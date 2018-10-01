Instagram'a, iPhone Xs Max ve iPhone XR ekran çözünürlüğü desteği geldi

Teknoloji Editörü
Apple'ın yeni iPhone'ları önceki modellere kıyasla daha büyük ekranlara sahip ve bu da favori uygulamalarınızın ekstra piksellerden yararlanmak için güncellenmesi gerektiği anlamına geliyor. Sosyal medya platformu Instagram kullanıcıları çok fazla bekletmedi uygulamayı ve 6.5 inçlik iPhone Xs Max ve henüz piyasaya sürülmemiş olsa da 6.1 inçlik iPhone XR'ın ekranı için uyumlu hale getirdi.
Instagram, yeni iPhone modellerine hazır
Instagram'ın 65.0 güncellemesinin sürüm notlarında her ne kadar bu optimizasyondan bahsedilmiyor olsa da, 9to5Mac'in çalışanlarından Zac Hall uygulamaya gelen bu değişikliği fark ederek duyurdu. Bugüne kadar Instagram'ı, iPhone Xs Max'te kullananlar, uygulamanın ekrana göre büyütülmüş bir versiyonunu az da olsa bulanık bir şekilde görüyorlardı. Yapılan güncelleme sonrasında ise uygulama 6.5 inçlik ekrana tam oturarak net bir görüş sağlıyor.Buna ek olarak Instagram yakın bir zamanda Direct mesajlaşma özelliğine bir GIF düğmesi ekledi. Eğer şimdiye kadar farketmediyseniz artık Instagram'da mesajlaşırken yazışmalarınıza animasyonlu GIF ekleyebilirsiniz. Instagram, görünmez hashtag'lerle arkadaşlarınızı videolarda etiketleyebilme gibi bazı özellikleri de test ediyor ve yakında tüm kullanıcılara sunacak.
https://9to5mac.com/2018/10/01/instagram-iphone-xs-max/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yorumun gereksiz olduğunu düşünsem de haber önceliklerinin saçma olduğunu düşünüyorum. HP bilgisayar tanıttı mesela ama tık yok. Yarın haber yaparlar belki.