Yeni bir Matrix filmi daha duyuruldu: İşte detaylar

Efsanevi film serilerinden olan Matrix, tam iki yeni filmle beyaz perdeye geri dönüyor. Yapımcı stüdyo Warner Bros, ağustos ayında yapılan resmi bir açıklamada bildiğiniz gibi Matrix 4'ün geleceğini duyurmuştu. Bugün çıkan yeni haberlere göre şirket şimdi beşinci bir film için de hazırlıklara başlamış durumda. Yeni filmin detayları ise oldukça ilginç.
Beşinci Matrix filmi için ilk resmi açıklamalar ünlü senarist Zak Penn'den geldi. Zak Penn, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada, Matrix 4'ten tamamıyla bağımsız yeni bir Matrix filmi için senaryo hazırladığını duyurdu. Penn'in açıklamaları şöyle:
"Çok fazla soran oluyor, o yüzden açıklamama izin verin: Warner Bros'ta şu anda iki farklı Matrix projesi var. Benim hazırladığım senaryo, Matrix evreninde daha önceki zamanlarda geçen bir filme ait. Lana Wachowski ise bir devam filmi hazırlıyor. Her iki film de bir reboot projesi olmayacak. #notareboot"
The Avengers ve Ready Player One gibi filmlerden tanıdığımız Zak Penn, Matrix serisiyle ilgili yeni bir şeyler üzerinde çalıştığını ilk olarak 2017 yılında duyurmuştu. Ancak Penn'in o dönem yaptığı açıklamalar epey bir üstü kapalıydı. Yeni senaryonun bir filme mi veya başka bir medya formuna mı ait olduğu konusunda dahi belirsiz konuşmuştu. Penn'in o Twitter açıklamalarından tam iki yıl sonra şimdi nihayet konu netlik kazanmış durumda.
Zak Penn'in senaryosunu hazırladığı yeni filmin orijinal üçlemeden önceki bir zamanda geçecek olması enteresan. Warner Bros, Matrix evrenini genişletmek ve yeni filmlerin de önünü açmak istiyor gibi görünüyor. Muhtemelen buradan küçük bir sinematik evren oluşturma gibi bir hedef var. Önümüzdeki dönemlerde filmle ilgili muhtemelen daha fazla detay öğreneceğiz.
Diğer bir taraftan Lana Wachowski'nin hazırladığı devam filminin de şu sıralar aktör arayışlarında olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde Warner Bros'un Neo karakterinin genç halini canlandırması için bir oyuncu aradığı belirtilmişti. Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un başrollerinde yer alacağı Matrix 4'ün çekimlerinin önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor.
https://comicbook.com/movies/2019/10/05/two-different-matrix-films-in-development-warner-bros-zak-penn/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Size sormadan önce Google'a sordum, sürekli yan yana sahne karşılaştırmaları çıktı önüme; işte Batou ile Neo'nun halk pazarında kovalamaca sahneleri yan yana konmuş, ilk GitS'in final papazı ile Neo'nun kırmızı hap sonrası karşılaştığı sentinel'in benzerlikleri konmuş gibi gibi... Neo'yu bir yandan Batou'lu bir yandan da Motoko'lu sahneler ile karşılaştırmaları zaten hikayenin değil sahnelerin benzerliğini karşılaştırdıklarını gösteriyor. He birde beyinden sisteme bağlanmayı karşılaştırıp duruyorlar ama ben de soruyorum, bir bedeni sisteme nasıl bağlarız? Kimse ayak parmak ucundan demeyecektir sanırım.
1973 Westworld'ünde böyle hayal etmişler; 43 yıl sonra ancak Wireless bağlantıya geçebilmişler ki bana sorsalar nasıl bağlanmak istersin diye, ben de kesinlikle kablolu olmasını tercih ederdim.
Sahneler alınmış mıdır, alınmamış mıdır bilmem ama pazarda kovalamaca sahnesi dersek en azından 20 farklı aksiyon filminden pazarda kovalamaca sahnesi bulup koyabiliriz; az önce de 1973'den kalma beyinden kablolu bağlantı örneği verdik o yüzden sahne karşılaştırmaları benim için bir anlam ifade etmiyor.
Ama GitS mi Matrix mi dersek, hikayesinden karakterlere, müziklerinden atmosferine kadar her yönden GitS derim.
Haber konusuna gelirsek de; gelsin, ne yapmışlar görelim. Matrix'in geçmiş zamanında geçen bir hikaye, benim devam filminden daha çok ilgimi çekiyor. Devam filmi ise olmasa da olur, hatta olmasa daha iyi olur.