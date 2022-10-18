Instagram nostalji yaşatacak: Profile müzik ekleme özelliği yolda

Geçtiğimiz yıllarda Hi5 veya MySpace gibi sosyal ağlarda birinin profiline girdiğinizde arka planda müzik çaldığını duyabiliyordunuz. Bu durum içeriği kişiselleştirmenin bir yolu olarak bu tür bir platformda sık rastlanan bir şeydi.
Yeni özellik test sürecinde
Görünen o ki Instagram bu fikri kendi profil sayfalarına taşımayı planlıyor. Yayınlanan ekran görüntülerine bakılırsa kullanıcılar Instagram'daki "Profili Düzenle" menüsünden şarkı ekleyebilecekler. Şimdilik konuyla ilgili çok fazla ayrıntı yok.Kaynakça https://www.lowyat.net/2022/286984/instagram-reportedly-working-on-a-way-to-add-music-to-profile-pages/ https://twitter.com/alex193a/status/1581993840084275201 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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