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Instagram, bir süre sonra video özelliğine kavuşabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Instagram, bir süre sonra video özelliğine kavuşabilir

Facebook'un 20 Haziran'da bir etkinlik için davetiye göndermeye başlaması, sosyal ağ devinin ne tanıtacağına dair spekülasyonların ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Facebook'un şimdilik önemli bir hazırlığının olmadığı bilindiği için dikkatler Instagram'a çevrilmiş durumda. Bir süredir firma içerisinde test edilen video paylaşım özelliğinin bu etkinlikte gün yüzüne çıkacağı tahmin ediliyor.

Twitter'ın 6 saniyelik video paylaşım aracı Vine'ın iOS ve Android işletim sisteminde onmilyonlarca kullanıcı çekmesi Instagram'ı da harekete geçirdi.

Eğer iddialar doğruysa Instagram kullanıcıları artık videolarını da paylaşabilecek. Böylece fotoğraf ve video paylaşımı için ki sosyal ağ kullanmak zorunda kalmayacak.


http://www.phonearena.com/news/Instagram-might-add-video-on-June-20th-and-Vine-could-be-the-reason_id44148 Yorum Yaz
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Kazeki 6 yıl
Herşeyi tadında bırakmak lazım. İnstagram resim paylaşmak için, vine kısa video paylaşmak için. Herşey kendi haliyle güzel öyle eklemelere gerek yok bence
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Zenci Forvet 6 yıl
Bence gereksiz. Sadece fotoğraf olarak kalmalı.
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Carfreak 6 yıl
Daha fazla kullanıcı hedefleri olsa kolay yoldan wp8 için de Instsgram çıkarırlardi. Kısa vadede video özelliği çıkacağını sanmıyorum.
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