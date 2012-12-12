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Instagram, fotoğraf düzenleme özellikleriyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
7,6b
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18
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter'ın kendi filtre ve fotoğraf düzenleme araçlarını duyurmasının hemen ardından, Instagram da iOS ve Android için yeni bir güncelleme yayınladı.

Güncelleme, Instagram'ın filtrelerine ek olarak Willo adlı tek renkli ve pembe tonların ağırlıkta olduğu yeni bir filtreyi uygulamaya ekliyor.

Diğer önemli yenilik ise Instagram'a ilk kez resim düzenleme araçlarını getiriyor. Artık fotoğrafları kırpmak ve ölçeklemek uygulama içerisinden yapılabilecek. Ayrıca perspektif düzeltme ile de alanın derinliği daha gerçekçi olarak işlenecek.

Ayrıca fotoğraf çekme bölümünde de tasarım değişiklikleri göze çarpıyor. Deklanşör butonları yeni tasarıma göre optimize edilmişken, bölümde son kullanılan fotoğraflar da alt kısımda seçilebilir bir şekilde sıralanıyor olacak. Son olarak kullanıcı profiline gelen sınırsız kaydırma, filtreli resimlerin Instagram albümü altında fotoğraf rulosuna kaydedilmesi, lokasyon sayfalarının Foursquare'den bilgi çekebildiği buton ve haber kaynağında optimizasyon, güncelleme ile gelen diğer yenilikler.


https://itunes.apple.com/us/app/instagram/id389801252?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=en 

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napijackson 6 yıl
İnstagram bitti artık!
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YB) 6 yıl
Eski hali daha guzeldi
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VR_27 6 yıl YB)
YB)
Eski hali daha guzeldi


Kesinlikle daha güzeldi. Artık camera roll haricinde klasör görüntülenemiyor ne saçma bir olay ya
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Zenci Forvet 6 yıl
Ben pek fark göremedim.
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Tony 6 yıl
Kaybetme korkusuyla hemen çıkartmış yeni özelliği.
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bluerdem 6 yıl
Bı de fotoları kaydedebilme özelliği ekleselerdi iyi olurdu aslında.
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl bluerdem
bluerdem

Bı de fotoları kaydedebilme özelliği ekleselerdi iyi olurdu aslında.

kaydedebiliyorsun zaten.. ayrica guncellemeden sonra iPhoneda instagram diye klasor acmis oraya kaydediyor
eger resmi kaydedip ama instagramda paylasmak istmeiyorsan , interneti kes failed diyecek o zaman kaydediyor yada ucak moduna al
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Anakhaa 6 yıl
ben bir fark göremedim açıkçası...
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VR_27 6 yıl
Güncelleme ile itunesle senkronize olan klasörümdeki fotoğraflara ulaşamıyorum. Aynı sorunu yaşayan var mı ?
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Commander 6 yıl
Yerini kaybetme korkusuylami acaba ?

Ayrica tum teknoloji hizmeti sunan sirketlerin elindeki teknolojileri direk paylasmadiklarini silahlarini piyasayanin nabzina gore one cikardiklarini herkes cok iyi gormustur.


Duzeltme:İmla
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Celtic Warrior 6 yıl Commander
Commander

Yerini kaybetme korkusuylami acaba ?

Ayrica tum teknoloji hizmeti sunan sirketlerin elindeki teknolojileri direk paylasmadiklarini silahlarini piyasayanin nabzina gore one cikardiklarini herkes cok iyi gormustur.


Duzeltme:İmla

Etkisi büyük tabiki bunda. Instagram'a darbe indirebillir bu ama insanlar instagram vazgeçmez çünkü orası apay ayrı bir platform ve çok daha az insan var Twitter'a göre.
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