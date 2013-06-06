Instagram 26 Haziran'da Windows Phone'a gelebilir

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Windows Phone 8 platformunun belki de en fazla beklenen uygulaması Instagram ile ilgili pek çok iddia ortaya atılsa da şimdiye kadar bunlar gerçekleşmedi.
Yeni bir iddia ise WPDang sitesinden geldi. Site kaynaklara dayanarak verdiği haberinde 26 Haziran tarihinde uygulamanın Nokia'ya özel olarak indirmeye sunulacağını belirtiyor.
Platformda Instagram alternatifi pek çok uygulama mevcut ve bunlar da oldukça popüler durumda. Yine de Instagram topluluğu içine dahil olmak bu uygulamayı ayrıcalıklı yapıyor. Uygulamanın resmi duyurusu Nokia açısından da önem taşıyor.
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Ta 8 ay once gelcek denildi , binlerce insan instagrama mail atti , twitterdan bunaltti ama yok adamlar hala cikarmadi.
Winphone 8 ile bayagi bir yuksek kullanici kitlesine de ulasmisken bende artik bi garezleri var diye dusunuyorum.
Aynen bende yüklemem
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