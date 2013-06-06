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Instagram 26 Haziran'da Windows Phone'a gelebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Instagram 26 Haziran'da Windows Phone'a gelebilir

Windows Phone 8 platformunun belki de en fazla beklenen uygulaması Instagram ile ilgili pek çok iddia ortaya atılsa da şimdiye kadar bunlar gerçekleşmedi. 

Yeni bir iddia ise WPDang sitesinden geldi. Site kaynaklara dayanarak verdiği haberinde 26 Haziran tarihinde uygulamanın Nokia'ya özel olarak indirmeye sunulacağını belirtiyor.

Platformda Instagram alternatifi pek çok uygulama mevcut ve bunlar da oldukça popüler durumda. Yine de Instagram topluluğu içine dahil olmak bu uygulamayı ayrıcalıklı yapıyor. Uygulamanın resmi duyurusu Nokia açısından da önem taşıyor. 


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DemirKipi 6 yıl en beğenilen
Ne kıymetli uygulamaymış arkadaş. Şu basit uygulama için kıyameti kopardılar resmen.
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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 6 yıl
Adamlarin microsoft a garezi mi var diye dusunmedim degil.
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__Nikolaus__ 6 yıl KIZLARIN KORKULU RÜYASI
KIZLARIN KORKULU RÜYASI

Adamlarin microsoft a garezi mi var diye dusunmedim degil.

Ta 8 ay once gelcek denildi , binlerce insan instagrama mail atti , twitterdan bunaltti ama yok adamlar hala cikarmadi.

Winphone 8 ile bayagi bir yuksek kullanici kitlesine de ulasmisken bende artik bi garezleri var diye dusunuyorum.
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oktayakgoz 6 yıl
gelmesin kesinlikle yüklemeyeceğim
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Guest-F8946C419 6 yıl oktayakgoz
oktayakgoz

gelmesin kesinlikle yüklemeyeceğim


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Dogu-E 6 yıl oktayakgoz
oktayakgoz
gelmesin kesinlikle yüklemeyeceğim

Aynen bende yüklemem
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DemirKipi 6 yıl en beğenilen
Ne kıymetli uygulamaymış arkadaş. Şu basit uygulama için kıyameti kopardılar resmen.
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olağan_şüpheli 6 yıl
aynen arkadaş.nedir bu instagram merakı.neyse bir de Nokia ya özelmiş. HTC ve Samsung alanlar ne olacak.
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