Instagram, fotoğraf düzenleme özellikleriyle güncellendi

Haber Editörü
Twitter'ın kendi filtre ve fotoğraf düzenleme araçlarını duyurmasının hemen ardından, Instagram da iOS ve Android için yeni bir güncelleme yayınladı.
Güncelleme, Instagram'ın filtrelerine ek olarak Willo adlı tek renkli ve pembe tonların ağırlıkta olduğu yeni bir filtreyi uygulamaya ekliyor.
Diğer önemli yenilik ise Instagram'a ilk kez resim düzenleme araçlarını getiriyor. Artık fotoğrafları kırpmak ve ölçeklemek uygulama içerisinden yapılabilecek. Ayrıca perspektif düzeltme ile de alanın derinliği daha gerçekçi olarak işlenecek.
Ayrıca fotoğraf çekme bölümünde de tasarım değişiklikleri göze çarpıyor. Deklanşör butonları yeni tasarıma göre optimize edilmişken, bölümde son kullanılan fotoğraflar da alt kısımda seçilebilir bir şekilde sıralanıyor olacak. Son olarak kullanıcı profiline gelen sınırsız kaydırma, filtreli resimlerin Instagram albümü altında fotoğraf rulosuna kaydedilmesi, lokasyon sayfalarının Foursquare'den bilgi çekebildiği buton ve haber kaynağında optimizasyon, güncelleme ile gelen diğer yenilikler.
https://itunes.apple.com/us/app/instagram/id389801252?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=en
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kesinlikle daha güzeldi. Artık camera roll haricinde klasör görüntülenemiyor ne saçma bir olay ya
kaydedebiliyorsun zaten.. ayrica guncellemeden sonra iPhoneda instagram diye klasor acmis oraya kaydediyor eger resmi kaydedip ama instagramda paylasmak istmeiyorsan , interneti kes failed diyecek o zaman kaydediyor yada ucak moduna al
Ayrica tum teknoloji hizmeti sunan sirketlerin elindeki teknolojileri direk paylasmadiklarini silahlarini piyasayanin nabzina gore one cikardiklarini herkes cok iyi gormustur.
Duzeltme:İmla
Etkisi büyük tabiki bunda. Instagram'a darbe indirebillir bu ama insanlar instagram vazgeçmez çünkü orası apay ayrı bir platform ve çok daha az insan var Twitter'a göre.