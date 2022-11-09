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    Anlık Bildirim

    Bütün Instagram gönderileri artık zamanlanabilecek: İşte yeni dönem

    Instagram gönderileri bundan böyle istenilen şartlar altında planlanabilecek. Reels videoları da bu yeni özellikten faydalanabilecek. Adam Mosseri yıllardır beklenen açıklamayı yaptı.
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    Instagram gönderi zamanlama özelliği Tam Boyutta Gör
    Instagram kullanıcıları için yeni bir gönderi zamanlama sistemi test ediliyor. Bu mekanik hem tarayıcı sürümlerinde hem de mobil işletim sistemlerinde çalışacak. 

     

    Instagram için gönderi zamanlama özelliği yok muydu?

    Eskiden yalnızca Facebook'un Business Suite aracı ile kullanılabilen gönderi zamanlama özelliği çok kolay bir şekilde kullanılabilecek. Adam Mosseri tarafından paylaşılan bir videoda içeriklerin 75 gün sonrasına kadar zamanlanabileceği belirtildi.

    Planlama özelliğinden "Profesyonel" hesaplar (iş hesabı) yararlanabilecek. Bir hesap ücretsiz bir şekilde profesyonel hesaba dönüştürülebiliyor. Ayrıca Instagram kendi resmî hesabından bu konu ile ilgili bir gönderi de yayımladı.

    Instagram gönderi zamanlama Tam Boyutta Gör
    Business Suite ile zamanlanamayan Reels gönderilerinin de planlanabilmesi binlerce içerik üreticisini çok sevindirdi. Artık oluşturduğunuz içerikleri paylaşmadan önce "Gelişmiş ayarlar" seçeneğine tıklayıp onları "Bu gönderiyi zamanla" seçeneği ile zamanlayabilirsiniz.

    Gönderiyi paylaşmak istediğiniz günü ve saati belirledikten sonra "Planla" seçeneğine tıklamalısınız. Bunun dışında içerik üreticileri için "Başarımlar" veya "Edinimler" olarak nitelendirilebilen bir uygulama daha getirildi.

    Reels videoları yayımlayan kişilerin başarıları Instagram tarafından resmen tanınacak. İstikrarlı olan kişiler bolca ödül kazanacak. Başarımlar anlık olarak takip edilebilecek. Instagram için hazırlanan gönderi zamanlama özelliği yayılmaya başladı.

    Kaynakça https://www.imore.com/mac/macos/instagram-rolls-out-scheduled-posts-and-a-new-design-for-the-web https://twitter.com/mosseri/status/1590036420151848961
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