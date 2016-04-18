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Instagram Beta, Windows Phone 8'in uygulama marketinden kaldırıldı

Popüler paylaşım uygulaması Instagram yaklaşık iki yıldır Windows Phone platformunda Beta uygulamasıyla birlikte bulunuyordu. Uygulama dün sürpriz bir şekilde marketten kaldırıldı.
3 yıl
3,4b
1
33
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft'un mobil işletim sistemi ilk gününden bu yana uygulama marketi konusuna eleştiriliyor. Özellikle popüler uygulamaların markete geç gelmesi veya hiç uğramaması platformu tercih etmek isteyen bir çok kişi için büyük soru işaretleri yaratıyor. Popüler sosyal medya uygulaması Instagram da benzer bir şekilde sancılı bir sürecin ardından Windows Phone platformuna adım atabilmişti.
Yaklaşık 2 yıldır "Beta" sürümünde kalan uygulama Windows 10'un gelişiyle birlikte Windows 10 cihazları için de yine Beta sürüm ile yayınlandı, ancak dün Windows Phone 8 kullanıcıları için uygulamanın geri çekildiği ortaya çıktı. İlginç bir şekilde uygulamanın yayınlanmış son sürümünün de yüklenmesine izin verilmiyor ve uygulama sayfası sadece "bilgi" amaçlı yayında tutuluyor.
Instagram'ın neyi planlayarak böyle bir hamle yaptığı merak konusu. Şu an için Windows 8 kullanıcıları malesef Instagram'ın kendi uygulamasını indiremiyorlar, ancak ağa katılmak isteyenler 6tag gibi başarılı istemcileri kullanabilirler.

http://mspoweruser.com/instagram-beta-windows-phone-8-devices-removed-windows-store/ Yorum Yaz
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Det.Harvey Bullock 3 yıl en beğenilen
Şaşırdık mı? Hayır. Windows Phone 8.1 kullanıcılarını çok kötü günler bekliyor, ben size söyleyeyim, 1 yıl içerisinde "WhatsApp, Windows Phone 8.1'e desteğini kesiyor" başlıklı bir haber görürseniz şaşırmayın. Olmaz demeyin, oluyor. Windows 10 güncellemesi alamayan cihazlar birer birer tuğlaya dönüşecek. Yazıklar olsun Ms, bütün bunlar saçmasapan stratejilerinin meyveleri..
Şaşırdık mı? Hayır. Windows Phone 8.1 kullanıcılarını çok kötü günler bekliyor, ben size söyleyeyim, 1 yıl içerisinde "WhatsApp, Windows Phone 8.1'e desteğini ...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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Nightwing 3 yıl
ya belki konuyla alakası yok ama şu windows u savunan arkadaşlar microsoft un android için yaptığı onenote programına bir göz atsınlar birde kendi onenote larına baksınlar, baloncuk özelliği falan var bin basak ikisinide kullandım kıyasladım
microsoft daha kendi telefonuna daha iyi bir uygulama yapmıyor
ya belki konuyla alakası yok ama şu windows u savunan arkadaşlar microsoft un android için yaptığı onenote programına bir göz atsınlar birde kendi onenote ları...
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SixSixSix 3 yıl
"Bırakın gidin. Bu sistemin geleceği yok." mesajı veriyor Microsoft.
Yanıtla +11
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psirik 3 yıl
Wp bitkisel hayata girdi zaten. Yakında hepten fişi çekilir. Artık kızmaya, üzülmeye gerek yok. Windows Phone u öldü olarak bilin.
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WaylandIZMIR 3 yıl
Windows Phone için resmi olarak Facebook uygulaması bile yok. Daha doğmadan ölmüş telefonu yaşatmaya çalışıyorlar ne acı. (Not: Facebook uygulaması sadece bilgisayara kurmak için var ve sadece ingilizce destekliyor. Uyduruk birşey zaten. Güncelleme bile almıyor)
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Charles Bartowski 3 yıl
WP'nin sonu yakındır az kaldı, teker teker düşüyor kullanıcılar
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Harrow35 3 yıl
Biyturs_OnSr


j&j

Bu iş neden böyle abartılıyor anlamıyorum,ihtiyacımız karşılanıyor ki ve memnunum ki duruyorum windowsta,ha bi gün ihtiyaçlarımı karşılamaz,beni kesmez; o zaman da çıkar geçeriz başka platforma,babamızın şirketi değil ya da silah zoruyla kullandırtmıyorlar ya canım

Kendini hazırla derim, senin yazdığını ben yazınca linç ediliyorum


Neden acaba?
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mkyb 3 yıl
Windows Phone gelişecek deyip duranlar vardı bi ara? Neredeler? İPhone veya Android forumlarına bakayım ben bi.
2 Yanıt Yanıtla +2
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The white warrior 3 yıl mkyb
Yandex
Windows Phone gelişecek deyip duranlar vardı bi ara? Neredeler? İPhone veya Android forumlarına bakayım ben bi.


1 musibet bin nasihatten iyidir
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Flag SHİP Killer 3 yıl mkyb
Yandex
Windows Phone gelişecek deyip duranlar vardı bi ara? Neredeler? İPhone veya Android forumlarına bakayım ben bi.


Valla kardeş zamanında senin değerini bilemedık kusura bakma
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alemburda34 3 yıl
Su Microsoft şamar oglanina dondu gelen vuruyor gecen vuruyor suan alternatif uygulamalar sayesinde platform ayakta kaliyor ama nereye kadar onlarda kullanici sayisi cogalip api ucretleri yuzunden gelistiriciler bir sure sonra uygulamayi ayakta tutamiyor cop oluyor sonucta gelistirici her ay belli bir para oduyor ama biz satin aldigimizda tek odeme yapiyoruz.
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addidas_85 3 yıl
Beta sürecinden çıkıyordur büyük ihtimalle
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SixSixSix 3 yıl
"Bırakın gidin. Bu sistemin geleceği yok." mesajı veriyor Microsoft.
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j&j 3 yıl
Bu iş neden böyle abartılıyor anlamıyorum,ihtiyacımız karşılanıyor ki ve memnunum ki duruyorum windowsta,ha bi gün ihtiyaçlarımı karşılamaz,beni kesmez; o zaman da çıkar geçeriz başka platforma,babamızın şirketi değil ya da silah zoruyla kullandırtmıyorlar ya canım
2 Yanıt Yanıtla +2
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Biyturs_OnSr 3 yıl j&j
j&j
Bu iş neden böyle abartılıyor anlamıyorum,ihtiyacımız karşılanıyor ki ve memnunum ki duruyorum windowsta,ha bi gün ihtiyaçlarımı karşılamaz,beni kesmez; o zaman da çıkar geçeriz başka platforma,babamızın şirketi değil ya da silah zoruyla kullandırtmıyorlar ya canım

Kendini hazırla derim, senin yazdığını ben yazınca linç ediliyorum
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eofdred 3 yıl j&j
j&j

Bu iş neden böyle abartılıyor anlamıyorum,ihtiyacımız karşılanıyor ki ve memnunum ki duruyorum windowsta,ha bi gün ihtiyaçlarımı karşılamaz,beni kesmez; o zaman da çıkar geçeriz başka platforma,babamızın şirketi değil ya da silah zoruyla kullandırtmıyorlar ya canım

ins başka beklentiler ile yatırım yaptılar böyle olmasına üzülmeleri tepki göstermeleri normal değil mi?
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Det.Harvey Bullock 3 yıl en beğenilen
Şaşırdık mı? Hayır. Windows Phone 8.1 kullanıcılarını çok kötü günler bekliyor, ben size söyleyeyim, 1 yıl içerisinde "WhatsApp, Windows Phone 8.1'e desteğini kesiyor" başlıklı bir haber görürseniz şaşırmayın. Olmaz demeyin, oluyor. Windows 10 güncellemesi alamayan cihazlar birer birer tuğlaya dönüşecek. Yazıklar olsun Ms, bütün bunlar saçmasapan stratejilerinin meyveleri..
1 Yanıt Yanıtla +23
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The white warrior 3 yıl Det.Harvey Bullock
Royal Army
Şaşırdık mı? Hayır. Windows Phone 8.1 kullanıcılarını çok kötü günler bekliyor, ben size söyleyeyim, 1 yıl içerisinde "WhatsApp, Windows Phone 8.1'e desteğini kesiyor" başlıklı bir haber görürseniz şaşırmayın. Olmaz demeyin, oluyor. Windows 10 güncellemesi alamayan cihazlar birer birer tuğlaya dönüşecek. Yazıklar olsun Ms, bütün bunlar saçmasapan stratejilerinin meyveleri..

Daha da kötüsü seneye wp 8.1 cihazlar için mağaza kapatılmış olacak.
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