TUSAŞ’tan heyecanlandıran açıklama: Milli Muharip Uçak, 2023’te ilk uçuşunu yapacak

- Milli Muharip Uçak için 2023 sonu hedefleniyor
- Çok yakında MMU motoru ateşlenecek
- MMU, Türkiye için neden önemli?
- TUSAŞ MMU Teknik Özellikleri
- Yorumlar
Milli Muharip Uçak için 2023 sonu hedefleniyor
Temel Kotil, yapmış olduğu açıklamalarda MMU için işlerin beklenenden daha iyi gittiğini belirtti ve “Biz uçuşu normalde Ekim 2025'te planlanmıştık. Bu uçuşu şimdi geri çektik. Bu yılın sonunda uçacak.” ifadelerini kullandı. Kotil, uçağın tüm sistemlerinin inşa halinde olduğunu ve uçuş kontrol sistemi, motor, hidrolik sistemler gibi parçaların da kontrol edildiğini söyledi. Bu kontroller sonucunda ise herhangi bir kaçak veya soruna rastlanmamış durumda.
Çok yakında MMU motoru ateşlenecek
MMU, Türkiye için neden önemli?
Türkiye’nin geliştirdiği Milli Muharip Uçak, 5. Nesil savaş uçağı olarak nitelendiriliyor. Oldukça popüler olan bu söylem üründen ürüne değişiklik gösterse de esasında çok düşük radar iz düşümüne sahip uçakları ifade ediyor. Yani mevcut radar sistemlerinin bu uçakları fark etmesi zor. Dolayısıyla operasyonel bir üstünlük sağlanmış oluyor. Halihazırda 2020 itibarıyla, savaşa hazır beşinci nesil jet avcı uçakları bazı ülkelerin envanterinde bulunuyor ve/veya test aşamalarından geçiyor. Bunlar arasında Amerikan F-22 Raptor ve F-35 Lightning II, Çin Chengdu J-20 ve Rus Su-57 bulunuyor. Bu uçaklar önceki nesle oranlara çok daha gizli, çok daha hızlı ve çevik bir yapıya sahip.
TUSAŞ MMU Teknik Özellikleri
- Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)
- Uzunluk: 21 m (69 ft)
- Yükseklik: 6 m (20 ft)
- İtki: 2 x 29.000 lb
- Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)
- Servis Tavanı: 55.000 ft
- Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
21 Kişi Okuyor (3 Üye, 18 Misafir) 13 Masaüstü 8 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
693 kez okundu.
8 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
milli muharip uçak, temel kotil ve