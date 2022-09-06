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    Instagram'a çocukların gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 405 milyon euro ceza kesildi

    Instagram çocuk kullanıcıların verileriyle ilgili gizlilik ihlali yaptığı gerekçesiyle 405 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Meta bünyesinde yer alan sosyal ağ karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
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    Instagram'a 405 milyon euro para cezası verildi
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    İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliğini (GDPR) ihlal ettiği gerekçesiyle Instagram'a 405 milyon euro gibi rekor düzeyde bir para cezası verdi. Kararın detayları önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklanacak.

    Instagram'ın sahibi Meta'ya uygulanan şimdiye kadarki en yüksek para cezası çocukların e-posta adreslerini ve telefon numaralarını yayınlamak da dahil olmak üzere 13 ila 17 yaş arasındaki çocuk kullanıcıların mahremiyetini ihlal etmekten verildi.

    Instagram'a 405 milyon euro para cezası verildi
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    Meta'ya ait şirketler kıskaçta

    Daha önce yine Meta çatısı altında yer alan WhatsApp'a 225 milyon euro, Facebook'a ise 17 milyon euro para cezası kesilmişti. İrlanda Veri Koruma Komisyonu ayrıca Meta'ya ait şirketlere yönelik en az altı soruşturma daha hazırlıyor.

    Konuyla ilgili açıklama yapan bir Meta sözcüsü Instagram'ın cezaya itiraz etmeyi planladığını söyledi. Ayrıca cezanın bir süre önce güncelledikleri eski gizlilik ayarlarıyla ilgili olduğunu ve o zamandan bu yana gençleri güvende ve bilgilerini gizli tutmak için birçok yeni özellik sunduklarını belirtti.

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    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 1 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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