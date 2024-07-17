Instagram Reels videolarına artık birden fazla şarkı eklenebiliyor

Instagram Reels tutkunlarına faydalı özellik
Instagram, kullanıcıların tek bir Reels’e 20 adede kadar şarkı eklenebileceğini duyurdu. Kullanıcılar şarkıları Reels editörü üzerinden ekleyebilecek ve şarkıların istediği bölümlerini seçebilecek. Teknik olarak, TikTok'un video düzenleyicisi CapCut'ta da bu yapılabiliyor ancak esasında bu amaç için tasarlanmadığından IG için yeni özelliğin orijinal olduğunu söyleyebiliriz.
Bununla birlikte Instagram başkanı Adam Mosseri bir süre önce platformun uzun formatlı videolara odaklanmayacağını ve platformun kısa videolara odaklanacağı söylemişti. Zira insanların uzun videoları (10-20 dk gibi) izleseler bile arkadaşlarına göndermeyi tercih etmediği, bunun da etkileşimi düşürdüğü belirtiliyor. Yeni özellik bugünden itibaren kullanıcılara sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.