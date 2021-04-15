Instagram beğeni sayılarını gizlemenize izin verecek

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Bundan aylar önce Instagram'ın beğeni sayılarını kaldırdığı ve bunu test etmeye başladığı haberlerini sizlere duyurmuştuk. Bu konuda kullanıcılarından yoğun tepki alan sosyal medya devi, bu seçimi kullanıcılara bırakmaya karar verdi.

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Instagram, kullanıcıların gönderilerin altındaki beğenileri gösterip göstermemeyi seçmelerine olanak tanıyan yeni bir özelliği test etmeye başladı.

Kontrol kullanıcılarda olacak

Şimdiye kadar, yeni işlev küçük bir kullanıcı grubu içinde deneysel modda çalışıyor. Artık beğenileri görüntülemek için aşağıdaki üç seçenek sunulacak:

Başkalarının yayınlarında devre dışı bırakın

Gönderileriniz için devre dışı bırakın

Tüm gönderiler için devre dışı bırakın

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Böylece Instagram'ın 2019 yılından bu yana sürekli test ettiği beğeni sayılarını gizleme kararı da sonuca bağlanmış olacak. Şirketin yeni özelliği tüm kullanıcılara ne zaman sunacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

https://techcrunch.com/2021/04/14/instagrams-new-test-lets-you-choose-if-you-want-to-hide-likes-facebook-test-to-follow/

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