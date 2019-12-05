Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram artık yeni hesap açanlara yaşlarını soruyor

    Instagram, 13 yaşından küçük kullanıcıları platformdan uzak tutmak için artık kayıt olanlara doğum tarihlerini soruyor. Yaş bilgileri Instagram'da güvenli bir ortam oluşturulmasına yardımcı olacak.
    1 hf.
    1,6b
    1
    6
    sosyal medya
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Instagram artık yeni hesap açanlara yaşlarını soruyor
    Tam Boyutta Gör

    Facebook bünyesinde yer alan sosyal medya devi Instagram, reşit olmayan kullanıcıları platformdan uzak tutmak adına politikalarını daha sıkı hale getirdi. 4 Aralık itibariyle artık Instagram'a kayıt olurken doğum tarihinin de belirtilmesi gerekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A 2020 serisi 12 Aralık'ta tanıtılacak"

    Kullanıcıların girdiği bu bilgi profil kısmında görünmeyecek. Instagram'ın bu hamlesi 13 yaşından küçük kullanıcıların platforma katılımını engellemekle kalmayacak aynı zamanda genç kullanıcılar için güvenli bir ortam oluşturulmasına yardımcı olacak.

    Instagram artık yeni hesap açanlara yaşlarını soruyor
    Tam Boyutta Gör

    13 yaşından küçüklerin hesap açması yasak

    Sosyal medya platformu elde ettiği bu yaş bilgilerini, genç kullanıcılara gizlilik ayarları konusunda eğitici ipuçları sunmak için kullanacak. Ayrıca yaşları küçük olanlara alkol gibi zararlı reklamlar gösterilmeyecek.

    Instagram kurallarına göre çoğu ülkede 13 yaşından küçük çocuklar sosyal ağa kayıt olamıyorlar. 13 yaşından küçük kişileri temsil eden hesaplarda ise biyografi açıklamasında hesabın bir ebeveyn tarafından yönetildiğinin net olarak belirtilmesi isteniyor.



    https://techcrunch.com/2019/12/04/instagram-age-verification Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 3 gün
    Ergen olgun davranmaz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    celeroni 1 hf.
    sosyal medya hesaplarının kontrol mekanizmasının sağlıklı olmadığı kesin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ulan Musk 1 hf.
    Bence kayıt formuna "Okuma yazma biliyor musunuz?" diye bir soru da koysunlar. Cevabı hayır olanlara hizmetin kullanımını yasaklasınlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kuzgun_ 1 hf.
    ee ben genelde doğum tarihimi bütün sitelere hatalı girerim zaten ?

    2010'lu arkadaşımız; gidip 2000 yazarsa ne olacak ?

    (profilimdeki tarih; yıl ve ay olarak doğru ama gün olarak kasıtlı hatalıdır)
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    SergeantMajorT 1 hf.
    İQ seviyesi düşük olanlar için de yasak olsa keşke
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    eAkman 1 hf.
    Oncekilerin herseyini bildikleri icin sormuyorlar tabi
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Corsair LS100 inceleme "Monitör için harici RGB Led" 1 hf. Üstü açılabilen crossover: Volkswagen T-Roc Cabriolet üretim bandına çıktı 1 hf. RX 5500 XT Çinli e-perakendecide gün yüzüne çıktı 1 hf. RX 5300M’in ilk testleri: masaüstü GTX 1650’nin önünde 1 hf. Hindistan, demiryolu ağını sürdürülebilir kaynaklarla idame ettirmeye hazırlanıyor 1 hf. Facebook fotoğrafları artık tek seferde Google Fotoğraflar’a aktarılabilecek 1 hf. ETS 2’nin Türkiye haritası Steam’de yerini aldı! 1 hf. Monster'da Bu Hafta - Call of Duty Modern Warfare 2019 1 hf. Xiaomi ve Huami, akıllı bileklik Mi Band 5 konusunda henüz anlaşmaya varamadı 1 hf. Meizu 17'nin Snapdragon 865 ile geleceği açıklandı 1 hf. Delikli tasarıma sahip Huawei Nova 6 SE tanıtıldı 1 hf. Amazon’dan pille çalışan yeni Echo cihazı 1 hf. Huawei Nova 6 ve 6 5G modelleri tanıtıldı 1 hf. BTK, 11 farklı telefon ve telsiz modelinin yasaklanmasına karar verdi 1 hf. Snapdragon 865 ve 765'in GPU sürücüleri Play Store üzerinden güncellenebilecek 1 hf. vivo iQOO Neo 855 Racing Edition tanıtıldı: Snapdragon 855+ işlemci, 33W hızlı şarj 1 hf. Netflix, The Witcher dizisinden bir dövüş sahnesi paylaştı 1 hf. Samsung Galaxy S11e'nin tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı 1 hf. Xiaomi'den kredi veren uygulama: Mi Credit 1 hf. Honor V30 serisi, saniyeler içinde 100 bin adet sattı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Instagram artık yeni hesap açanlara yaşlarını soruyor Sonraki 1.12 milyon dolarlık Nissan GT-R50'nin üretim versiyonu karşınızda 1 hf. Halo: Reach, piyasaya çıktığı anda Steam’in en çok oynananlar listesine girmeyi başardı 1 hf. Spotify'da 2019'da neler dinledik? 1 hf. Tesla'nın rakibi Nikola'dan yeni elektrikli çekici hamlesi 1 hf. 64MP kameralı Motorola One Hyper duyuruldu 1 hf. Galaxy Note 10 Lite karanlık şablon çalışmaları karşınızda 1 hf. 13 inçlik yeni MacBook Pro modelinde kapanma sorunu 1 hf. Snapdragon 865 yonga seti detaylandı 1 hf. Japonya'nın en büyük bankası, dijital para geliştirme haberlerini yalanladı 1 hf. Samsung Galaxy A 2020 serisi 12 Aralık'ta tanıtılacak 1 hf. Minecraft Java versiyonuna Baby Yoda geliyor 1 hf. AMD, mini PC segmenti için bir girişim başlatıyor 1 hf. Akıllı İhracat Platformu’nun detayları belli oldu 1 hf. NAND Flash fiyatları düşmeye devam ediyor 1 hf. Intel’in Xe serisi GPU hazırlığı kötü gidiyor olabilir 1 hf. Snapdragon 865 performansı nasıl? İşte Geekbench sonucu 1 hf. Tesla Model X ve Porsche Taycan'ın da dahil olduğu yeni çarpışma testi sonuçları açıklandı 1 hf. Google Fotoğraflar sohbet özelliğine kavuştu 1 hf. James Bond geri döndü: No Time to Die filminden aksiyon dolu fragman 1 hf. Google ve çatı firma Alphabet artık Sundar Pichai’ye emanet Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Anksiyete ve yaşam sorunsalı
    DH Forum
    Saray' a Lüks Gemicik!
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim