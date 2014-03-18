Instagram Beta, Windows Phone tarafında kilit ekranı desteğine kavuştu

Gelmesi uzun süre beklenen ve halen beta sürecinde bulunan Windows Phone 8 ile Windows Phone 8.1 uyumlu Instagram Beta uygulaması, kilit ekranı desteğine kavuştu.

Kişilerin akıllı cihazlarıyla fotoğraf çekmesine ve bu fotoğrafların birçok farklı filtreyle düzenlenerek paylaşmasılmasına imkan tanıyan Instagram Beta, oldukça sade bir arayüze ve kullanım yapısına sahip. Sürekli geliştirilen uygulamanın yayınlanan 0.4 güncellemesiyle kazandığı son yenilik ise kilit ekranı tarafında. Bu destek ile artık arkadaşların ya da hesap sahibinin fotoğrafları kilit ekranı üzerinde gösteriliyor ve bu ekran yeni içeriklere göre dinamik olarak hareket edebiliyor. Bu yeni özellik ayarlar içerisinden hızlı bir şekilde açılabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Instagram Beta uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/instagram-windows-phone-finally-adds-lock-screen-support