Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni bir Matrix filmi daha duyuruldu: İşte detaylar

    Matrix 4'ün ağustos ayında yapılan resmi duyurusu serinin hayranlarını epey heyecanlandırmıştı. Yapımcı stüdyo Warner Bros'un şimdi hayranlara küçük bir süprizi daha var gibi görünüyor.
    5 gün
    16,8b
    2
    33
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yeni bir Matrix filmi daha duyuruldu: İşte detaylar
    Tam Boyutta Gör

    Efsanevi film serilerinden olan Matrix, tam iki yeni filmle beyaz perdeye geri dönüyor. Yapımcı stüdyo Warner Bros, ağustos ayında yapılan resmi bir açıklamada bildiğiniz gibi Matrix 4'ün geleceğini duyurmuştu. Bugün çıkan yeni haberlere göre şirket şimdi beşinci bir film için de hazırlıklara başlamış durumda. Yeni filmin detayları ise oldukça ilginç.

    Beşinci Matrix filmi için ilk resmi açıklamalar ünlü senarist Zak Penn'den geldi. Zak Penn, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada, Matrix 4'ten tamamıyla bağımsız yeni bir Matrix filmi için senaryo hazırladığını duyurdu. Penn'in açıklamaları şöyle:

    "Çok fazla soran oluyor, o yüzden açıklamama izin verin: Warner Bros'ta şu anda iki farklı Matrix projesi var. Benim hazırladığım senaryo, Matrix evreninde daha önceki zamanlarda geçen bir filme ait. Lana Wachowski ise bir devam filmi hazırlıyor. Her iki film de bir reboot projesi olmayacak. #notareboot"

    The Avengers ve Ready Player One gibi filmlerden tanıdığımız Zak Penn, Matrix serisiyle ilgili yeni bir şeyler üzerinde çalıştığını ilk olarak 2017 yılında duyurmuştu. Ancak Penn'in o dönem yaptığı açıklamalar epey bir üstü kapalıydı. Yeni senaryonun bir filme mi veya başka bir medya formuna mı ait olduğu konusunda dahi belirsiz konuşmuştu. Penn'in o Twitter açıklamalarından tam iki yıl sonra şimdi nihayet konu netlik kazanmış durumda.

    Zak Penn'in senaryosunu hazırladığı yeni filmin orijinal üçlemeden önceki bir zamanda geçecek olması enteresan. Warner Bros, Matrix evrenini genişletmek ve yeni filmlerin de önünü açmak istiyor gibi görünüyor. Muhtemelen buradan küçük bir sinematik evren oluşturma gibi bir hedef var. Önümüzdeki dönemlerde filmle ilgili muhtemelen daha fazla detay öğreneceğiz.

    Diğer bir taraftan Lana Wachowski'nin hazırladığı devam filminin de şu sıralar aktör arayışlarında olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde Warner Bros'un Neo karakterinin genç halini canlandırması için bir oyuncu aradığı belirtilmişti. Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un başrollerinde yer alacağı Matrix 4'ün çekimlerinin önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor.



    https://comicbook.com/movies/2019/10/05/two-different-matrix-films-in-development-warner-bros-zak-penn/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Burkiling 4 gün en beğenilen
    Matrix olsun çamurdan olsun, bir şeyi de gömmeyin arkadaş. Gelmese daha iyi ne demek? Eleştirenler de sanki biri Tarantino diğeri scorsese. Sırf Keanu oynayacağı için bile izlenir, boş yapmayın.
    Matrix olsun çamurdan olsun, bir şeyi de gömmeyin arkadaş. Gelmese daha iyi ne demek? Eleştirenler de sanki biri Tarantino diğeri scorsese. Sırf Keanu oynayaca...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Haplo 5 gün KaleyDeskop
    Tüm GitS movie ve serilerini izlemiş biri olarak merakımdan soruyorum; "yarısı alıntı" dediğiniz hikayesi mi? Hikayesi alıntı diyorsanız, Matrix'in hikayesinde nereleri GitS'den kopyalanmış öğrenmeye çalışıyorum.
    Size sormadan önce Google'a sordum, sürekli yan yana sahne karşılaştırmaları çıktı önüme; işte Batou ile Neo'nun halk pazarında kovalamaca sahneleri yan yana konmuş, ilk GitS'in final papazı ile Neo'nun kırmızı hap sonrası karşılaştığı sentinel'in benzerlikleri konmuş gibi gibi... Neo'yu bir yandan Batou'lu bir yandan da Motoko'lu sahneler ile karşılaştırmaları zaten hikayenin değil sahnelerin benzerliğini karşılaştırdıklarını gösteriyor. He birde beyinden sisteme bağlanmayı karşılaştırıp duruyorlar ama ben de soruyorum, bir bedeni sisteme nasıl bağlarız? Kimse ayak parmak ucundan demeyecektir sanırım.
    1973 Westworld'ünde böyle hayal etmişler; 43 yıl sonra ancak Wireless bağlantıya geçebilmişler ki bana sorsalar nasıl bağlanmak istersin diye, ben de kesinlikle kablolu olmasını tercih ederdim.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Sahneler alınmış mıdır, alınmamış mıdır bilmem ama pazarda kovalamaca sahnesi dersek en azından 20 farklı aksiyon filminden pazarda kovalamaca sahnesi bulup koyabiliriz; az önce de 1973'den kalma beyinden kablolu bağlantı örneği verdik o yüzden sahne karşılaştırmaları benim için bir anlam ifade etmiyor.
    Ama GitS mi Matrix mi dersek, hikayesinden karakterlere, müziklerinden atmosferine kadar her yönden GitS derim.


    Haber konusuna gelirsek de; gelsin, ne yapmışlar görelim. Matrix'in geçmiş zamanında geçen bir hikaye, benim devam filminden daha çok ilgimi çekiyor. Devam filmi ise olmasa da olur, hatta olmasa daha iyi olur.
    Tüm GitS movie ve serilerini izlemiş biri olarak merakımdan soruyorum; "yarısı alıntı" dediğiniz hikayesi mi? Hikayesi alıntı diyorsanız, Matrix'in hikayesinde...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    tokatli6061 4 gün Burkiling
    Çoğu ilk üç filmi izleyip olayı hala çözememiştir bile
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Galaxy. 2 gün yeni yorumcu
    İlk filmi beğenmiştim ama sonra nedense diğerlerine bakmadım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Askaparta 2 gün
    Daha fazla para kazanmak istiyorlar, yeni bir konu üretemiyorlar ama yer gök senaryosuz kahraman filmleriyle dolu iken iyi bir alternatif olabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    BoRriZ 3 gün
    matrix 4'ü hiç karıştırmadan üçlemenin öncesini anlatan yeni bir seri daha mantıklı bi proje bence. Efsaneyi ellemeye gerek yoktu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Dodge 3 gün
    Anlasilan o ki birileri sicak paranin kokusunu almis.Gelsin bakalim gorelim umarim kaliteli bir seyler ortaya cikar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Cengiz55 4 gün
    Sinema değilde DİZİ yapsalar daha iyi olurdu, ayda 1 bölüm olsa da yeter.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 4 gün
    Matrix evreni ile gist nasıl aynı olabiliyor hâlâ anlamış değilim izlediğimiz üçlemenin matrix ve matrix dışındaki evrenden ibaretti asıl gerçek zamanı görmedik zion ve orada yaşayanlar matrix gibi bir evren olduğunu fark edebilen yok mu size şöyle söyleyeyim sene 2600 bilmem kaç robot yapısı wall-e filmindeki çöpçü robotları gibi bi mi olur yoksa beyaz robot gibi mi olur du zion çökeli 6 sefer olmuş amaç insanların potansiyelini çıkarmak bu yüzden robotlarla insanları savaşı olan bir evren simüle ediliyor 2000 li yıllarda geçen matrix ise daha küçük alt evren program gistte böyle miydi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TheCapedCrusader 4 gün
    [mention]demircibu[/mention] çok çalışıyor beyler kendisinden haber alamıyoruz :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mehmehcik_71 4 gün
    Merakla bekliyoruz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Burkiling 4 gün en beğenilen
    Matrix olsun çamurdan olsun, bir şeyi de gömmeyin arkadaş. Gelmese daha iyi ne demek? Eleştirenler de sanki biri Tarantino diğeri scorsese. Sırf Keanu oynayacağı için bile izlenir, boş yapmayın.
    1 Yanıt Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    tokatli6061 4 gün Burkiling
    Çoğu ilk üç filmi izleyip olayı hala çözememiştir bile
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Şeref60 4 gün ironman68
    İyiydi iyi..

    ama yaşlandı iyice
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    El Prezidente 3 gün Şeref60
    yaşlanmayan aktörlerdenedir Keanu Reeeves.

    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    bluemoon +141 Morphinz +111 Akasha_Ether +90 White Water +90 StaatSanWalt +68 Ölüyen Yürüler +66 SC0RPI0N +64 mpolat35 +61 alemburda34 +61 TherafluForte +60
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    2 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    16794 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    matrix, matrix 4 ve
    9 etiket daha matrix 5 warner bros zak penn matrix prequel Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili76b
    YouTube Kanalı247b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Honor V30 ve V30 Pro'nun teknik özelliklerinden bir kısmı ortaya çıktı 4 gün Firefox'un yeni güncellemesi, indirme işlemlerinin gerçekleşmemesine neden oluyor 4 gün Huawei Mate 30 Pro'dan üzen haber | Mobilite 4 gün ABD Adalet Bakanlığı, Facebook'tan uçtan uca şifreleme özelliğini kaldırmasını istiyor 4 gün AMD’den Ryzen işlemcili dizüstü bilgisayar hediye 4 gün Corsair Virtuoso RGB oyuncu kulaklığı inceleme (PC/PS4/XBox One/Switch/Mobil) 5 gün Intel, yapay zeka ile felçli hastaların tekrar yürüyebilmesini sağlayabilir 5 gün Xiaomi Mi 9 Lite Türkiye'de: Xiaomi Mi 9 Lite fiyatı ve özellikleri 5 gün Samsung yepyeni tasarıma sahip bir katlanabilir telefon geliştiriyor 5 gün Microsoft Excel, Play Store'da 1 milyar indirme sayısına ulaştı 5 gün Otomobillerdeki yaya algılama sistemlerinin durumu içler acısı 5 gün Realme X2 Pro, 35 dakikada tamamen şarj edilebilecek 5 gün Binlerce liralık Mandalorian replica kaskı karşınızda 5 gün Overwatch temalı yemekler bu kitapta sizi bekliyor 5 gün HP’den dev işten çıkarma operasyonu 5 gün Profesyonellere yönelik Sony Alpha 9 II fotoğraf makinası duyuruldu 5 gün Star Wars temalı tencere seti satışta 5 gün Pixel 4'te Google Asistan telefonu kaldırdığınızda aktifleşecek 5 gün Mi Band 5 ile NFC özelliği tüm dünyaya sunulacak 5 gün Instagram “Grup Hikayeleri” özelliğini test ediyor 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Yeni bir Matrix filmi daha duyuruldu: İşte detaylar Sonraki Kamala Khan, Marvel's Avengers'da oynanabilir bir karakter olacak 5 gün Kitty Hawk’ın yeni uçan arabası, 160 km menzile sahip 5 gün Disney'den şimdi de 'Müfettiş Gadget' filmi geliyor 5 gün Disney artık TV kanallarında Netflix reklamları yayınlamayacak 5 gün Kandaki antibiyotik seviyesini ölçen yama geliştirildi 5 gün Iron Man VR, 28 Şubat’ta PS VR için sunulacak 5 gün Microsoft Surface Pro X ve Surface Laptop 3, kullanıcı dostu yükseltmeye az da olsa izin veriyor 5 gün Note 10 Plus'a belgesel çektik! "Samsung Galaxy Note 10 Plus incelemesi" 5 gün Google, 15 Ekim’de Pixel Buds 2'yi tanıtabilir 5 gün Instagram'a yorum kısıtlama özelliği geliyor 6 gün iPhone 6s ve iPhone 6S Plus için ücretsiz tamir müjdesi 6 gün Paypal, Facebook'un kripto para birimi Libra'ya olan desteğini çekti 6 gün 2020 iPhone modellerinde isimlendirme değişebilir 6 gün Google'ın görüntülü konuşma uygulaması Duo'nun Android sürümüne karanlık mod geldi 6 gün Google, TikTok'un rakibini satın almaya çalışıyor 6 gün ZTE Blade A5 (2020) canlı olarak görüntülendi 6 gün ZTE Blade A5 (2020) canlı olarak görüntülendi 6 gün Nvidia Ampere önümüzdeki sene bizlerle 6 gün Samsung SSD modelleri de oyun hediyeli 6 gün Intel daha gelişmiş QLC ve PLC NAND bellek üzerinde çalışıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    İntihar etmeyi marifet zanneden beyin yoksunu forum üyeleri
    DH Forum
    İŞİNİZ OKULUNUZ KACTA BAŞLIYOR?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim