Instagram, görme engelli kullanıcılar için fotoğraflara açıklama ekleyecek

Gelişen teknoloji sayesinde görme engelli kullanıcılar akıllı telefon kullanabiliyorlar. Konuşma geri dönüşlü özellik çoğu cihazda dahili olarak geliyor. Bunun farkında olan Instagram, görme engelli kullanıcıların da platformda istediği gibi dolaşmasını sağlamak için yeni bir özellik duyurdu. Firmanın geliştirdiği yapay zeka sayesinde fotoğraflara otomatik olarak açıklama eklenebilecek.

Yapay zekaya veya size bırakılmış

Nesnelerin ne olduğunu kavrayabilen yapay zeka, fotoğrafı basit bir şekilde açıklayabilecek. Ancak daha detaylı bir açıklama yazarak, görme engelli kullanıcıların da fotoğraflarınızı anlamasını istiyorsanız, özel bir bölümden siz de kendi fotoğraf açıklamanızı girebileceksiniz. Bu sayede resmin üzerine gelindiğinde sesli bir şekilde açıklama kısmı kullanıcıya okunacak ama görünür olmayacak. Keşfet, profil ve akış sayfaların tamamında yeni özellik kullanılabiliyor.

Ayrıca Bkz.

"Instagram’dan kullanım kolaylığı odaklı yeni profil tasarımı"

Fotoğraf açıklama Instagram’a yeni eklenmiş olsa da, Facebook, fotoğrafları tanımlayan yapay zeka üzerine yıllardır çalışıyordu. Instagram’da bu tecrübeden yararlanmış.

https://www.theverge.com/2018/11/28/18116323/instagram-ai-visual-impairment-description