Instagram bildirimlerine Sessiz Mod özelliği geliyor

Instagram bildirimlerinizin Sessiz Modunda olduğunu diğer kullanıcılar da görebilecek
Instagram, kullanıcıların bildirimlerine ara vermesine yardımcı olmak için Sessiz Mod adlı yeni bir özelliği duyurdu. Bu mod açık olduğu sürece Instagram'dan bildirim almayacaksınız ve bildirimlerinizin Sessiz Modunda olduğunu, diğer kullanıcılar da görebilecek.
Instagram'a yeni gelen güncelleme ile bu özellikler şimdilik Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İrlanda, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanılabilmekte. Ancak bu özellikler, yakın zamanda gelecek bir güncelleme ile geniş çapta kullanıma sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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