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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram'a 4 kişilik canlı yayın ve yayından para kazanma özelliği geldi

    CLubhouse'un yükselişi üzerine Instagram canlı yayınına yeni özellikler geldi. Yayıncılar Instagram canlı yayınlarında bağış toplayabilecek. Aynı anda 4 kişiyle yayın yapabilecek.
    01 Mart 2021, 23:07 (Güncellendi, 02 Mart, 00:18)
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    sosyal medya
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Instagram'a 4 kişilik canlı yayın ve yayından para kazanma özelliği geldi
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    Instagram’ın canlı yayın özelliği, pandemi döneminde epey kullanıldı. Fenomenler yüzbinlerce kişiyi tek yayında toplamayı başardı. Sıradan kullanıcılar, canlı yayın aracılığıyla arkadaşlarıyla sohbet etmek için yayınlar açtı. Ancak son günlerde Clubhouse’un popülerlik kazanmasıyla birlikte Instagram canlı yayınlarına olan ilgi ciddi oranda düştü ve canlı yayınlarda liderliği Clubhouse kaptırdı. Bu durumun farkında olan Instagram, canlı yayına yönelik yeni özellikleri bugün kullanıma sunuldu.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi'den, Clubhouse'a rakip uygulama: MiTalk"

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    Instagram Canlı Odalar ismindeki yeni özellik ile yayına 3 konuk eklenebiliyor. Yani 4 kişi aynı anda yayın yapabiliyor. Konuklar yayın esnasında değiştirilebiliyor.

    Instagram'a 4 kişilik canlı yayın ve yayından para kazanma özelliği geldi
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    Canlı Odalar özelliğiyle yayıncı sayısının artırılmasının yanı sıra canlı yayınlardan para kazanma özelliği de geldi. Seyirciler, rozet satın alarak yayıncıya destek olabilecek. Üç farklı fiyatta rozet mevcut. Rozetlerin ABD fiyatı 1 dolar, 2 dolar ve 5 dolar olarak belirlenmiş. Türkiye fiyatını henüz göremedik.  Rozet alan kullanıcıların isimleri yayın esnasında “... kişisi rozet satın aldı” şeklinde gösterilecek. Bu kullanıcılar sohbete yazdığında isimlerinin yanında kalp ikonu gözüküyor. TikTok’un canlı yayın özelliklerinin Instagram’a geldiğini söyleyebiliriz.

    Instagram'a 4 kişilik canlı yayın ve yayından para kazanma özelliği geldi

    Rozet özelliğinin yanı sıra Influencer hesaplar Alışveriş sayfasındaki ürünlere yönlendirme yapılabilecek. Yardım kuruluşlarına bağış toplanabilecek.

    Canlı Odalar özelliğine ilerleyen haftalarda yeni eklemeler yapacağını belirtiyor. Dört kişilik yayın açma ve bağış özellikleri bugün kullanıma sunulmaya başlandı. Bir hafta içerisinde tüm kullanıcılara ulaşacağı açıklandı. Uygulamayı güncellemeniz gerekiyor. Instagram, Clubhouse’un Android uygulaması çıkmadan önce bu güncelleme yapılarak kitleyi elinde tutmayı amaçlıyor.



    https://about.instagram.com/blog/announcements/doubling-up-on-instagram-live-with-live-rooms
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Telefonunda Canlı Yayın özelliği olmayan ben (Android 4.4.2).
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    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Dilencilere yeni platform iyisiniz 😂
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    monacomen 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sanal dilenciler dolacak ama pandemide cami önüne gidemiyorlar yazık, bence iyi olur.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    influencerlar

    ücretli izlemeye x markalı ürün %50 indirim geliyor arkadaşlar. Kaçırmayın derim
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    Teknolojist_44 (**** ****) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Sanal dilencilik. Bir an önce bitmesini umuyor ve istiyorum, influencer'ların uzaktan yakından alakası ve bilgisi olmadığı ürünleri satmaya çalışıp reklam almasına sinir olmamak mümkün değil. Adam intel core 5i işlemci var dedi ya geçen gün
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    B bytkgb 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Vur gelsin vurrr vur gelsinnnnnn osman napıyosunnnn osmannnn
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