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Instagram çoklu hesap desteğini deniyor

Instagram, aynı cihazda çoklu hesap kullanımına imkan tanıyan yeni bir sürümü denemeye başladı. Beta sürecine katılmak için yapmanız gerekenler yazımızda sizleri bekliyor.
3 yıl
2,3b
1
1
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Son dönemin en popüler mobil yazılımlarından Instagram’ın Facebook tarafından satın alınması hatta Android uygulamasını çıkarması büyük yankı uyandırmıştı. Android uygulaması çıktığında iOS kullanıcıları bu hamleyi protestolar ile karşılamıştı. Bugün gelinen noktada ise Instagram yeni bir özelliğin ilk testini sadece Android kullanıcılarına açtı. Bu sürpriz gelişme Android kullanıcılarını sevindirecek olsa da iOS kullanıcılarının konuya vereceği tepki merak konusu. Neyse biz konumuza dönelim.

7.12.0 sürüm numarasıyla yayınlanan Android uygulaması, aynı cihazda birden fazla hesaba giriş yapabilmeyi olanaklı kılıyor. Instagram’ın açmış olduğu Google Play Store beta test programına dahil olursanız, henüz deneme aşamasında olan uygulama, telefonunuza güncelleme olarak geliyor.

Yeni sürümü denemek için hemen burada yer alan ilgili Google Play Store sayfasına giderek “Test Kullanıcısı Ol” demeniz gerekiyor. Test kullanıcısı olduktan sonra eğer uygulama telefonunuzda yüklüyse beta sürümü normal bir güncelleme olarak telefonunuza alabiliyorsunuz.
Instagram çoklu hesap desteğini deniyor

Güncelleme geldikten sonra sol üst köşede kullanıcı adınızın yazılı olduğu alanın tıklanabilir olduğunu belirten küçük bir ok göreceksiniz. Tıkladığınızda yeni bir hesap ekleyebilmeniz için bir seçenek açılacak. Sonrasında hesaplar arasında geçiş yapmak için de yine bu alanı kullanabileceksiniz.

Güncellemenim Google Play Store üzerinden telefonunuza gelmesi kullandığınız cihazda yüklü işletim sisteminden kullanım bölgenize göre biraz uzun sürebiliyor. Ayrıca güncellemeye rağmen eğer bu ekranı göremediyseniz Ayarlar altından Instagram’ın “uygulama bilgileri” ekranına ulaşarak ön belleği temizlemeyi deneyebilirsiniz.

Test sayfası için tıklayın: https://play.google.com/apps/testing/com.instagram.android/join?hl=tr

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WiiSmash 3 yıl
güzel yenilik fakat facebook için de düşünürlerse güzel olur
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