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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram beğeni sayılarını gizlemenize izin verecek

    Sosyal medya platformlarından Instagram, isteyen kullanıcının, beğenme sayılarını gizleyebileceği yeni bir özelliği test etmeye başladı.
    15 Nisan 2021, 18:00 (17 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Instagram beğeni sayılarını gizlemenize izin verecek
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    Bundan aylar önce Instagram'ın beğeni sayılarını kaldırdığı ve bunu test etmeye başladığı haberlerini sizlere duyurmuştuk. Bu konuda kullanıcılarından yoğun tepki alan sosyal medya devi, bu seçimi kullanıcılara bırakmaya karar verdi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Facebook beğeni sayılarını gizlemeyi test ediyor

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    Instagram, kullanıcıların gönderilerin altındaki beğenileri gösterip göstermemeyi seçmelerine olanak tanıyan yeni bir özelliği test etmeye başladı.

    Kontrol kullanıcılarda olacak

    Şimdiye kadar, yeni işlev küçük bir kullanıcı grubu içinde deneysel modda çalışıyor. Artık beğenileri görüntülemek için aşağıdaki üç seçenek sunulacak:

    • Başkalarının yayınlarında devre dışı bırakın
    • Gönderileriniz için devre dışı bırakın
    • Tüm gönderiler için devre dışı bırakın

    Instagram beğeni sayılarını gizlemenize izin verecek
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    Böylece  Instagram'ın 2019 yılından bu yana sürekli test ettiği beğeni sayılarını gizleme kararı da sonuca bağlanmış olacak. Şirketin yeni özelliği tüm kullanıcılara ne zaman sunacağı ise henüz netlik kazanmış değil.



    https://techcrunch.com/2021/04/14/instagrams-new-test-lets-you-choose-if-you-want-to-hide-likes-facebook-test-to-follow/
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    donanimhabercom Instagram

    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 13 saat önce

    test

    D
    Dellialli 17 saat önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 17 saat önce

    Buy Bitcoin

    B
    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    temmuzaksami 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hayatını instagrama endexlemiş insanlar için gerçekten büyük olay
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    monacomen 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu en başta yapmaları gerekmiyor muydu? Bir çok insan paylaşımlarına gelen beğeni sayılarına kafayı takabiliyor ve bunu farklı yorumlayarak sevgi veya ilgisizlik olarak algılayıp depresyon yaşayabiliyor veya beğeni köleliğine dönüştürüyor hayatını. Bağımlılık istragrama üye kazandırsa da bu durumdan rahatsız olan üyelerin ise programı kullanmakta vazgeçmelerine neden oluyor. Bunu kişinin kendisine bırakmak en yerinde karardır kimse de beğenileri niye gizledin diye kimseye çatamaz.
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