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Sony Xperia XZ4'ü çalışırken gösteren ilk fotoğraf yayınlandı

Sony tarafından Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen Xperia XZ4’ün ilk fotoğrafı yayınlandı. Amiral gemisi telefon 6.5 inç ekran ve metal gövde ile gelecek.
3 ay
11,8b
1
50
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony’nin henüz resmen tanıtmadığı Xperia XZ4’ün görselleri internete düştü. Amiral gemisi telefonun 21:9 görüntü oranı sunan 6.5 inçlik bir ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Ayrıca metal gövde ile geleceği yönünde bilgiler var. Bu da demek oluyor ki cihazda kablosuz şarj özelliği olmayacak.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 serisinin fiyatları belli oldu"
GizChina adlı internet sitesi tarafından yayınlanan fotoğraf, amiral gemisi telefonun Android 9 Pie işletim sistemiyle çalıştığını gösteriyor. Bunun dışında klasik Sony arayüzünü anımsattığını söyleyebiliriz. Ekranın yanında ise cihazın, daha önce Xperia XZ3'te gördüğümüz Side sense özelliğine sahip olacağını gösteren küçük bir şeffaf çubuk var.

Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak

Amiral gemisi telefon tıpkı Xperia XZ3 gibi oldukça ince çerçevelere sahip. Her zaman olduğu gibi Sony henüz telefonu resmi olarak tanıtılmadığı için bu bilgilerin kesin olarak doğru olduğunu söyleyemeyiz.
Japon şirket Xperia XZ4'ü 25 Şubat tarihinde Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıtacak. Dolayısı ile tüm bu bilgilerin ne derece gerçek olduğunu öğrenebilmemiz için birkaç hafta daha beklememiz gerekecek.

https://www.gizchina.com/2019/01/22/sony-xperia-xz4-home-screen-shows-itself-in-a-first-real-image/ Yorum Yaz
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damn2u 3 ay en beğenilen
Millet yıllarca bir sürü telefon için TV kumandası benzetmesi yaptı fakat asıl kumanda şimdi gelecek gibi görünüyor.
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Whippoorwill 3 ay
Valla gayet güzel görünüyor. Daha ne yapsın bu Sony?
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Curimo 3 ay
İşte bu telefon olmuş! Tek eksiği diyebileceğim ekrandan parmak izi okuyucu ama onu da güç tuşuna entegre ederek nispeten affettirmişler. Premium versiyonu nasıl olur merak ediyorum. Türkiye'ye gelmeyecek olması gerçekten çok üzücü. Delikli, çentikli, kızaklı saçma sapan telefonlar, güncelleme desteği rezalet telefonlara mahkumuz. Bir yandan Apple gibi kullancısını ayan beyan enayi yerine koyan adi bir firma, diğer yanda kalitesizlik abidesi Çin firmaları... Bu arada 21:9 formatı yerine bence de 16.9'dan şaşmamaları gerekirdi, hem de telefon küçülmüş olurdu.
İşte bu telefon olmuş! Tek eksiği diyebileceğim ekrandan parmak izi okuyucu ama onu da güç tuşuna entegre ederek nispeten affettirmişler. Premium versiyonu nası...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Paetzold 3 ay
Bekleyelim görelim bakalım. Fakat çok koptular piyasadan.
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abboww 3 ay
Tablet çıkulata gibi olmuş :))))
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06keskin06 3 ay
Türkiye ye gelecekmi bu cihaz?
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ouzqan 3 ay 06keskin06
Türkiye olayı kapandı hocam. Bu saatten sonra gelmez.
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aragornnes 3 ay
Genel olarak zaten bir telefonda nasıl bir devrim bekliyor insanlar anlamak mümkün değil. Sanırım tasarım konusunda dünya deviyiz. hepimiz çok iyi biliyoruz. burada ben beğenmedim diyen arkadaşları, en dürüst ve samimi arkadaşlar olarak görüyorum. Çünkü konu bu kadar basit. Olayı benim babam senin babanı döver seviyesine indirmek biraz acayip. Adamlar yapmış kendi anlayış ve tarzlarıyla sana uyarsa al kullan. Ha kullanan arkadaşta ben kullandım şurasında çok ciddi sorun yaşadım diyenlerde çok gerekli bize. onları takip ediyoruz çok önemli bu deneyimler. Bizi marka savaşlarına sürüklemek yerine içeriğinin, yazılımının, teknolojik alt yapısının neyi yapıp yapamayacağını aktarırsanız bizde bilgi sahibi oluruz. kimsenin bu firmada hissesi yok. Samimi kullancı deneyimlerine ihtiyacımız var. Marka bayraktarlığı yerine iyi veya kötü deneyimlerinizi aktarın lütfen. okurken hiç bişi anlaşılmıyor zira herkes bir diğer markaya çöp diyor.
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expressimo 3 ay
Çok güzel olacak bekleyin görün.
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mayday06 3 ay
türk mühendislerimiz telefonu kötüleye kötüleye piyasadan kalkmasını sağladı,tr de olmayan telefonların reklam haberlerini yapıyoruz.yazık
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AlaşHun 3 ay
Z5 ten yazıyorum sonynin son telefonundan bu dahi ölümünün habercisiydi.
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Kayrabey 3 ay
Sony mümkünse sen telefon yapma gözünü seveyim ya :D
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Mesutzgvn 3 ay
Arka kısım komple cam ya da benzeri kırılabilir bir kapak tasarımlı olacaksa direk çöp. İStersen snapdrogon son sürüm kullansın. Cam olmaması önemli.
Bir diğeri damla çentik ya da çentik direk çöp
Bir diğeri yanlar kavisli ya da bükülebilir ise direk çöp.
Çöp dediğim cihazlar ya telefon değil ya düzgün bir şey çıkmıyor artık.
21:9 formatı eleştirenler için söyleyeyim. Filmler ve blu ray içerikler için on numara olmuş. Ama arka taraf cam olunca bunun da önemi kalmıyor.
Alıp duvara çakabilecek kadar sağlam telefon yok artık. Eski xperia U falan bitti artık. Tuşlu telefona geri dönmek gerek.
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