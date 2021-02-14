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    Instagram, özel mesaj yoluyla hakaret eden kullanıcıların hesaplarını silecek

    Sosyal medya platformlarından Instagram, zorbalığı önlemek amacıyla özel mesajlardan hakaret eden kullanıcıların hesaplarını sileceğini açıkladı.
    14 Şubat 2021, 22:00 (3 gün)
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    Cep Telefonu Diğer
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Instagram, özel mesaj yoluyla hakaret eden kullanıcıların hesaplarını silecek
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    Sosyal ağ Instagram bundan önce, özel mesajlardan hakaret eden kullanıcıların yazışma özelliklerini geçici olarak devre dışı bırakıyordu. Ancak sanal zorbalıkla ilgili koyulan yeni kurallar daha radikal bir hale geldi.

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    Irkçı ve dini hakaretler baz alınacak

    Bu karar, İngiliz kulüplerindeki futbolcuların Instagram'da karşılaştıkları ırkçı hakaretler sonucunda alındı. Şimdilik bu yasaklar ırkçı veya dini hakaretler sonucunda uygulanıyor. Artık bu tür bir zorbalık yapan kullanıcının hesabı geri getirilmemek üzere silinecek ve Instagram aynı kullanıcının yeni bir hesap alıp hakaretlerine buradan devam etmesinin de önüne geçecek.

    Instagram, özel mesaj yoluyla hakaret eden kullanıcıların hesaplarını silecek
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    Şirket, yazışmaların gizliliğinin ihlal edilmeyeceğini de belirtiyor. Bu tür bir engelleme, istismara uğrayan kullanıcılardan gelen şikayetlere dayanılarak uygulanacak. Ek olarak, sosyal ağ, kullanıcının takip etmediği tüm hesaplardan gelen mesajların engellenmesine de izin verecek. Daha önce bu işlev yalnızca çok sayıda abonesi ve kurumsal sayfaları olan hesaplar için mevcuttu ve şimdi tüm kullanıcılara sunulacak.



    https://about.instagram.com/blog/announcements/an-update-on-our-work-to-tackle-abuse-on-instagram Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Portraitclub 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Klavye delikanlılarının gözü yaşlı. Ha bir de mevkisinin gücünü kullananlar var, klavye delikanlılarının bir üst versiyonu oluyor.
    Yanıtla +12
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    K K_Spartakus (kemal ertem) 3 gün ( Mesaj Silindi ) JourneyToTheWest
    Zuckerberg Efendi'nin bu kaçıncı palavrası bilmiyorum çünkü saymıyorum ve bu sebeple bu şahsa ait ne varsa kaldırdım.

    Üstelik gereksiz zaman çalıyor.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarim ayni seyi dh da yapar.



    Sirf bir konuda fikrimi yazdim diye 120 gun bolum uzaklastirmasi verilen bir forumda acik acik kufredenlere yada hakaret edenlere en fazla bir uyari veriliyor, mesaji siliniyor.



    Tabi burada forum yoneticilerinin tarafli tutumu da soz konusu..
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    ozkn-t (Özkan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok geç kalsa da iyi haber. Tabi önce twitterın yaptığı gibi toplu bir troll hesap temizliği yapsa insanlar bi rahat nefes alacak.
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    C cand. 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Saçma bot hesapları kapatsın önce instagram ve onlardan gelen linkli mesajları
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    JourneyToTheWest 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hani mesajlar izlenmiyordu gizlilik vardı?
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    yc#1 (Yavuz Can) 3 gün ( Mesaj Silindi ) JourneyToTheWest
    "Bu tür bir engelleme, istismara uğrayan kullanıcılardan gelen şikayetlere dayanılarak uygulanacak." Yani şikayetler değerlendirilecek.
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    K K_Spartakus (kemal ertem) 3 gün ( Mesaj Silindi ) JourneyToTheWest
    Zuckerberg Efendi'nin bu kaçıncı palavrası bilmiyorum çünkü saymıyorum ve bu sebeple bu şahsa ait ne varsa kaldırdım.

    Üstelik gereksiz zaman çalıyor.
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    C cand. 3 gün ( Mesaj Silindi ) JourneyToTheWest
    İzleniyor kardeşim
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    Portraitclub 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Klavye delikanlılarının gözü yaşlı. Ha bir de mevkisinin gücünü kullananlar var, klavye delikanlılarının bir üst versiyonu oluyor.
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