Türkiye’nin robot askeri Barkan, ilk güdümlü füzesini başarıyla ateşledi

Havelsan tarafından geliştirilen Barkan, operasyon başarısının arttırılması, kayıpların önlenmesi ve operasyon maliyetlerinin düşürülmesi başta olmak bir dizi önemli alanda saha personeline yardımcı olacak. Özellikle Barkan’ın modüler tasarımı onu çok farklı faydalı yük ile donatılmasını sağlıyor.
Havelsan Barkan'dan bir ilk
Medyada “robot asker” olarak bilinen Barkan, kısa bir süre önce ise ilk lazer güdümlü füzesini ateşledi ve hedefi başarıyla vurdu. Yapılan testte Roketsan tarafından geliştirilen lazer güdümlü mini füze sistemi Mete kullanıldı. Hedefini vuran Barkan bu bağlamda güdümlü füze atışı yapan Türkiye’nin ilk insansız kara aracı oldu.
Sırada Havelsan Kapgan var
Havelsan bu yılın ilk yarısında çok daha gelişmiş ağır sınıf insansız kara aracı Kapgan’ın da testlerini yapmayı hedefliyor. Kapgan, 1400 kg ağrılığı, 25 km/s azami hızı, 6 saat görev süresi ve 2.000 m etkili menzilli 30 mm Top sistemi ile dikkat çekiyor. Havelsan Barkan ise 500 kg ağırlık, 8 saat görev süresi ve 7.62 mm / 40 mm Bomba Atar sistemlerine sahip. Her iki üründe de modüler bir tasarım mevcut.Kaynakça https://www.havelsan.com.tr/sektorler/egitim-ve-simulasyon/robotik-ve-otonom-sistemler/havelsan-barkan https://www.havelsan.com.tr/sektorler/egitim-ve-simulasyon/robotik-ve-otonom-sistemler/barkan-2 https://www.havelsan.com.tr/sektorler/egitim-ve-simulasyon/robotik-ve-otonom-sistemler/kapgan Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..