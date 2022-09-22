Instagram çıplaklık konusunda tedbir alıyor

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Sosyal medya araçları bugün çevremizdeki insanların günlük yaşantısını takip ettiğimiz ya da belirli bir kesimin gündemi takip ettiği yegâne araçlar haline geldi. Yapılan araştırmalar da insanların artık güncel bilgileri sosyal medyadan edindiğini gösteriyor. Bununla birlikte mesaj odaklı tacizler de giderek büyüyor.

Instagram’dan çıplaklık hamlesi

Özellikle sosyal medya platformlarının özel mesaj kutusuna düşen mesajlar bir kâbusa dönüşebiliyor. Mesaj açılmadan içeriği görülmediği için tatsız olaylarla karşılaşılabiliyor. Instagram geçen yıl Saklı Kelimeler adında bir araç yayınlamış ve mesaj içerisinde kelimelere göre engelleme yapma imkânı sunmuştu.

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Şimdi ise bunu temel alan yeni bir önlem hayata geçiyor. Mesajlarda eğer varsa çıplak fotoğraflar varsa bir filtre konuyor ve son tercih kullanıcıya bırakılıyor. Instagram kesinlikle bu fotoğrafları görüntülemiyor ve üçüncü taraflarla paylaşmıyor.

Halen test aşamasında olan bu araç ile kullanıcılar kimden geldiği belli olmayan mesajlar konusunda biraz daha rahat olabilecekler. Şimdilik bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı açıklanmadı.

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