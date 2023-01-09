TUSAŞ’tan heyecanlandıran açıklama: Milli Muharip Uçak, 2023’te ilk uçuşunu yapacak

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk’e yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin Milli Muharip Uçak (MMU) projesi hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Kotil, milli savaş uçağı için ilk uçuş tarihinin öne çekildiğini duyurdu.

Milli Muharip Uçak için 2023 sonu hedefleniyor

Temel Kotil, yapmış olduğu açıklamalarda MMU için işlerin beklenenden daha iyi gittiğini belirtti ve “Biz uçuşu normalde Ekim 2025'te planlanmıştık. Bu uçuşu şimdi geri çektik. Bu yılın sonunda uçacak.” ifadelerini kullandı. Kotil, uçağın tüm sistemlerinin inşa halinde olduğunu ve uçuş kontrol sistemi, motor, hidrolik sistemler gibi parçaların da kontrol edildiğini söyledi. Bu kontroller sonucunda ise herhangi bir kaçak veya soruna rastlanmamış durumda.

Milli Muharip Uçak ilk kez iniş takımları üzerinde görüntülendi 1 hf. önce eklendi

Çok yakında MMU motoru ateşlenecek

Tam Boyutta Gör Halihazırda MMU bünyesinde 2000 mühendis ve 1000 tane de teknisyen çalışmakta. Hatırlayacağınız üzere MMU’ya motor zaten takılmıştı. Şimdi ise bu motorun yakıt tankları ve hidrolikler kontrol ediliyor. Önümüzdeki günlerde de bu depolara yakıt alınması bekleniyor. Sonrasında ise motorun çalıştırılması kısmına geçiş yapılacak ve burada da bir dizi testler gerçekleştirilecek. Bu arada Temel Kotil, Milli Muharip Uçak’ta iki adet F-16 (F110 tipi) motorunun olduğunu belirtti.

MMU, Türkiye için neden önemli?

Türkiye’nin geliştirdiği Milli Muharip Uçak, 5. Nesil savaş uçağı olarak nitelendiriliyor. Oldukça popüler olan bu söylem üründen ürüne değişiklik gösterse de esasında çok düşük radar iz düşümüne sahip uçakları ifade ediyor. Yani mevcut radar sistemlerinin bu uçakları fark etmesi zor. Dolayısıyla operasyonel bir üstünlük sağlanmış oluyor. Halihazırda 2020 itibarıyla, savaşa hazır beşinci nesil jet avcı uçakları bazı ülkelerin envanterinde bulunuyor ve/veya test aşamalarından geçiyor. Bunlar arasında Amerikan F-22 Raptor ve F-35 Lightning II, Çin Chengdu J-20 ve Rus Su-57 bulunuyor. Bu uçaklar önceki nesle oranlara çok daha gizli, çok daha hızlı ve çevik bir yapıya sahip.

TUSAŞ MMU Teknik Özellikleri

Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)

Uzunluk: 21 m (69 ft)

Yükseklik: 6 m (20 ft)

İtki: 2 x 29.000 lb

Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)

Servis Tavanı: 55.000 ft

Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5

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