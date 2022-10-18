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    Instagram nostalji yaşatacak: Profile müzik ekleme özelliği yolda

    Instagram internetin yeni yaygınlaşmaya başladığı yıllarda sosyal ağlarda sunulan bir özelliği geri getirebilir. Şirket profil sayfalarına müzik ekleme özelliğini test ediyor.
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    Instagram nostalji yaşatacak: Profile müzik ekleme özelliği yolda Tam Boyutta Gör
    Instagram eski internet kullanıcılara nostalji yaşatacak bir özelliği geri getirmeye hazırlanıyor: profil sayfasına müzik eklemek. Söz konusu özellik tersine mühendislik çalışmaları yapan Alessandro Paluzzi tarafından keşfedildi.

    Geçtiğimiz yıllarda Hi5 veya MySpace gibi sosyal ağlarda birinin profiline girdiğinizde arka planda müzik çaldığını duyabiliyordunuz. Bu durum içeriği kişiselleştirmenin bir yolu olarak bu tür bir platformda sık rastlanan bir şeydi.

    Instagram nostalji yaşatacak: Profile müzik ekleme özelliği yolda Tam Boyutta Gör

    Yeni özellik test sürecinde

    Görünen o ki Instagram bu fikri kendi profil sayfalarına taşımayı planlıyor. Yayınlanan ekran görüntülerine bakılırsa kullanıcılar Instagram'daki "Profili Düzenle" menüsünden şarkı ekleyebilecekler. Şimdilik konuyla ilgili çok fazla ayrıntı yok.

    Instagram nostalji yaşatacak: Profile müzik ekleme özelliği yolda Tam Boyutta Gör
    Yeni özellik test aşamasında görünüyor. Tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı da belli değil. Zaman zaman Instagram'ın yeni özellikler denediğine şahit oluyoruz. Sonuç olarak hepsi kullanıcılara ulaşmasa bile platform bu tür denemeleri sürekli yapıyor.
    Kaynakça https://www.lowyat.net/2022/286984/instagram-reportedly-working-on-a-way-to-add-music-to-profile-pages/ https://twitter.com/alex193a/status/1581993840084275201
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    slamdunk393 4 gün önce

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