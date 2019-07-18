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Instagram beğeni sayılarını gizleme testini genişletti

Sosyal medya platformlarından Instagram, geçtiğimiz Mayıs ayında beğeni sayılarının gizlenmesini test etmeye başlamıştı. Şirket birkaç ülkeyle sınırlı olan testi daha da genişlettiğini açıkladı.
3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Instagram geçtiğimiz Mayıs ayında, kullanıcıların beğeni sayılarından ziyade paylaşımlara odaklanmaları için yeni bir test başlattığını açıklamıştı. Beğeni sayılarının gizlendiği ve sadece paylaşım yapan kişi tarafından görüleceği bu yenilik test sürecine girmişti ve şimdi başka ülkelere de yayılacağı açıklandı.

Kullanıcılar protestoya başladı

Şirket bugün yaptığı açıklamada beğeni gizleme güncellemesinin altı ülkede daha teste başladığını duyurdu. Bu ülkelerin de İrlanda, İtalya, Japonya, Brezilya, Avustralya ve Yeni Zelanda olduğu ifade edildi. Artık bu ülkelerdeki kullanıcılar başkalarının beğeni sayısı yerine "ve diğerleri" ibaresini görecekler. Ancak kullanıcılardan gelen ilk tepkilerin olumlu olmadığını söylememiz gerek.
Instagram'ın beğeni sayısını gizleme kararını protesto eden kullanıcılar, bir başka sosyal medya platformu olan Twitter'da  #instagramDELETE tagini açmış durumdalar. Genel kanı ise Instagram'ın kısa bir süre önce tasarımında yaptığı yeniliği geri alması gibi, beğeni sayılarının gizlenme kararını da iptal etmesi yönünde. Bu durumun en azından seçeneğe bağlı olması da bir çözüm olarak sunulabilir. Gelişmelerin neler getireceğini ise zaman gösterecek.

https://www.theverge.com/2019/7/17/20697943/instagram-hide-public-like-count-test-ireland-italy-japan-brazil-australia-new-zealand Yorum Yaz
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ahmet kontuy 1 sa.
aa kimler beğenmiş şunlara bi bakayım olayı tarihe karışıyor demek ki. bunu getirisi bir çok kişinin instagram gönderilerini takip veya incelenmesini ortadan kaldırarak, sistemde meydana gelen iş yükünü
hafifletmek olabilir mi acaba? belki de güvenlik açısından mı düşünmek gerekiyor? ya da sosyal yönden yaratmış olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmayı mı hedefliyorlar? veyahut da instagram üzerinden ticari faaliyetlerde bulunanlardan nemalanmaya yönelik ilerisi için atılmış bir adım olabilir mi?
başka da aklımabir şey gelmedi, beyin stop moduna geçti.
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Rachsuchtig 2 sa.
Millet nasıl stalklayacak tabi, yok eski sevgilimin resmini kimler beğendi vs.
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