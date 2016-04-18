Instagram Beta, Windows Phone 8'in uygulama marketinden kaldırıldı

Microsoft'un mobil işletim sistemi ilk gününden bu yana uygulama marketi konusuna eleştiriliyor. Özellikle popüler uygulamaların markete geç gelmesi veya hiç uğramaması platformu tercih etmek isteyen bir çok kişi için büyük soru işaretleri yaratıyor. Popüler sosyal medya uygulaması Instagram da benzer bir şekilde sancılı bir sürecin ardından Windows Phone platformuna adım atabilmişti.

Yaklaşık 2 yıldır "Beta" sürümünde kalan uygulama Windows 10'un gelişiyle birlikte Windows 10 cihazları için de yine Beta sürüm ile yayınlandı, ancak dün Windows Phone 8 kullanıcıları için uygulamanın geri çekildiği ortaya çıktı. İlginç bir şekilde uygulamanın yayınlanmış son sürümünün de yüklenmesine izin verilmiyor ve uygulama sayfası sadece "bilgi" amaçlı yayında tutuluyor.

Instagram'ın neyi planlayarak böyle bir hamle yaptığı merak konusu. Şu an için Windows 8 kullanıcıları malesef Instagram'ın kendi uygulamasını indiremiyorlar, ancak ağa katılmak isteyenler 6tag gibi başarılı istemcileri kullanabilirler.

http://mspoweruser.com/instagram-beta-windows-phone-8-devices-removed-windows-store/