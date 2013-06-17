Instagram, bir süre sonra video özelliğine kavuşabilir





Facebook'un 20 Haziran'da bir etkinlik için davetiye göndermeye başlaması, sosyal ağ devinin ne tanıtacağına dair spekülasyonların ortaya çıkmasına neden olmuştu.





Facebook'un şimdilik önemli bir hazırlığının olmadığı bilindiği için dikkatler Instagram'a çevrilmiş durumda. Bir süredir firma içerisinde test edilen video paylaşım özelliğinin bu etkinlikte gün yüzüne çıkacağı tahmin ediliyor.





Twitter'ın 6 saniyelik video paylaşım aracı Vine'ın iOS ve Android işletim sisteminde onmilyonlarca kullanıcı çekmesi Instagram'ı da harekete geçirdi.





Eğer iddialar doğruysa Instagram kullanıcıları artık videolarını da paylaşabilecek. Böylece fotoğraf ve video paylaşımı için ki sosyal ağ kullanmak zorunda kalmayacak.





http://www.phonearena.com/news/Instagram-might-add-video-on-June-20th-and-Vine-could-be-the-reason_id44148