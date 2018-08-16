Instagram anketleri artık istenilen kişilere mesaj olarak gönderilebilecek

Sosyal paylaşım platformu Instagram'ın, son dönemlerde popülaritesini daha da artırdığını söylemek hiç de yanlış olmaz. Neredeyse her gün yeni bir özelliğe sahip olan uygulamaya şimdi de anketlerin özel mesaj yoluyla istenilen kişilere gönderilebilme seçeneği eklendi.

Anketinizi kişi veya gruba gönderebiliyorsunuz

Uygulamayı güncelledikten sonra artık oluşturduğunuz anketleri Direct Message (DM) yolu ile diğer kullanıcı veya gruplara gönderebiliyorsunuz. Kimin ne oy verdiğini ise mesaj sayfasından takip etmenizin de mümkün olduğunu belirtelim. Nasıl yapılacağını ise yukarıdaki videoda detaylı bir şekilde görebilirsiniz.

https://twitter.com/instagram/status/1029412724235632640

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Geçtiğimizayında kullanıcıların hikayelerinde anket paylaşmalarına imkan tanıyan, olayı ileri seviyelere taşımış ve bu anketleriolarak yapabilmemizi sağlamıştı. Uygulamanınyapılan duyuruda ise bu anketleri istediğimiz kişilereyolu ile gönderebileceğimiz açıklandı.