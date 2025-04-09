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    Anlık Bildirim

    Instagram iPad’e geliyor: 15 Yıllık bekleyiş sona eriyor

    Instagram, yıllardır süren beklentilere sonunda yanıt vermeye hazırlanıyor. Şirket, iPad’e özel bir uygulama üzerinde çalışmalara başladı. Şu anda yalnızca iPhone sürümüyle erişim sağlanabiliyor.

    Instagram iPad’e geliyor: 15 Yıllık bekleyiş sona eriyor Tam Boyutta Gör

    Instagram, yıllardır süren bekleyişe sonunda bir son vermeye hazırlanıyor. Şirketin iPad'e özel bir uygulama üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şu anda iPad kullanıcıları yalnızca iPhone için geliştirilen Instagram uygulamasını kullanabiliyor ve bu da büyük ekranlarda oldukça sıkıntılı bir deneyim yaratıyor. Uygulama, ekrana uyumsuz bir şekilde büyütülerek gösteriliyor ve bu durum kullanıcıları uzun süredir rahatsız ediyor.

    Meta’nın bu adımı, özellikle TikTok’un geleceğine yönelik küresel endişelerin arttığı bir dönemde, Instagram’ın kullanıcı etkileşimini artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Şirket içinden sızan bilgilere göre, iPad uygulaması nihayet gündeme alınmış durumda ancak çıkış tarihiyle ilgili henüz net bir bilgi yok. Uygulamanın tamamlanmadan iptal edilme ihtimali de hâlâ geçerli.

    Instagram yönetimi bugüne kadar bu konudaki talepleri ya görmezden geldi ya da erteledi. 2021’de Adam Mosseri, bir iPad uygulamasının "güzel olurdu" diyerek aslında gündemde olduğunu ancak ekip kaynaklarının sınırlı olduğunu belirtmişti. Bir yıl sonra yaptığı açıklamada ise bu tarz talepleri “nihayet yapılabilen” işler olarak tanımlamış, iPad uygulamasını karanlık mod veya zamanlanmış gönderiler gibi uzun süre sonra gelen özelliklerle aynı kefeye koymuştu.

    Yani kısacası, Instagram iPad’e geliyor. Ne zaman gelir bilinmez ama yıllardır süren “neden hâlâ yok?” sorusu en azından cevap bulmaya başladı.

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