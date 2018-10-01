Instagram'a, iPhone Xs Max ve iPhone XR ekran çözünürlüğü desteği geldi

Apple'ın yeni iPhone'ları önceki modellere kıyasla daha büyük ekranlara sahip ve bu da favori uygulamalarınızın ekstra piksellerden yararlanmak için güncellenmesi gerektiği anlamına geliyor. Sosyal medya platformu Instagram kullanıcıları çok fazla bekletmedi uygulamayı ve 6.5 inçlik iPhone Xs Max ve henüz piyasaya sürülmemiş olsa da 6.1 inçlik iPhone XR'ın ekranı için uyumlu hale getirdi.

Instagram, yeni iPhone modellerine hazır

Instagram'ın 65.0 güncellemesinin sürüm notlarında her ne kadar bu optimizasyondan bahsedilmiyor olsa da, 9to5Mac'in çalışanlarından Zac Hall uygulamaya gelen bu değişikliği fark ederek duyurdu. Bugüne kadar Instagram'ı, iPhone Xs Max'te kullananlar, uygulamanın ekrana göre büyütülmüş bir versiyonunu az da olsa bulanık bir şekilde görüyorlardı. Yapılan güncelleme sonrasında ise uygulama 6.5 inçlik ekrana tam oturarak net bir görüş sağlıyor.

https://9to5mac.com/2018/10/01/instagram-iphone-xs-max/

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Buna ek olarak Instagram yakın bir zamandaözelliğine birdüğmesi ekledi. Eğer şimdiye kadar farketmediyseniz artık Instagram'da mesajlaşırken yazışmalarınızaekleyebilirsiniz. Instagram, görünmez hashtag'lerle arkadaşlarınızıgibi bazı özellikleri de test ediyor ve yakında tüm kullanıcılara sunacak.