Microsoft, Beam’i satın alarak Xbox'ı daha interaktif hale getirmeyi hedefliyor

Geride bıraktığımız ocak ayında hayata geçirilen Beam, internetten canlı oyun yayıncılığında yepyeni bir dönemin kapılarını aralamayı başarıyor. Bildiğiniz gibi Twitch gibi platformlarda kullanıcılar sadece yayını canlı olarak takip ederek yorum yazabiliyorlar. Beam ise işi bir adım daha ileriye götürerek izleyenlerin de oyuna dahil olmasını sağlıyor.

Yayını izleyen kullanıcıların verdikleri ortak kararla oyunun gidişatını belirleyebildikleri Beam etkileşimli yapısıyla çok daha keyifli bir deneyim vadediyor. Üstelik gelişmiş donanım altyapısı sayesinde benzer servislerde yaşanan 5 ila 10 saniye arasındaki gecikme süresinin Beam’de milisaniyeler düzeyine indirgenebildiği ifade ediliyor.

Resmi blog üzerinden yayınlanan açıklama ile platformu satın adlığını duyuran Microsoft, anlaşma detayları hakkında net bilgileri paylaşmak istemedi. Fakat satın alma haberinin Xbox’ın web sitesi üzerinden yayınlanması, Beam’in ilk etapta konsollara entegre edilebileceği şeklinde yorumlanıyor. Yani Xbox kullanıcıları ilerleyen dönemlerde oyunları izleyicilerle birlikte interaktif şekilde oynayabilecekler. Konsol cephesinde en önemli rakibi Sony'nin bir adım önüne geçmek isteyen Microsoft, bunun için kullanıcılara ilginç gelebilecek hamlelerine devam edecek gibi görünüyor.

http://news.xbox.com/2016/08/11/microsoft-acquires-beam/