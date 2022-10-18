Tam Boyutta Gör Instagram eski internet kullanıcılara nostalji yaşatacak bir özelliği geri getirmeye hazırlanıyor: profil sayfasına müzik eklemek. Söz konusu özellik tersine mühendislik çalışmaları yapan Alessandro Paluzzi tarafından keşfedildi.

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Geçtiğimiz yıllarda Hi5 veya MySpace gibi sosyal ağlarda birinin profiline girdiğinizde arka planda müzik çaldığını duyabiliyordunuz. Bu durum içeriği kişiselleştirmenin bir yolu olarak bu tür bir platformda sık rastlanan bir şeydi.

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Yeni özellik test sürecinde

Görünen o ki Instagram bu fikri kendi profil sayfalarına taşımayı planlıyor. Yayınlanan ekran görüntülerine bakılırsa kullanıcılar Instagram'daki "Profili Düzenle" menüsünden şarkı ekleyebilecekler. Şimdilik konuyla ilgili çok fazla ayrıntı yok.

Tam Boyutta Gör Yeni özellik test aşamasında görünüyor. Tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı da belli değil. Zaman zaman Instagram'ın yeni özellikler denediğine şahit oluyoruz. Sonuç olarak hepsi kullanıcılara ulaşmasa bile platform bu tür denemeleri sürekli yapıyor.

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Instagram nostalji yaşatacak: Profile müzik ekleme özelliği yolda