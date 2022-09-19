Instagram kullanıcıları dikkat: Nerede fotoğraf çektiğiniz anlaşılabilir

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte aslında özellikle görsel tabanlı yapay zekâ çözümleri de patlama yaptı diyebiliriz zira sosyal medyada milyarlarca fotoğraf mevcut ve bunlar üzerinden sistemler zengin bir şekilde eğitilebiliyor. Artık farklı projeler öne çıkmaya başladı.

Instagram fotolarından güvenlik kameralarına

Belçikalı bir sanatçı, geliştirdiği bir yapay zekâ çözümü ile Instagram fotoğraflarının tam olarak nerede çekildiğini görebiliyor. Üstelik bunun için herhangi bir altyapı kurmasına da gerek kalmıyor.

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The Follower adındaki yapay zekânın eğitilmesi için Dries Depoorter, internette yayın yapan güvenlik kamera platformlarından yararlanmış. Bu kameralardan gelen kayıtlarla eğitilen yapay zekâ sonrasında Instagram fotoğraflarını da taramış. Özellikle kameraların bulunduğu bölgenin yakınlarında paylaşılan Instagram gönderileri tercih edilmiş.

Depoorter çalışmasında Dublin, New York, Chicago gibi önemli şehirlerin popüler noktalarındaki kameraları kullanmış. Ayrıca 100 bin takipçiden fazlasına sahip fenomenlerin fotoğrafları çalışılmış.

Elde edilen sonuçlar ise oldukça ilginç. Fotoğrafların çekildiği alanların ve kişilerin çok net bir şekilde tespit edildiği görülmüş. Yani çok büyük bir yatırım ile sayısız güvenlik kamerası birbirine bağlanarak kişiler tespit edilebilir. Bu da Person of Interest dizisini hatırlatıyor. Elbette kişisel verilerin gizliliği bu tür durumlarda es geçiliyor.

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