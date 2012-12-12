Instagram, fotoğraf düzenleme özellikleriyle güncellendi





Twitter'ın kendi filtre ve fotoğraf düzenleme araçlarını duyurmasının hemen ardından, Instagram da iOS ve Android için yeni bir güncelleme yayınladı.





Güncelleme, Instagram'ın filtrelerine ek olarak Willo adlı tek renkli ve pembe tonların ağırlıkta olduğu yeni bir filtreyi uygulamaya ekliyor.





Diğer önemli yenilik ise Instagram'a ilk kez resim düzenleme araçlarını getiriyor. Artık fotoğrafları kırpmak ve ölçeklemek uygulama içerisinden yapılabilecek. Ayrıca perspektif düzeltme ile de alanın derinliği daha gerçekçi olarak işlenecek.





Ayrıca fotoğraf çekme bölümünde de tasarım değişiklikleri göze çarpıyor. Deklanşör butonları yeni tasarıma göre optimize edilmişken, bölümde son kullanılan fotoğraflar da alt kısımda seçilebilir bir şekilde sıralanıyor olacak. Son olarak kullanıcı profiline gelen sınırsız kaydırma, filtreli resimlerin Instagram albümü altında fotoğraf rulosuna kaydedilmesi, lokasyon sayfalarının Foursquare'den bilgi çekebildiği buton ve haber kaynağında optimizasyon, güncelleme ile gelen diğer yenilikler.









https://itunes.apple.com/us/app/instagram/id389801252?mt=8





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=en