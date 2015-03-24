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Instagram, Android platformunda 500 milyon indirme rakamına ulaştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Instagram, Android platformunda 500 milyon indirme rakamına ulaştı
 
Geçtiğimiz gün kolaj odaklı geliştirdiği Layout isimli yeni uygulamasını kullanıma sunan Instagram, Android platformunda 500 milyon indirme rakamına ulaştı.
2012 yılında sosyal medyanın nüfus şampiyonu Faceobok tarafından 1 milyar dolar gibi oldukça yüksek bir fiyata satın alınan ve başlangıçta fotoğraf odaklı hazırlanıp şuan için video paylaşımı için de kullanılabilen Instagram, AndroidPolice sitesinin Google Play Store verileri üzerinden yaptığı habere göre 500 milyon indirme rakamını geride bıraktı. Bu rakama diğer platformların indirme sayıları da dahil edilince mobil taraftaki büyük popülerliği rahatlıkla görülebilen servis, birçok alternatif olmasına rağmen sosyal medyanın temelini oluşturan platformlar arasında kendisine sağlam bir yer edinmiş durumda.
Instagram, Android tarafındaki bu olumlu gelişme yanında uzun zamandır gelmeyen iPad uygulaması ve yine uzun zamandır güncellenmeyen Windows Phone uygulaması açısından birçok eleştiriye maruz kalıyor.

http://www.androidpolice.com/2015/03/23/instagram-passes-the-500-million-installs-milestone-tries-to-catch-siblings-facebook-and-messenger/ Yorum Yaz
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