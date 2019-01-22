Sony Xperia XZ4'ü çalışırken gösteren ilk fotoğraf yayınlandı

Sony’nin henüz resmen tanıtmadığı Xperia XZ4’ün görselleri internete düştü. Amiral gemisi telefonun 21:9 görüntü oranı sunan 6.5 inçlik bir ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Ayrıca metal gövde ile geleceği yönünde bilgiler var. Bu da demek oluyor ki cihazda kablosuz şarj özelliği olmayacak.

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GizChina adlı internet sitesi tarafından yayınlanan fotoğraf, amiral gemisi telefonun Android 9 Pie işletim sistemiyle çalıştığını gösteriyor. Bunun dışında klasik Sony arayüzünü anımsattığını söyleyebiliriz. Ekranın yanında ise cihazın, daha önce Xperia XZ3'te gördüğümüz Side sense özelliğine sahip olacağını gösteren küçük bir şeffaf çubuk var.

Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak

Amiral gemisi telefon tıpkı Xperia XZ3 gibi oldukça ince çerçevelere sahip. Her zaman olduğu gibi Sony henüz telefonu resmi olarak tanıtılmadığı için bu bilgilerin kesin olarak doğru olduğunu söyleyemeyiz.

Japon şirket Xperia XZ4'ü 25 Şubat tarihinde Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıtacak. Dolayısı ile tüm bu bilgilerin ne derece gerçek olduğunu öğrenebilmemiz için birkaç hafta daha beklememiz gerekecek.

https://www.gizchina.com/2019/01/22/sony-xperia-xz4-home-screen-shows-itself-in-a-first-real-image/