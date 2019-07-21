Instagram kapatacağı hesapları uyaracak

Aktif kullanıcı sayısı bir milyara doğru ilerleyen Instagram kuralları ihlal eden kullanıcılara karşı daha sert tedbirler alıyor. Bu hafta hesap yasaklama politikasını güncelleyen platform bazı değişiklikler getirdi.

Daha fazla bilgilendirme

Instagram’ın hesap politikasında yapılan değişiklikler hem kural ihlali yapan içeriklerin oranı hem de sayısına göre hesapların kapatılmasını konu ediniyor. Ayrıca bu konuda kullanıcı da bilgilendiriliyor.

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Yeni değişikliklere göre kullanıcının paylaştığı kural ihlali kapsamındaki içerikler belirli bir orana ulaştığı zaman veya belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir sayıya ulaştığı zaman kapatılması ön görülüyor.

Kullanıcı eğer kritik seviyeye yaklaşırsa sistem bildirim göndermeye başlıyor ve kullanıcının uyarılmasını sağlıyor. Ayrıca bu sistem kullanıcının silinen gönderilerine itiraz etme fırsatı da verecek. Çıplaklık, pornografi, nefret söylemi, zorbalık, taciz, uyuşturucu ve terörizm konularında kullanıcı itiraz edebilecek. Eğer itiraz haklı bulunursa kullanıcının sicilindeki kural ihlali de kaldırılacak. Yeni sistemin bu haftadan itibaren devreye girdiği ifade ediliyor.