Instagram'a süper beğeni geliyor: Sınırlı gönderilebilecek

Tam Boyutta Gör Tersine mühendislik yapan Alessandro Paluzzi, Instagram'a gelecek super like özelliğine ilişkin paylaşımda bulundu. Süper beğeni Hikayeler'de kullanılacak.

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Instagram Hikayeler'e süper beğeni geliyor

Instagram’ın yeni süper beğeni özelliği Hikayeler’de kullanılacak. Kullanıcılar, bir hikayede kalp şeklindeki beğen butonuna basılı tutarak süper beğeni (super like) gönderebilecek. Ancak bunun bir sınırı olacak; 24 saat içinde yalnızca bir kez süper beğeni verilebilecek.

Instagram, 2016 yılında Hikayeler özelliğini kullanıma sunarak kullanıcıların platformda 24 saat boyunca yayınlanacak gönderiler paylaşmasına olanak tanıdı. Hikayelerle etkileşimi artırmak ve DM yoğunluğunu azaltmak için beğen butonu ekledi. Hikayeleri daha uzun süre saklamak isteyenler için Öne Çıkanlar özelliği geldi. Bu, kullanıcıların Hikayeleri Instagram profil sayfalarına sabitlemesine olanak tanıyor. Hikayeler, herkesle veya yakın arkadaşlarla paylaşılabiliyor ancak Instagram, kullanıcılara özel liste oluşturma seçeneği de sunacak.

Instagram'ın Süper Beğeni özelliğini ne zaman kullanıma sunacağı belirsiz.

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