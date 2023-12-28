TUSAŞ ANKA 3 uçtu! Sırada KAAN var

TUSAŞ, ANKA 3’ü uçurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, X üzerinde yaptığı paylaşımında "TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız ANKA III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.
1 saat 10 dakika havada kalan ANKA 3, test boyunca 8 bin ft. irtifaya çıkarak ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. ANKA 3’ün ilk uçuşu olması nedeniyle halen iniş takımlarını gövde içerisine çekmediği görüntülerden görülüyor. Bu, benzer testlerde sıklıkla görülen bir durum. Bundan sonra TUSAŞ ANKA 3, çok daha sık bir şekilde havalanacak ve bir takım önemli testleri gerçekleştirecek.
Sırada KAAN var
Aktarılanlara göre KAAN’ın yer testleri ile taksi testlerinin tamamlanmasının ardından KAAN da birkaç hafta içinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Dolayısıyla KAAN'ın ilk uçuşu Ocak 2024'te gerçekleşecek diyebiliriz. Türkiye aynı zamanda KAAN’ın F110 motorlarını burada üretebilmek için de ABD’den ortak üretim izni talep ettiği raporlandı. Görünüşe göre 2024 yılı, Türk havacılık tarihi için önemli bir yıl olacak.
TUSAŞ ANKA 3 neler sunacak?
ANKA-3 İHA, jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünür bir yapıda olacak. Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerini üstlenecek. Buna ek olarak hava-yer ve hava-hava taarruz faaliyetleri gerçekleştirebilecek.
ANKA-3, gövde içerisindeki iki istasyonun her birinde 650kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100kg mühimmat taşıyabilecek.
- Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu
- Düşük radar görünürlüğü
- Yüksek hızda intikal
- Yüksek faydalı yük kapasitesi
- LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)
- Max. Kalkış Ağırlığı: 6500 kg
- Faydalı Yük Kapasitesi: 1200kg
- Servis İrtifası: 40kft
- Dayanım: 10 saat @ 30kf
- Seyir Hızı: 250kts/0.42M @ 30kf
- Azami Hız: 425kts/0.7M @ 30kf
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.