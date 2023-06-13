Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Twitter Blue abonesi olmayanlar için mesaj sınırı geliyor

    Elon Musk’ın satın almasından sonra Twitter, herkese sunduğu bazı özellikleri Blue abonelerine özel yapmaya çalışıyor. Bunlardan birisi de görünüşe göre DM mesajlar olacak.
    Oy Ver
    Twitter Blue abonesi olmayanlar için mesaj sınırı geliyor Tam Boyutta Gör
    Popüler mikroblog platformu Twitter, Blue aboneliği etrafındaki değişimini sürdürüyor. Yakın zamanda Blue hizmetine ödeme yapmayan kullanıcılar için özellikleri sınırlayan Twitter, şimdi de şu anda ücretsiz olarak sunulan bazı özelliklere erişimi kısıtlayacak başka bir özellik üzerinde çalışıyor. Belirtilenlere göre ücret ödemeyen kullanıcılar için DM mesaj sınırı getirilecek.

    Halihazırda sınır günde 500 mesaj

    Son haberlere göre Blue abonesi olmayan kullanıcılar, günlük DM mesaj sınırına maruz bırakılacak. Şirketin ücretsiz kullanıcılar için şu anda günlük 500 DM olarak belirlenen DM sayısını 30 ile sınırlandıracağı bildiriliyor. Şirketin böyle bir hamleyle kullanıcıları, platformun daha fazla özellik sunan premium abonelik hizmeti Twitter Blue'nun ücretli aboneleri olmaya teşvik etmeyi amaçladığı görülüyor.

    Twitter Blue abonesi olmayanlar için mesaj sınırı geliyor Tam Boyutta Gör
    Twitter Blue abonelerine sunulan özellikler arasında tweetleri geri alma, düzenleme, daha uzun tweet yazma, tweetleri profilin üst kısmına sabitleme ve bazı özel içeriklere erişme gibi özellikler yer alıyor. Twitter'ın ücretsiz kullanıcılar için DM sayısını sınırlayan bu değişikliği resmi olarak duyurmamış olması ise dikkat çekici. Dolayısıyla bu özellik şu anda test aşamasında olabilir.

    Bununla birlikte kısa bir süre önce Elon Musk, DM gönderme özelliğini yalnızca göndericiyi takip edenlerle sınırlayacak bir güncelleme üzerinde çalıştığını doğrulamıştı. Bu değişikliklerin ne zaman kullanıma gireceği henüz belli değil, ancak en son güncellemelerle sizi burada bilgilendirmeye devam edeceğimizden emin olabilirsiniz.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/06/13/twitter-users-dm-sending-limit-rumors/ https://help.twitter.com/tr/using-twitter/direct-message-faqs
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    Profil resmi
    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 4 gün önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bir araç yılda ortalama kaç km yapar palio en çok tutulan modeli kediye vurma isteği kondisyon türkçe deneme cevap anahtarı ps4 mü ps5 mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A52
    Samsung Galaxy A52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15s
    HP 15s
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız