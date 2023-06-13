Twitter Blue abonesi olmayanlar için mesaj sınırı geliyor

Halihazırda sınır günde 500 mesaj
Son haberlere göre Blue abonesi olmayan kullanıcılar, günlük DM mesaj sınırına maruz bırakılacak. Şirketin ücretsiz kullanıcılar için şu anda günlük 500 DM olarak belirlenen DM sayısını 30 ile sınırlandıracağı bildiriliyor. Şirketin böyle bir hamleyle kullanıcıları, platformun daha fazla özellik sunan premium abonelik hizmeti Twitter Blue'nun ücretli aboneleri olmaya teşvik etmeyi amaçladığı görülüyor.
Bununla birlikte kısa bir süre önce Elon Musk, DM gönderme özelliğini yalnızca göndericiyi takip edenlerle sınırlayacak bir güncelleme üzerinde çalıştığını doğrulamıştı. Bu değişikliklerin ne zaman kullanıma gireceği henüz belli değil, ancak en son güncellemelerle sizi burada bilgilendirmeye devam edeceğimizden emin olabilirsiniz.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/06/13/twitter-users-dm-sending-limit-rumors/ https://help.twitter.com/tr/using-twitter/direct-message-faqs Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi