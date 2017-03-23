Instagram, 6 ay içinde reklamcı sayısını ikiye katladı

En popüler sosyal ağlardan birisi haline gelen ve günlük aktif kullanıcı sayısını 400 milyonun üzerine çıkaran Instagram, reklamcıların iştahını kabartıyor. İki yıl önce reklam modelini hayata geçiren sosyal ağ, reklamcı sayısında adeta patlama yaşıyor.

Katlanarak artıyor

Instagram ilk yıllarında reklamdan uzak bir yapı sergiliyordu. Facebook tarafından satın alındıktan sonra artık potansiyelini bir gelir modeli haline getirmesi ihtiyacı doğdu. 2015 yılından bu yana kullanıcıyı en az şekilde rahatsız edecek reklam gösterimleri yapılıyor. Sosyal ağın popülaritesi reklamcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Firmadan gelen açıklamaya göre son altı ay içerisinde sosyal ağa reklam veren firma sayısı 500 binden 1 milyona yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde ise firma sayısı 200 bin civarındaydı. Yani bir yıl içerisinde 5 katı bir artış söz konusu.

Instagram’ın kullanıcılarının yüzde 80’i en az bir işletmenin hesabını takip ediyor. Bu bakımdan işletmelerin kullanıcıya kolay ve hızlı bir şekilde reklam sunması önemli. Böylece asıl sitesine daha fazla trafik çekebilecek. Sosyal ağın reklam araçları, işletmelerin sadece 4 dokunuş ile reklamlarını yayınlamasını sağlıyor.

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Instagram önümüzdeki aylarda işletmelerin kendi hesaplarına bir randevu butonu koymasına izin verecek. Kullanıcı bu sayede tek tıkla firmadan randevu alabilecek.