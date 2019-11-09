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    Instagram, beğenileri gizleme özelliğini ABD'de test etmeye başlıyor

    Instagram, Nisan ayından bu yana 6 farklı bölgede test ediyor olduğu "gönderi beğenilerini gizleme" özelliğini bu hafta içerisinde ABD'de de test etmeye başlayacağını duyurdu.
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    Mobil Uygulamalar
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Teknoloji endüstrisi ile ilgili içerikler yayınlayan dünyaca ünlü haber platformu TechCrunch'ın yayınladığı yeni bir göre habere Instagram, hali hazırda 6 farklı ülkede test ettiği "gönderi beğenilerini gizleme" özelliğini bu hafta içerisinde ABD'deki kullanıcıları için de dağıtmaya başlayacak.
    Instagram CEO'su Adam Mosseri bunu Cuma günü, yani dün San Francisco'da düzenlenen Wired25 konferansında açıkladı. Mosseri, yeni özelliğin yayınlanmasındaki temel amacın platformu çok daha az rekabetçi hale getirmek, kullanıcıların ilgi ve beğeni görme hırsından kaynaklı duydukları kaygı ve stresi azaltmak olduğunu belirtti.
    Bahsi geçen özelliğin yola olduğu uzun bir zamandır biliniyordu ve internet kullanıcılarının büyük bir kısmından, özellikle de Instagram'ı aktif olarak kullanan kullanıcılardan pek de olumlu tepkiler almadığı için yayınlanmasından vazgeçileceği düşünülüyordu ancak Instagram'in istikrarlı şekilde testlere devam ettiğine bakılırsa, o tarz bir ihtimal pek de olası değil.
    Yeni özellik geçtiğimiz Nisan ayında Kanada'da test edilmeye başlanmıştı ve iki ay sonrasında İrlanda, İtalya, Japonya, Brezilya, Avustralya ve Yeni Zelanda'da bazı kullanıcılar için kullanıma açılmıştı. Ayrıca Instagram'in kardeş platformu diyebileceğimiz Facebook da Eylül ayında Avustralya'da aynı özelliği kendi platformu için test etmeye başladı.
    HypeAuditor isimli sosyal medya analisti, yeni özelliğin test edildiği bölgelerde popüler içerik üreticilerinin gönderilerinin beğeni sayılarının gözle görülür şekilde düşüş yaşadığını saptadı. İstatistiklere göre 5.000 ila 20.000 arasında takipçisi olan içerik üreticilerinin gönderilerinin beğeni sayıları bulundukları ülkeye bağlı olarak %3 ila %15 arasında düşüş gösterdi.
    Test sırasında beğeni sayılarındaki en büyük düşüş, 100.000 ila 1 milyon arasında takipçisi olan içerik üreticilerinin gönderi beğenilerinin %28.33'ünü kaybettiği Brezilya'da meydana geldi.
    Japonya'da ise tam tersi bir durum meydana geldi ve 1.000 ila 5.000 arasında ve 100.000 ila 1 milyon arasındatakipçisi olan kullanıcıların gönderilerinin beğeni sayılarının %6 oranında arttığı görüldü.
    Bu hafta içerisinde ABD'nin bazı eyaletlerinde test edilmeye başlanacak olan özelliğin küresel çapta yayınlanıp yayınlanmayacağı ve yayınlanırsa ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz herhangi bir fikrimiz yok.

    https://www.phonearena.com/news/Instagram-test-hides-Likes-in-the-US_id120277 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    12 Angry Men 1 hf. en beğenilen
    Beğeni saçmalığı kalkarsa iyi olur. Millet beğeni kasmak için kafayı yemiş.
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    Mr. Jingles 1 hf.
    Fenomenler üzgün fenomenler ağlıyordu.
    Yanıtla +10
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    DARTH_BLACK 1 hf.
    Kaldırılması çok uygun zira beğeni kasma bir hastalığa dönüştü ve instagramın yapısını temelden bozdu.Son yıllarda ticari amaçla kullanılan hesaplarda fake beğenilerin insanları yanlış alışverişlere yönlendirip mağdur edildiği gerçeğide var dolayısıyla bu beğeni saçmalığı kaldırılması çok yerinde olacak.
    Kaldırılması çok uygun zira beğeni kasma bir hastalığa dönüştü ve instagramın yapısını temelden bozdu.Son yıllarda ticari amaçla kullanılan hesaplarda fake beğ...
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    Glorfindel1907 6 gün
    Güzel hamleler gelmeye başladı uygulamada, Önce takip sekmesi kalktı sonra bu iyi olur kesinlikle.
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    Paetzold 6 gün
    Devamı gelir umarım.
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    o8 1 hf.
    Instagram da tiktok yolundan gidiyor, yakındır patlaması ayrıca.. Keşfete tıklıyorum full tiktok videoları, saçma..
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    o8 1 hf.
    Fenomenler bayrakları yarıya indirmiş ağlıyorlar
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    ezicioyuncu 1 hf.
    Begeniyi savunan insanlara egoist ve ruh hastasi tanisi koyulmalı. Sırf begenilsin diye siparis edilen sacma sapan yiyecekler, begenilsin diye giyilen kiyafetler, sahte hayatlar, olmayan şeyleri kendinin gibi göstermeler. Instagram son dönemde çöplüğün tam dibini yasiyor umarim düzelir bu degisimle birlikte
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    DH Misafiri 1 hf.
    Beğeni olayı çok gereksiz ve saçma. Kyle Jenner tuvalete girip foto koysa milyonlarca beğeni rekoru kırıyor, başka biri Dünyanın en güzel fotosunu bile koysa beğeni gelmiyor :D
    Yanıtla +1
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    DARTH_BLACK 1 hf.
    Kaldırılması çok uygun zira beğeni kasma bir hastalığa dönüştü ve instagramın yapısını temelden bozdu.Son yıllarda ticari amaçla kullanılan hesaplarda fake beğenilerin insanları yanlış alışverişlere yönlendirip mağdur edildiği gerçeğide var dolayısıyla bu beğeni saçmalığı kaldırılması çok yerinde olacak.
    Yanıtla +9
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    Krone 1 hf.
    Beğeniyi komple kaldırsınlar daha başarılı olur.
    Yanıtla +3
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    Ussuz 1 hf.
    Süper haber :D instagram bebelerinin gözleri yaşlı
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    Mr. Jingles 1 hf.
    Fenomenler üzgün fenomenler ağlıyordu.
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