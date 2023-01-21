Tam Boyutta Gör Meta'ya ait sosyal medya platformu Instagram, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kendini geliştirmeye hızla devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre ise Instagram, bildirim seslerinden rahatsız olan kullanıcılar için Sessiz Modu özelliği üzerinde çalışıyor.​

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Instagram bildirimlerinizin Sessiz Modunda olduğunu diğer kullanıcılar da görebilecek

Instagram, kullanıcıların bildirimlerine ara vermesine yardımcı olmak için Sessiz Mod adlı yeni bir özelliği duyurdu. Bu mod açık olduğu sürece Instagram'dan bildirim almayacaksınız ve bildirimlerinizin Sessiz Modunda olduğunu, diğer kullanıcılar da görebilecek.

Tam Boyutta Gör Yeni gelen bu güncelleme ile Instagram'da Keşfet bölümünde birden fazla içeriği gizlemeniz mümkün hâle gelecek. Böylece belirli bir içerik türünü gizlediğinizde Instagram bu içeriği Reels ve Arama gibi diğer yerlerde de hariç tutmaya çalışacak.

Instagram'a yeni gelen güncelleme ile bu özellikler şimdilik Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İrlanda, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanılabilmekte. Ancak bu özellikler, yakın zamanda gelecek bir güncelleme ile geniş çapta kullanıma sunulacak.

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Instagram bildirimlerine Sessiz Mod özelliği geliyor