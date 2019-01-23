Instagram'dan açıklama geldi: Gönderi gizleme diye birşey söz konusu değil

Instagram artık günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Sosyal platformu eğlence amaçlı kullananlar kadar gelir kapısı olarak görenler de var. Instagram içeriklerinden para kazanmayı hedefleyen içerik üreticileri son dönemde etkileşimin düştüğünden şikayet etmeye başlamışlardı.

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Instagram'ın sırf sayfalarının tanıtımını yapmak için ücretli reklam versinler diye bu kullanıcıların gönderilerine erişimi sınırladığı iddia ediliyordu. Hatta sosyal medya platformunun, kullanıcıların gönderilerini takipçilerinin sadece yüzde 7'sine gösterdiği, geri kalan yüzde 93'lük kısmından gizlediği öne sürülmüştü.

Instagram: İddialar asılsız!

Instagram bu iddiaları Twitter hesabı aracılığı ile yanıtlayarak böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı. Sosyal medya platformunun resmi açıklaması şu şekilde:

"Instagram hakkında, gönderilerinizin erişminin sadece takipçilerinizin %7'si ile sınırlandırıldığını iddia eden gönderilerde büyük bir artış olduğunu fark ettik ve bu konuya açıklık getirmek isteriz.

Akışınızda ilk olarak neyin gösterileceği, en çok hangi gönderilerle ve hesaplarla etkileşime girdiğinizin yanı sıra gönderilerin zamanlaması, Instagram'ı ne sıklıkta kullandığınız, kaç kişiyi takip ettiğiniz vb. gibi faktörlerle belirlenir.

Akış sıralamasında son dönemde bir değişiklik yapmadık ve takip ettiğiniz kişilerin gönderilerini hiçbir zaman gizlemiyoruz - kaydırmaya devam ederseniz, hepsini göreceksiniz".

https://twitter.com/instagram/status/1087853297036275712