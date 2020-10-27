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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tinder'da 'Yüz Yüze' video görüşmesi yapmak artık mümkün

    Dünyanın en popüler dijital çöpçatanlık uygulamalarından biri olan Tinder, uygulamaya Yüz Yüze video görüşmeleri özelliğini entegre etti. Yeni özellik dünya genelinde aktif olacak.
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    Mobil Uygulamalar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Tinder'da 'Yüz Yüze' video görüşmesi yapmak artık mümkün

    Tinder, bu yılın başlarında bazı ülkelerde ve bazı ABD eyaletlerinde test ettiği bir özelliği aldığı olumlu geri dönüşlerden sonra tüm dünyada hizmete açtı. Uygulama, kullanıcılarının artık harici bir görüntülü görüşme hizmetine gitmesine gerek olmadığını, 'Yüz Yüze' sohbet özelliğinin dünya genelinde uygulamaya entegre edildiğini duyurdu.

    Yüz Yüze özelliğini aktif eden kullanıcılar, ekranda %50 - %50 oranında bulunacaklar.

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    Tinder 'Yüz Yüze' özelliği ne kadar güvenilir?

    Koronavirüs pandemisinin ilk zamanlarında test etmeye başladığı Yüz Yüze video sohbetleri ile Tinder önemli olumlu geri bildirimler aldığını duyurdu. İnsanların pandemiden dolayı evde kaldıkları sürelerde test aşamasındaki özelliğin aktif olarak kullanıldığı belirtildi. Yeni Yüz Yüze özelliği iki üyenin buluşmadan önce birbirlerini gerçekten görmelerine ve birbirleriyle konuşmalarına olanak tanıyarak ilk tanışmalarda karşılaşılabilecek bazı güvenlik eksiklerinin de önüne geçmek için kullanıma sunuldu.

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    Tinder Trust and Safety ekibi Başkanı Rory Kozoll: "Yüz Yüze özelliğimizin, buna erken erişime sahip olan üyelerimizden olumlu geri bildirimler aldıktan sonra küresel topluluğumuza sunulduğunu paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Bu, Fotoğraf Doğrulama, Güvenlik Merkezi ve saldırgan mesaj algılama teknolojimiz gibi buluşma yolculukları boyunca üyelerin güvenliğine odaklanan büyüyen özellik listemize ekliyor." dedi.

    Tinder'da 'Yüz Yüze' video görüşmesi yapmak artık mümkün

    Çoğu Yüz Yüze video sohbet uygulamaları gibi Tinder'ın yeni özelliği de güvenlik ve gizlilik konusunda kullanıcıları düşündürüyor.

    Yüz Yüze, platformda kötüye kullanım ve taciz olasılığını önlemek için isteğe bağlı bir özellik olarak sunuluyor. Bu nedenle, kullanıcıların bu özelliği kullanmayı açıkça seçmeleri gerekir ve o zaman bile yalnızca eşleştikleri kişilerle görüntülü sohbet edebilirler. Ayrıca Yüz Yüze özelliğinin kullanabilmesi için iki tarafın da onay vermesi gerekiyor.

    İki taraf da onay verdikten sonra kullanıcılar, Tinder'ın yeni özelliğinin kurallarını kabul etmiş oluyorlar. Tinder'ın kuralları, çıplaklık veya cinsel içeriğin; taciz, nefret söylemi, şiddet veya diğer yasa dışı faaliyetlerin olamaması gibi maddeleri içeriyor.

    Video görüşmeleri istenildiği zaman tek taraflı olarak sonlandırılabilir. Video görüşmesi sonlandıktan sonra uygulama, kullanıcılara görüşmenin nasıl geçtiğini soracak. Kullanıcılar, görüşme sırasında olumsuz davranışların görülmesi durumunda video sonunda bunu rapor edebilecekler.

    Tinder'ın Yüz Yüze uygulaması aktif olarak dünya geneline sunuldu ancak tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.



    https://www.engadget.com/tinders-face-to-face-video-chat-is-now-available-globally-090000141.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

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    2 gün önce
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    2 gün önce
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    Coco.Jambo

    .

    2 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    3 gün önce
    guneyk

    xd

    4 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    4 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    4 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    4 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    4 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    5 gün önce
    Bu Editörden
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    labtek38 1 sa.
    Ben Türkiye’de daha çok ağaç ve çiçek fotoğrafları ile muhatap oluyorum 😁. Video görüşmeyi de ağaçla mı yapacağım 😁
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    cand. 1 sa.
    Tinderda reel insan kaldı mı ya eskort ya fake ya kedi ya da gay
    Yanıtla +3
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 sa.
    Karşılıklı yüz gösterme amacıyla kullanılacağını pek zannetmiyorum
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