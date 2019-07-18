Instagram beğeni sayılarını gizleme testini genişletti

Instagram geçtiğimiz Mayıs ayında, kullanıcıların beğeni sayılarından ziyade paylaşımlara odaklanmaları için yeni bir test başlattığını açıklamıştı. Beğeni sayılarının gizlendiği ve sadece paylaşım yapan kişi tarafından görüleceği bu yenilik test sürecine girmişti ve şimdi başka ülkelere de yayılacağı açıklandı.

Kullanıcılar protestoya başladı

Şirket bugün yaptığı açıklamada beğeni gizleme güncellemesinin altı ülkede daha teste başladığını duyurdu. Bu ülkelerin de İrlanda, İtalya, Japonya, Brezilya, Avustralya ve Yeni Zelanda olduğu ifade edildi. Artık bu ülkelerdeki kullanıcılar başkalarının beğeni sayısı yerine "ve diğerleri" ibaresini görecekler. Ancak kullanıcılardan gelen ilk tepkilerin olumlu olmadığını söylememiz gerek.

https://www.theverge.com/2019/7/17/20697943/instagram-hide-public-like-count-test-ireland-italy-japan-brazil-australia-new-zealand

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Instagram'ın beğeni sayısını gizleme kararınıeden kullanıcılar, bir başka sosyal medya platformu olan Twitter'datagini açmış durumdalar. Genel kanı ise Instagram'ın kısa bir süre önce tasarımında yaptığı yeniliği geri alması gibi, beğeni sayılarının gizlenme kararını dayönünde. Bu durumun en azındanolması da bir çözüm olarak sunulabilir.neler getireceğini ise zaman gösterecek.