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Instagram, 6 ay içinde reklamcı sayısını ikiye katladı

Sahip olduğu büyük etkileşim ve kullanıcı potansiyelini gelire dönüştürmeye karar veren Instagram, uzun süredir farklı yöntemler ile reklamcıları cezbediyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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En popüler sosyal ağlardan birisi haline gelen ve günlük aktif kullanıcı sayısını 400 milyonun üzerine çıkaran Instagram, reklamcıların iştahını kabartıyor. İki yıl önce reklam modelini hayata geçiren sosyal ağ, reklamcı sayısında adeta patlama yaşıyor.

Katlanarak artıyor

Instagram ilk yıllarında reklamdan uzak bir yapı sergiliyordu. Facebook tarafından satın alındıktan sonra artık potansiyelini bir gelir modeli haline getirmesi ihtiyacı doğdu. 2015 yılından bu yana kullanıcıyı en az şekilde rahatsız edecek reklam gösterimleri yapılıyor. Sosyal ağın popülaritesi reklamcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Firmadan gelen açıklamaya göre son altı ay içerisinde sosyal ağa reklam veren firma sayısı 500 binden 1 milyona yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde ise firma sayısı 200 bin civarındaydı. Yani bir yıl içerisinde 5 katı bir artış söz konusu.

Instagram’ın kullanıcılarının yüzde 80’i en az bir işletmenin hesabını takip ediyor. Bu bakımdan işletmelerin kullanıcıya kolay ve hızlı bir şekilde reklam sunması önemli. Böylece asıl sitesine daha fazla trafik çekebilecek. Sosyal ağın reklam araçları, işletmelerin sadece 4 dokunuş ile reklamlarını yayınlamasını sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Türk hackerlar’dan Apple’a tehdit"

Instagram önümüzdeki aylarda işletmelerin kendi hesaplarına bir randevu butonu koymasına izin verecek. Kullanıcı bu sayede tek tıkla firmadan randevu alabilecek. 

 

http://www.phonearena.com/news/Instagram-hits-1-million-advertisers-double-the-amount-it-had-6-months-ago_id92297 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
A.B.D(azimBora) 2 yıl
sosyal medya'dan fenomen çıkardık iyi bok yedik uygulamaları da çöp ettik.
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BekirTemel 2 yıl
TR de şirket değil hanımlar kıyafet satma konusunda hiç yoktan yeni bir iş sahipliği sektörü kazandı instagram sayesinde,
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kadirirdem 2 yıl
Reklamlarla taşıyorlar.
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psicik96 2 yıl
whatsappa da reklam gelicek yakında .. demedi demeyin
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axaxa 2 yıl
Dünya böyle dönüyor işte.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
görsel seo anlamıyla oldukça yararlı !
şu an 1:1 ebatında bir resim atıyorum !
hafta bitmeden arama motoru görsellerinde 1 numara olmuş !
tabi foto atmakla iş bitmiyor bir dünya ince konu var !
seografi denilen görsel seo önceliği oluşturmak bu :)
1 Yanıt Yanıtla
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alibotan 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı

görsel seo anlamıyla oldukça yararlı !

şu an 1:1 ebatında bir resim atıyorum !

hafta bitmeden arama motoru görsellerinde 1 numara olmuş !

tabi foto atmakla iş bitmiyor bir dünya ince konu var !

seografi denilen görsel seo önceliği oluşturmak bu :)

Ne diyon yaw
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