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Instagram Beta, Windows Phone tarafında kilit ekranı desteğine kavuştu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,7b
1
13
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Instagram Beta, Windows Phone tarafında kilit ekranı desteğine kavuştu
Gelmesi uzun süre beklenen ve halen beta sürecinde bulunan Windows Phone 8 ile Windows Phone 8.1 uyumlu Instagram Beta uygulaması, kilit ekranı desteğine kavuştu.
Kişilerin akıllı cihazlarıyla fotoğraf çekmesine ve bu fotoğrafların birçok farklı filtreyle düzenlenerek paylaşmasılmasına imkan tanıyan Instagram Beta, oldukça sade bir arayüze ve kullanım yapısına sahip. Sürekli geliştirilen uygulamanın yayınlanan 0.4 güncellemesiyle kazandığı son yenilik ise kilit ekranı tarafında. Bu destek ile artık arkadaşların ya da hesap sahibinin fotoğrafları kilit ekranı üzerinde gösteriliyor ve bu ekran yeni içeriklere göre dinamik olarak hareket edebiliyor. Bu yeni özellik ayarlar içerisinden hızlı bir şekilde açılabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Instagram Beta uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/instagram-windows-phone-finally-adds-lock-screen-support Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e-Militarist 4 yıl
Instagram BETA 0.4.3.0

www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/instagram-beta/9wzdncrfhw8m
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Whippoorwill 4 yıl e-Militarist
Değişim var mı hocam ?
1 Yanıt Yanıtla
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Cihat_, 4 yıl e-Militarist
e-Militarist

Instagram BETA 0.4.3.0

www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/instagram-beta/9wzdncrfhw8m


bunlar dalga mı geçiyor?
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vozer 5 yıl
Özelliği aktif ettim ve program açılır açılmaz kendini kapatmaya başladı. (L620)
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Makale_Helvetia 5 yıl
6tag orjinal uygulamaya göre kat kat daha iyi..ancak anlamadığım bir nokta var..adam allem etmiş kallem etmiş video eklemeyi koymuş uygulamasına..instagram sözde orjinal uygulama olacak bir türlü ekleyemedi video'yu.neden..? kararlı sürüm de windows phone 8.1 den sonra çıkar bence
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mr.leon 5 yıl
Dinamik kilit ekranı = daha çok şarj emilimi :\
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Elsa 5 yıl
Güzel düşünülmüş, 6tag'ten daha iyi olmaya başladı
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