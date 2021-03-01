Instagram'a 4 kişilik canlı yayın ve yayından para kazanma özelliği geldi

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Instagram’ın canlı yayın özelliği, pandemi döneminde epey kullanıldı. Fenomenler yüzbinlerce kişiyi tek yayında toplamayı başardı. Sıradan kullanıcılar, canlı yayın aracılığıyla arkadaşlarıyla sohbet etmek için yayınlar açtı. Ancak son günlerde Clubhouse’un popülerlik kazanmasıyla birlikte Instagram canlı yayınlarına olan ilgi ciddi oranda düştü ve canlı yayınlarda liderliği Clubhouse kaptırdı. Bu durumun farkında olan Instagram, canlı yayına yönelik yeni özellikleri bugün kullanıma sunuldu.

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Instagram'da bağış toplama dönemi başladı

Instagram Canlı Odalar ismindeki yeni özellik ile yayına 3 konuk eklenebiliyor. Yani 4 kişi aynı anda yayın yapabiliyor. Konuklar yayın esnasında değiştirilebiliyor.

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Canlı Odalar özelliğiyle yayıncı sayısının artırılmasının yanı sıra canlı yayınlardan para kazanma özelliği de geldi. Seyirciler, rozet satın alarak yayıncıya destek olabilecek. Üç farklı fiyatta rozet mevcut. Rozetlerin ABD fiyatı 1 dolar, 2 dolar ve 5 dolar olarak belirlenmiş. Türkiye fiyatını henüz göremedik. Rozet alan kullanıcıların isimleri yayın esnasında “... kişisi rozet satın aldı” şeklinde gösterilecek. Bu kullanıcılar sohbete yazdığında isimlerinin yanında kalp ikonu gözüküyor. TikTok’un canlı yayın özelliklerinin Instagram’a geldiğini söyleyebiliriz.

Rozet özelliğinin yanı sıra Influencer hesaplar Alışveriş sayfasındaki ürünlere yönlendirme yapılabilecek. Yardım kuruluşlarına bağış toplanabilecek.

Canlı Odalar özelliğine ilerleyen haftalarda yeni eklemeler yapacağını belirtiyor. Dört kişilik yayın açma ve bağış özellikleri bugün kullanıma sunulmaya başlandı. Bir hafta içerisinde tüm kullanıcılara ulaşacağı açıklandı. Uygulamayı güncellemeniz gerekiyor. Instagram, Clubhouse’un Android uygulaması çıkmadan önce bu güncelleme yapılarak kitleyi elinde tutmayı amaçlıyor.

https://about.instagram.com/blog/announcements/doubling-up-on-instagram-live-with-live-rooms

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