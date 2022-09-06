Instagram'a çocukların gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 405 milyon euro ceza kesildi

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İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliğini (GDPR) ihlal ettiği gerekçesiyle Instagram'a 405 milyon euro gibi rekor düzeyde bir para cezası verdi. Kararın detayları önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklanacak.

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Instagram'ın sahibi Meta'ya uygulanan şimdiye kadarki en yüksek para cezası çocukların e-posta adreslerini ve telefon numaralarını yayınlamak da dahil olmak üzere 13 ila 17 yaş arasındaki çocuk kullanıcıların mahremiyetini ihlal etmekten verildi.

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Meta'ya ait şirketler kıskaçta

Daha önce yine Meta çatısı altında yer alan WhatsApp'a 225 milyon euro, Facebook'a ise 17 milyon euro para cezası kesilmişti. İrlanda Veri Koruma Komisyonu ayrıca Meta'ya ait şirketlere yönelik en az altı soruşturma daha hazırlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Meta sözcüsü Instagram'ın cezaya itiraz etmeyi planladığını söyledi. Ayrıca cezanın bir süre önce güncelledikleri eski gizlilik ayarlarıyla ilgili olduğunu ve o zamandan bu yana gençleri güvende ve bilgilerini gizli tutmak için birçok yeni özellik sunduklarını belirtti.

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Instagram'a 405 milyon euro para cezası verildi