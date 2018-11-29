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Instagram, görme engelli kullanıcılar için fotoğraflara açıklama ekleyecek

Instagram, bugün tanıttığı özellik sayesinde görme engelli kullanıcıların da uygulamayı kullanabilmesini sağlamak istiyor. Yapay zeka sayesinde fotoğraflar otomatik olarak tanımlanabilecek.
6 ay (Son Güncelleme: 6 ay)
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sosyal medya
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Instagram, görme engelli kullanıcılar için fotoğraflara açıklama ekleyecek
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Gelişen teknoloji sayesinde görme engelli kullanıcılar akıllı telefon kullanabiliyorlar. Konuşma geri dönüşlü özellik çoğu cihazda dahili olarak geliyor. Bunun farkında olan Instagram, görme engelli kullanıcıların da platformda istediği gibi dolaşmasını sağlamak için yeni bir özellik duyurdu. Firmanın geliştirdiği yapay zeka sayesinde fotoğraflara otomatik olarak açıklama eklenebilecek.

Yapay zekaya veya size bırakılmış

Nesnelerin ne olduğunu kavrayabilen yapay zeka, fotoğrafı basit bir şekilde açıklayabilecek. Ancak daha detaylı bir açıklama yazarak, görme engelli kullanıcıların da fotoğraflarınızı anlamasını istiyorsanız, özel bir bölümden siz de kendi fotoğraf açıklamanızı girebileceksiniz. Bu sayede resmin üzerine gelindiğinde sesli bir şekilde açıklama kısmı kullanıcıya okunacak ama görünür olmayacak. Keşfet, profil ve akış sayfaların tamamında yeni özellik kullanılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Instagram’dan kullanım kolaylığı odaklı yeni profil tasarımı"

Fotoğraf açıklama Instagram’a yeni eklenmiş olsa da, Facebook, fotoğrafları tanımlayan yapay zeka üzerine yıllardır çalışıyordu. Instagram’da bu tecrübeden yararlanmış.


https://www.theverge.com/2018/11/28/18116323/instagram-ai-visual-impairment-description Yorum Yaz
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muratkad 5 ay
Dediklerini yapabilirlerse bence çok başarılı şeyler bunlar. Engelleri ortadan kaldırmamız gerek.
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deoks 6 ay
malum fotolara nasıl bir açıklama getirecek merak ediyorum :D
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game07 6 ay
Fotoğrafların analizi için uydurulmuş bir bahane. Asıl amaç tepki çekmeden daha çok veri toplayabilmek.
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sis651 6 ay game07
Onları zaten istedikleri gibi analiz ederler ve muhtemelen ediyorlardır da. Burada sadece Facebook'taki özellik gibi kullanıcıya da sunulacağından bahsediliyor. Ha yaptıkları Facebook'un fotoğrafın description meta etiketine fotoğraftaki öğelerin adını yazmasının ötesine gider mi bilemem.
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