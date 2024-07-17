Instagram Reels videolarına artık birden fazla şarkı eklenebiliyor

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Tam Boyutta Gör Instagram tarafından kısa bir süre önce yapılan açıklamada, kullanıcıların Reels videolarına birden fazla ses parçası eklemelerine izin vereceğini söyledi. Böylece kullanıcılar artık tek bir Reels'e çok sayıda parça ekleyebilir ve klibin farklı aşamalarına uyması için bunların üst üste binmesini veya birbiriyle birleşmesini sağlayabilir.

Instagram Reels tutkunlarına faydalı özellik

Instagram, kullanıcıların tek bir Reels’e 20 adede kadar şarkı eklenebileceğini duyurdu. Kullanıcılar şarkıları Reels editörü üzerinden ekleyebilecek ve şarkıların istediği bölümlerini seçebilecek. Teknik olarak, TikTok'un video düzenleyicisi CapCut'ta da bu yapılabiliyor ancak esasında bu amaç için tasarlanmadığından IG için yeni özelliğin orijinal olduğunu söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Tek bir Reels videosunda birden fazla müzik parçasının kullanılabilmesi içerik oluşturuculara yeni uygulama alanları sunuyor olacak. Örneğin bir şarkının eski ve yeni versiyonlarını karşılaştırmak için yeni özellik kullanılabilir. Bununla birlikte Instagram, birleştirilmiş parçanın tamamını içerik oluşturucuya atfedecek. Dolayısıyla diğer kullanıcılar da sizin oluşturduğunuz sesleri kendi kliplerinde kullanabilecek.

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Bununla birlikte Instagram başkanı Adam Mosseri bir süre önce platformun uzun formatlı videolara odaklanmayacağını ve platformun kısa videolara odaklanacağı söylemişti. Zira insanların uzun videoları (10-20 dk gibi) izleseler bile arkadaşlarına göndermeyi tercih etmediği, bunun da etkileşimi düşürdüğü belirtiliyor. Yeni özellik bugünden itibaren kullanıcılara sunulacak.

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Instagram Reels videolarına birden fazla şarkı eklenebiliyor