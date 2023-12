TUSAŞ ANKA 3 uçtu! Sırada KAAN var

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3, bugün erken saatlerde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu uçuşa dair ilk görüntüler sosyal medyada ortaya çıktı. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden bu uçuşa dair özel görüntüleri paylaştı.

TUSAŞ, ANKA 3’ü uçurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X üzerinde yaptığı paylaşımında "TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız ANKA III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

1 saat 10 dakika havada kalan ANKA 3, test boyunca 8 bin ft. irtifaya çıkarak ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. ANKA 3’ün ilk uçuşu olması nedeniyle halen iniş takımlarını gövde içerisine çekmediği görüntülerden görülüyor. Bu, benzer testlerde sıklıkla görülen bir durum. Bundan sonra TUSAŞ ANKA 3, çok daha sık bir şekilde havalanacak ve bir takım önemli testleri gerçekleştirecek.

Sırada KAAN var

Tam Boyutta Gör TUSAŞ, insansız savaş uçağı ANKA 3’ü uçururken bir yandan da diğer mega projesi üzerinde çalışıyor: Milli muharip uçak KAAN. Aslında KAAN’ın geçtiğimiz gün, 27 Aralık tarihinde uçması planlanıyordu ancak küçük bir ertelemeye gidildiği öğrenildi.

Aktarılanlara göre KAAN’ın yer testleri ile taksi testlerinin tamamlanmasının ardından KAAN da birkaç hafta içinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Dolayısıyla KAAN'ın ilk uçuşu Ocak 2024'te gerçekleşecek diyebiliriz. Türkiye aynı zamanda KAAN’ın F110 motorlarını burada üretebilmek için de ABD’den ortak üretim izni talep ettiği raporlandı. Görünüşe göre 2024 yılı, Türk havacılık tarihi için önemli bir yıl olacak.

TUSAŞ ANKA 3 neler sunacak?

ANKA-3 İHA, jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünür bir yapıda olacak. Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerini üstlenecek. Buna ek olarak hava-yer ve hava-hava taarruz faaliyetleri gerçekleştirebilecek.

ANKA-3, gövde içerisindeki iki istasyonun her birinde 650kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100kg mühimmat taşıyabilecek.

Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu

Düşük radar görünürlüğü

Yüksek hızda intikal

Yüksek faydalı yük kapasitesi

LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)

Max. Kalkış Ağırlığı: 6500 kg

Faydalı Yük Kapasitesi: 1200kg

Servis İrtifası: 40kft

Dayanım: 10 saat @ 30kf

Seyir Hızı: 250kts/0.42M @ 30kf

Azami Hız: 425kts/0.7M @ 30kf

