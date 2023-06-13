Tam Boyutta Gör Popüler mikroblog platformu Twitter, Blue aboneliği etrafındaki değişimini sürdürüyor. Yakın zamanda Blue hizmetine ödeme yapmayan kullanıcılar için özellikleri sınırlayan Twitter, şimdi de şu anda ücretsiz olarak sunulan bazı özelliklere erişimi kısıtlayacak başka bir özellik üzerinde çalışıyor. Belirtilenlere göre ücret ödemeyen kullanıcılar için DM mesaj sınırı getirilecek.

Halihazırda sınır günde 500 mesaj

Son haberlere göre Blue abonesi olmayan kullanıcılar, günlük DM mesaj sınırına maruz bırakılacak. Şirketin ücretsiz kullanıcılar için şu anda günlük 500 DM olarak belirlenen DM sayısını 30 ile sınırlandıracağı bildiriliyor. Şirketin böyle bir hamleyle kullanıcıları, platformun daha fazla özellik sunan premium abonelik hizmeti Twitter Blue'nun ücretli aboneleri olmaya teşvik etmeyi amaçladığı görülüyor.

Tam Boyutta Gör Twitter Blue abonelerine sunulan özellikler arasında tweetleri geri alma, düzenleme, daha uzun tweet yazma, tweetleri profilin üst kısmına sabitleme ve bazı özel içeriklere erişme gibi özellikler yer alıyor. Twitter'ın ücretsiz kullanıcılar için DM sayısını sınırlayan bu değişikliği resmi olarak duyurmamış olması ise dikkat çekici. Dolayısıyla bu özellik şu anda test aşamasında olabilir.

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Bununla birlikte kısa bir süre önce Elon Musk, DM gönderme özelliğini yalnızca göndericiyi takip edenlerle sınırlayacak bir güncelleme üzerinde çalıştığını doğrulamıştı. Bu değişikliklerin ne zaman kullanıma gireceği henüz belli değil, ancak en son güncellemelerle sizi burada bilgilendirmeye devam edeceğimizden emin olabilirsiniz.

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Twitter Blue abonesi olmayanlar için mesaj sınırı geliyor