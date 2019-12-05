Instagram artık yeni hesap açanlara yaşlarını soruyor

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Facebook bünyesinde yer alan sosyal medya devi Instagram, reşit olmayan kullanıcıları platformdan uzak tutmak adına politikalarını daha sıkı hale getirdi. 4 Aralık itibariyle artık Instagram'a kayıt olurken doğum tarihinin de belirtilmesi gerekiyor.

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Kullanıcıların girdiği bu bilgi profil kısmında görünmeyecek. Instagram'ın bu hamlesi 13 yaşından küçük kullanıcıların platforma katılımını engellemekle kalmayacak aynı zamanda genç kullanıcılar için güvenli bir ortam oluşturulmasına yardımcı olacak.

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13 yaşından küçüklerin hesap açması yasak

Sosyal medya platformu elde ettiği bu yaş bilgilerini, genç kullanıcılara gizlilik ayarları konusunda eğitici ipuçları sunmak için kullanacak. Ayrıca yaşları küçük olanlara alkol gibi zararlı reklamlar gösterilmeyecek.

Instagram kurallarına göre çoğu ülkede 13 yaşından küçük çocuklar sosyal ağa kayıt olamıyorlar. 13 yaşından küçük kişileri temsil eden hesaplarda ise biyografi açıklamasında hesabın bir ebeveyn tarafından yönetildiğinin net olarak belirtilmesi isteniyor.

https://techcrunch.com/2019/12/04/instagram-age-verification