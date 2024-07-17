Instagram'a süper beğeni geliyor: Sınırlı gönderilebilecek

Instagram Hikayeler'e süper beğeni geliyor
Instagram’ın yeni süper beğeni özelliği Hikayeler’de kullanılacak. Kullanıcılar, bir hikayede kalp şeklindeki beğen butonuna basılı tutarak süper beğeni (super like) gönderebilecek. Ancak bunun bir sınırı olacak; 24 saat içinde yalnızca bir kez süper beğeni verilebilecek.
Instagram, 2016 yılında Hikayeler özelliğini kullanıma sunarak kullanıcıların platformda 24 saat boyunca yayınlanacak gönderiler paylaşmasına olanak tanıdı. Hikayelerle etkileşimi artırmak ve DM yoğunluğunu azaltmak için beğen butonu ekledi. Hikayeleri daha uzun süre saklamak isteyenler için Öne Çıkanlar özelliği geldi. Bu, kullanıcıların Hikayeleri Instagram profil sayfalarına sabitlemesine olanak tanıyor. Hikayeler, herkesle veya yakın arkadaşlarla paylaşılabiliyor ancak Instagram, kullanıcılara özel liste oluşturma seçeneği de sunacak.
Instagram'ın Süper Beğeni özelliğini ne zaman kullanıma sunacağı belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.