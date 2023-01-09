Türkiye’nin robot askeri Barkan, ilk güdümlü füzesini başarıyla ateşledi

Tam Boyutta Gör İnsansız hava araçlarının yanında Türkiye, insansız kara araçları üzerinde de ilerleme kaydediyor. Bu alanda birden fazla proje yürütülürken güdümlü füze atışı yapan ilk insansız kara aracı ise Barkan oldu. Barkan, mini füze sistemi Mete ile ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi.

Havelsan tarafından geliştirilen Barkan, operasyon başarısının arttırılması, kayıpların önlenmesi ve operasyon maliyetlerinin düşürülmesi başta olmak bir dizi önemli alanda saha personeline yardımcı olacak. Özellikle Barkan’ın modüler tasarımı onu çok farklı faydalı yük ile donatılmasını sağlıyor.

Havelsan Barkan'dan bir ilk

Medyada “robot asker” olarak bilinen Barkan, kısa bir süre önce ise ilk lazer güdümlü füzesini ateşledi ve hedefi başarıyla vurdu. Yapılan testte Roketsan tarafından geliştirilen lazer güdümlü mini füze sistemi Mete kullanıldı. Hedefini vuran Barkan bu bağlamda güdümlü füze atışı yapan Türkiye’nin ilk insansız kara aracı oldu.

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Tam Boyutta Gör Tüm bunların yanında Havelsan Barkan ilk olarak 7,62 milimetre Sarp-L silah sistemi ile görev almak üzere tasarlanmıştı. Aracın bünyesinde robotik kol sistemi, keşif-gözetleme görevleri için 3 metre mast sistemi ve yaralı taşıma gibi özellikler de yer almaktaydı. Yapılan testler sonrasında ise ürün geliştirilerek Barkan 2 olarak güncellendi ve çeşitli platformlara uygun hale getirildi.

Sırada Havelsan Kapgan var

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Havelsan bu yılın ilk yarısında çok daha gelişmiş ağır sınıf insansız kara aracı Kapgan’ın da testlerini yapmayı hedefliyor. Kapgan, 1400 kg ağrılığı, 25 km/s azami hızı, 6 saat görev süresi ve 2.000 m etkili menzilli 30 mm Top sistemi ile dikkat çekiyor. Havelsan Barkan ise 500 kg ağırlık, 8 saat görev süresi ve 7.62 mm / 40 mm Bomba Atar sistemlerine sahip. Her iki üründe de modüler bir tasarım mevcut.

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