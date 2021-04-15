Instagram beğeni sayılarını gizlemenize izin verecek

Bundan aylar önce Instagram'ın beğeni sayılarını kaldırdığı ve bunu test etmeye başladığı haberlerini sizlere duyurmuştuk. Bu konuda kullanıcılarından yoğun tepki alan sosyal medya devi, bu seçimi kullanıcılara bırakmaya karar verdi.İlginizi Çekebilir Facebook beğeni sayılarını gizlemeyi test ediyor
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Instagram, kullanıcıların gönderilerin altındaki beğenileri gösterip göstermemeyi seçmelerine olanak tanıyan yeni bir özelliği test etmeye başladı.
Kontrol kullanıcılarda olacak
Şimdiye kadar, yeni işlev küçük bir kullanıcı grubu içinde deneysel modda çalışıyor. Artık beğenileri görüntülemek için aşağıdaki üç seçenek sunulacak:
- Başkalarının yayınlarında devre dışı bırakın
- Gönderileriniz için devre dışı bırakın
- Tüm gönderiler için devre dışı bırakın
Böylece Instagram'ın 2019 yılından bu yana sürekli test ettiği beğeni sayılarını gizleme kararı da sonuca bağlanmış olacak. Şirketin yeni özelliği tüm kullanıcılara ne zaman sunacağı ise henüz netlik kazanmış değil.
https://techcrunch.com/2021/04/14/instagrams-new-test-lets-you-choose-if-you-want-to-hide-likes-facebook-test-to-follow/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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test
merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
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