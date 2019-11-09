Instagram, beğenileri gizleme özelliğini ABD'de test etmeye başlıyor

Teknoloji endüstrisi ile ilgili içerikler yayınlayan dünyaca ünlü haber platformu TechCrunch'ın yayınladığı yeni bir göre habere Instagram, hali hazırda 6 farklı ülkede test ettiği "gönderi beğenilerini gizleme" özelliğini bu hafta içerisinde ABD'deki kullanıcıları için de dağıtmaya başlayacak.

Instagram CEO'su Adam Mosseri bunu Cuma günü, yani dün San Francisco'da düzenlenen Wired25 konferansında açıkladı. Mosseri, yeni özelliğin yayınlanmasındaki temel amacın platformu çok daha az rekabetçi hale getirmek, kullanıcıların ilgi ve beğeni görme hırsından kaynaklı duydukları kaygı ve stresi azaltmak olduğunu belirtti.

Bahsi geçen özelliğin yola olduğu uzun bir zamandır biliniyordu ve internet kullanıcılarının büyük bir kısmından, özellikle de Instagram'ı aktif olarak kullanan kullanıcılardan pek de olumlu tepkiler almadığı için yayınlanmasından vazgeçileceği düşünülüyordu ancak Instagram'in istikrarlı şekilde testlere devam ettiğine bakılırsa, o tarz bir ihtimal pek de olası değil.

Yeni özellik geçtiğimiz Nisan ayında Kanada'da test edilmeye başlanmıştı ve iki ay sonrasında İrlanda, İtalya, Japonya, Brezilya, Avustralya ve Yeni Zelanda'da bazı kullanıcılar için kullanıma açılmıştı. Ayrıca Instagram'in kardeş platformu diyebileceğimiz Facebook da Eylül ayında Avustralya'da aynı özelliği kendi platformu için test etmeye başladı.

HypeAuditor isimli sosyal medya analisti, yeni özelliğin test edildiği bölgelerde popüler içerik üreticilerinin gönderilerinin beğeni sayılarının gözle görülür şekilde düşüş yaşadığını saptadı. İstatistiklere göre 5.000 ila 20.000 arasında takipçisi olan içerik üreticilerinin gönderilerinin beğeni sayıları bulundukları ülkeye bağlı olarak %3 ila %15 arasında düşüş gösterdi.

Test sırasında beğeni sayılarındaki en büyük düşüş, 100.000 ila 1 milyon arasında takipçisi olan içerik üreticilerinin gönderi beğenilerinin %28.33'ünü kaybettiği Brezilya'da meydana geldi.

Japonya'da ise tam tersi bir durum meydana geldi ve 1.000 ila 5.000 arasında ve 100.000 ila 1 milyon arasındatakipçisi olan kullanıcıların gönderilerinin beğeni sayılarının %6 oranında arttığı görüldü.

https://www.phonearena.com/news/Instagram-test-hides-Likes-in-the-US_id120277

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Bu hafta içerisinde'nin bazı eyaletlerinde test edilmeye başlanacak olan özelliğin küresel çapta yayınlanıp yayınlanmayacağı ve yayınlanırsa ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz herhangi bir fikrimiz yok.