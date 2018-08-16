Instagram anketleri artık istenilen kişilere mesaj olarak gönderilebilecek

Teknoloji Editörü
Sosyal paylaşım platformu Instagram'ın, son dönemlerde popülaritesini daha da artırdığını söylemek hiç de yanlış olmaz. Neredeyse her gün yeni bir özelliğe sahip olan uygulamaya şimdi de anketlerin özel mesaj yoluyla istenilen kişilere gönderilebilme seçeneği eklendi.
Anketinizi kişi veya gruba gönderebiliyorsunuzGeçtiğimiz Ekim ayında kullanıcıların hikayelerinde anket paylaşmalarına imkan tanıyan Instagram, olayı ileri seviyelere taşımış ve bu anketleri emojilerle kaydırmalı olarak yapabilmemizi sağlamıştı. Uygulamanın twitter adresinden yapılan duyuruda ise bu anketleri istediğimiz kişilere özel mesaj yolu ile gönderebileceğimiz açıklandı.
Uygulamayı güncelledikten sonra artık oluşturduğunuz anketleri Direct Message (DM) yolu ile diğer kullanıcı veya gruplara gönderebiliyorsunuz. Kimin ne oy verdiğini ise mesaj sayfasından takip etmenizin de mümkün olduğunu belirtelim. Nasıl yapılacağını ise yukarıdaki videoda detaylı bir şekilde görebilirsiniz.
https://twitter.com/instagram/status/1029412724235632640 Yorum Yaz Paylaş Tweetle