verebiliriz. Elbette insanın içinden keşke hiç olmasaydı, keşke o kadar fazla bomba insanların üzerine ayılmasaydı demek geçiyor.









http://thestack.com/laser-imaging-drone-hunt-out-unexploded-bombs-war-160315?ncid=txtlnkusaolp00000595