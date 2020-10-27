Tinder'da 'Yüz Yüze' video görüşmesi yapmak artık mümkün

Tinder, bu yılın başlarında bazı ülkelerde ve bazı ABD eyaletlerinde test ettiği bir özelliği aldığı olumlu geri dönüşlerden sonra tüm dünyada hizmete açtı. Uygulama, kullanıcılarının artık harici bir görüntülü görüşme hizmetine gitmesine gerek olmadığını, 'Yüz Yüze' sohbet özelliğinin dünya genelinde uygulamaya entegre edildiğini duyurdu.

Yüz Yüze özelliğini aktif eden kullanıcılar, ekranda %50 - %50 oranında bulunacaklar.

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Tinder 'Yüz Yüze' özelliği ne kadar güvenilir?

Koronavirüs pandemisinin ilk zamanlarında test etmeye başladığı Yüz Yüze video sohbetleri ile Tinder önemli olumlu geri bildirimler aldığını duyurdu. İnsanların pandemiden dolayı evde kaldıkları sürelerde test aşamasındaki özelliğin aktif olarak kullanıldığı belirtildi. Yeni Yüz Yüze özelliği iki üyenin buluşmadan önce birbirlerini gerçekten görmelerine ve birbirleriyle konuşmalarına olanak tanıyarak ilk tanışmalarda karşılaşılabilecek bazı güvenlik eksiklerinin de önüne geçmek için kullanıma sunuldu.

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Tinder Trust and Safety ekibi Başkanı Rory Kozoll: "Yüz Yüze özelliğimizin, buna erken erişime sahip olan üyelerimizden olumlu geri bildirimler aldıktan sonra küresel topluluğumuza sunulduğunu paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Bu, Fotoğraf Doğrulama, Güvenlik Merkezi ve saldırgan mesaj algılama teknolojimiz gibi buluşma yolculukları boyunca üyelerin güvenliğine odaklanan büyüyen özellik listemize ekliyor." dedi.

Çoğu Yüz Yüze video sohbet uygulamaları gibi Tinder'ın yeni özelliği de güvenlik ve gizlilik konusunda kullanıcıları düşündürüyor.

Yüz Yüze, platformda kötüye kullanım ve taciz olasılığını önlemek için isteğe bağlı bir özellik olarak sunuluyor. Bu nedenle, kullanıcıların bu özelliği kullanmayı açıkça seçmeleri gerekir ve o zaman bile yalnızca eşleştikleri kişilerle görüntülü sohbet edebilirler. Ayrıca Yüz Yüze özelliğinin kullanabilmesi için iki tarafın da onay vermesi gerekiyor.

İki taraf da onay verdikten sonra kullanıcılar, Tinder'ın yeni özelliğinin kurallarını kabul etmiş oluyorlar. Tinder'ın kuralları, çıplaklık veya cinsel içeriğin; taciz, nefret söylemi, şiddet veya diğer yasa dışı faaliyetlerin olamaması gibi maddeleri içeriyor.

Video görüşmeleri istenildiği zaman tek taraflı olarak sonlandırılabilir. Video görüşmesi sonlandıktan sonra uygulama, kullanıcılara görüşmenin nasıl geçtiğini soracak. Kullanıcılar, görüşme sırasında olumsuz davranışların görülmesi durumunda video sonunda bunu rapor edebilecekler.

Tinder'ın Yüz Yüze uygulaması aktif olarak dünya geneline sunuldu ancak tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.

https://www.engadget.com/tinders-face-to-face-video-chat-is-now-available-globally-090000141.html

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