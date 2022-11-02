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    Instagram web arayüzü yenileniyor: İşte yeni tasarım

    iPad için Instagram uygulaması çıkmayacak. Şirket, tablette Instagram deneyimi için özel bir uygulama yerine Instagram web arayüzüne odaklanacağını belirtti. Yeni arayüz bazı kullanıcılara açıldı.
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    instagram web yeni arayüz Tam Boyutta Gör
    Instagram iPad uygulaması bekleyenler için üzen açıklama geldi. Meta sözcüsü, iPad için özel bir uygulama geliştirmek yerine Instagram web arayüzünün iyileştirileceğini söyledi. Yeni Instagram arayüzü de bazı kullanıcılar için aktif.

    Instagram iPad uygulaması çıkmayacak

    Instagram, yıllardır kullanıcıların iPad’de görmeyi beklediği uygulamalardan biri. Tablette Instagram kullanmak mümkün olsa da iPad için özel olarak tasarlanmış Instagram uygulaması çıkmadı; Meta sözcüsü Christine Pai’nin açıklamasına göre de hiç çıkmayacak. Anlaşılan o ki, şirket, web arayüzünü daha iyi hale getirmek için çalışacak.

    Instagram web arayüzü geliştirilecek

    Meta sözcüsü Pai, “Instagram web deneyimini iyileştirmenin yolları üzerinde sürekli çalışıyoruz. Kısa süre önce Instagram.com’u modernize etmek için gezinmeyi geliştirmek, video deneyimini optimize etmek ve direkt mesajlaşmayı (DM) daha sürükleyici hale getirmek dahil birtakım güncellemeler yaptık.” diyor.

    Yeni Instagram görünümü bazı kullanıcılara açıldı 

    Yeni Instagram arayüzü ile karşılaşan kullanıcılar, gezinme menüsünün sol yana taşındığını ve DM deneyiminin webe daha uygun olduğunu belirtiyor. Ayarlar, kayıtlı gönderiler veya hesap değiştirme seçeneklerine artık profil resminin altından gizli bir şekilde değil, daha fazla menüsünden kolayca erişilebiliyor. Ayrıca butonlar yalnızca simge şeklinde gözükmüyor, hangi butonun ne işe yaradığı (hangi menüye yönlendirdiği) açıkça görülüyor. Instagram’ın bu yeni web arayüzü bazı kullanıcılara açılmış durumda. Bazı kullanıcılar gezinme butonlarının üstte olduğu eski Instagram arayüzünü görüyor.

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