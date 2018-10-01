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Instagram'a, iPhone Xs Max ve iPhone XR ekran çözünürlüğü desteği geldi

Sosyal medya devlerinden Instagram, geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni iPhone modelleri için ekran çözünürlüğü desteği sağlayarak uygulamayı büyük ekranlar için optimize etti.
7 ay
3,4b
1
5
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Apple'ın yeni iPhone'ları önceki modellere kıyasla daha büyük ekranlara sahip ve bu da favori uygulamalarınızın ekstra piksellerden yararlanmak için güncellenmesi gerektiği anlamına geliyor. Sosyal medya platformu Instagram kullanıcıları çok fazla bekletmedi uygulamayı ve 6.5 inçlik iPhone Xs Max ve henüz piyasaya sürülmemiş olsa da 6.1 inçlik iPhone XR'ın ekranı için uyumlu hale getirdi.

Instagram, yeni iPhone modellerine hazır

Instagram'ın 65.0 güncellemesinin sürüm notlarında her ne kadar bu optimizasyondan bahsedilmiyor olsa da, 9to5Mac'in çalışanlarından Zac Hall uygulamaya gelen bu değişikliği fark ederek duyurdu. Bugüne kadar Instagram'ı, iPhone Xs Max'te kullananlar, uygulamanın ekrana göre büyütülmüş bir versiyonunu az da olsa bulanık bir şekilde görüyorlardı. Yapılan güncelleme sonrasında ise uygulama 6.5 inçlik ekrana tam oturarak net bir görüş sağlıyor.
Buna ek olarak Instagram yakın bir zamanda Direct mesajlaşma özelliğine bir GIF düğmesi ekledi. Eğer şimdiye kadar farketmediyseniz artık Instagram'da mesajlaşırken yazışmalarınıza animasyonlu GIF ekleyebilirsiniz. Instagram, görünmez hashtag'lerle arkadaşlarınızı videolarda etiketleyebilme gibi bazı özellikleri de test ediyor ve yakında tüm kullanıcılara sunacak.

https://9to5mac.com/2018/10/01/instagram-iphone-xs-max/ Yorum Yaz
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12 Angry Men 7 ay en beğenilen
Afedersiniz ama bunun bir haber değeri yok. Tek tek her uygulama için bu tip haber mi yapacaksınız ?
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Guest-1F9BF2C01 7 ay
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Rachsuchtig 7 ay
Instagram artık 18:9 oranlı ekranlara optimizasyon yapsa Storylerdeki resimler kırpilmış şekilde görünüyor, yazıların başları ve sonları okunmuyor.
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Guest-1F9BF2C01 7 ay
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reshthesucker 7 ay Guest-1F9BF2C01
Maskakatatama
“Bana hitap etmeyen bir haber. Hemen girip artı almak için editörlere sataşayım.”

Yorumun gereksiz olduğunu düşünsem de haber önceliklerinin saçma olduğunu düşünüyorum. HP bilgisayar tanıttı mesela ama tık yok. Yarın haber yaparlar belki.
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12 Angry Men 7 ay en beğenilen
Afedersiniz ama bunun bir haber değeri yok. Tek tek her uygulama için bu tip haber mi yapacaksınız ?
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