Instagram, özel mesaj yoluyla hakaret eden kullanıcıların hesaplarını silecek

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Sosyal ağ Instagram bundan önce, özel mesajlardan hakaret eden kullanıcıların yazışma özelliklerini geçici olarak devre dışı bırakıyordu. Ancak sanal zorbalıkla ilgili koyulan yeni kurallar daha radikal bir hale geldi.

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Irkçı ve dini hakaretler baz alınacak

Bu karar, İngiliz kulüplerindeki futbolcuların Instagram'da karşılaştıkları ırkçı hakaretler sonucunda alındı. Şimdilik bu yasaklar ırkçı veya dini hakaretler sonucunda uygulanıyor. Artık bu tür bir zorbalık yapan kullanıcının hesabı geri getirilmemek üzere silinecek ve Instagram aynı kullanıcının yeni bir hesap alıp hakaretlerine buradan devam etmesinin de önüne geçecek.

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Şirket, yazışmaların gizliliğinin ihlal edilmeyeceğini de belirtiyor. Bu tür bir engelleme, istismara uğrayan kullanıcılardan gelen şikayetlere dayanılarak uygulanacak. Ek olarak, sosyal ağ, kullanıcının takip etmediği tüm hesaplardan gelen mesajların engellenmesine de izin verecek. Daha önce bu işlev yalnızca çok sayıda abonesi ve kurumsal sayfaları olan hesaplar için mevcuttu ve şimdi tüm kullanıcılara sunulacak.

https://about.instagram.com/blog/announcements/an-update-on-our-work-to-tackle-abuse-on-instagram

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