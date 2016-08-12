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Microsoft, Beam’i satın alarak Xbox'ı daha interaktif hale getirmeyi hedefliyor

Microsoft yayınladığı açıklama ile canlı yayında izleyicilerin oyunun gidişatına müdahale edebildikleri interaktif yayın platformu Beam'i satın aldığını duyurdu.
2 yıl
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Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız ocak ayında hayata geçirilen Beam, internetten canlı oyun yayıncılığında yepyeni bir dönemin kapılarını aralamayı başarıyor. Bildiğiniz gibi Twitch gibi platformlarda kullanıcılar sadece yayını canlı olarak takip ederek yorum yazabiliyorlar. Beam ise işi bir adım daha ileriye götürerek izleyenlerin de oyuna dahil olmasını sağlıyor.
Yayını izleyen kullanıcıların verdikleri ortak kararla oyunun gidişatını belirleyebildikleri Beam etkileşimli yapısıyla çok daha keyifli bir deneyim vadediyor. Üstelik gelişmiş donanım altyapısı sayesinde benzer servislerde yaşanan 5 ila 10 saniye arasındaki gecikme süresinin Beam’de milisaniyeler düzeyine indirgenebildiği ifade ediliyor.
Resmi blog üzerinden yayınlanan açıklama ile platformu satın adlığını duyuran Microsoft, anlaşma detayları hakkında net bilgileri paylaşmak istemedi. Fakat satın alma haberinin Xbox’ın web sitesi üzerinden yayınlanması, Beam’in ilk etapta konsollara entegre edilebileceği şeklinde yorumlanıyor. Yani Xbox kullanıcıları ilerleyen dönemlerde oyunları izleyicilerle birlikte interaktif şekilde oynayabilecekler. Konsol cephesinde en önemli rakibi Sony'nin bir adım önüne geçmek isteyen Microsoft, bunun için kullanıcılara ilginç gelebilecek hamlelerine devam edecek gibi görünüyor.

http://news.xbox.com/2016/08/11/microsoft-acquires-beam/ Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 2 yıl en beğenilen
Beam daha sonra Booom olmasında
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cagan1234 2 yıl
Bence burada odaklanmamız gereken şey Microsoft'un eline aldığı her teknolojiyi batırması değil. Yerinizde olsam, Microsoft'un dünyayı sarsan bir teknoloji şirketi olduğun kabul edip susar, ve Beam'in kurucularının 18 ve 16 yaşındaki 2 genç olduğunu düşünüp kendimden utanırdım.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
youtube alternatif olma çabasıdır bu ! ama bu saatten sonra anca sanal senaryo üretimi için hikaye yazarlar çünkü youtube zamanında satın alacaktın MS ! :)
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kadirirdem 2 yıl
daha sonra patlayacak o :D ...
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AYavasci 2 yıl
Microsoft eline aldığını kurutuyor maalesef
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0netw0 2 yıl
Siteye yazık oldu. Girdim baktım 0.2Ms gecikme ile yayın vaadi doğru. Twitch'e göre yayıncı kullanıcı dostu bir platform. Umarım Microsoft bozmaz bu ekibi.
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Guest-05F99D7C6 2 yıl en beğenilen
Beam daha sonra Booom olmasında
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ShadowofDeath06 2 yıl
Desenize Micro şimdide Beam'i batırmaya başlayacak.
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