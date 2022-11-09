Bütün Instagram gönderileri artık zamanlanabilecek: İşte yeni dönem

Instagram için gönderi zamanlama özelliği yok muydu?
Eskiden yalnızca Facebook'un Business Suite aracı ile kullanılabilen gönderi zamanlama özelliği çok kolay bir şekilde kullanılabilecek. Adam Mosseri tarafından paylaşılan bir videoda içeriklerin 75 gün sonrasına kadar zamanlanabileceği belirtildi.
Planlama özelliğinden "Profesyonel" hesaplar (iş hesabı) yararlanabilecek. Bir hesap ücretsiz bir şekilde profesyonel hesaba dönüştürülebiliyor. Ayrıca Instagram kendi resmî hesabından bu konu ile ilgili bir gönderi de yayımladı.
Gönderiyi paylaşmak istediğiniz günü ve saati belirledikten sonra "Planla" seçeneğine tıklamalısınız. Bunun dışında içerik üreticileri için "Başarımlar" veya "Edinimler" olarak nitelendirilebilen bir uygulama daha getirildi.
Reels videoları yayımlayan kişilerin başarıları Instagram tarafından resmen tanınacak. İstikrarlı olan kişiler bolca ödül kazanacak. Başarımlar anlık olarak takip edilebilecek. Instagram için hazırlanan gönderi zamanlama özelliği yayılmaya başladı.Kaynakça https://www.imore.com/mac/macos/instagram-rolls-out-scheduled-posts-and-a-new-design-for-the-web https://twitter.com/mosseri/status/1590036420151848961 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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