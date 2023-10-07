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    Anlık Bildirim

    Instagram patronundan iPad uygulaması açıklaması

    Türkiye'de en çok kullanılan sosyal ağ platformlarından Instagram, iPad'lerde ayrı bir uygulama olarak bulunmuyor. CEO Adam Mosseri'nin açıklamasına göre yakın zamanda da gelmeyecek.
    instagram ipad uygulaması çıkacak mı açıklama Tam Boyutta Gör
    Bazı popüler sosyal ağ platformlarının hâlâ iPad’lere özel uygulaması yok; Instagram da bunlardan biri. Android, iPhone ve web tarayıcılarda kullanılabilen Instagram’ın iPadOS sürümünü bekleyenler için üzücü haber Instagram patronundan geldi.

    Instagram iPad uygulaması "yakın zamanda" çıkmayacak

    Adam Mosseri, Instagram Hikayelerde kullanıcılardan gelen soruları yanıtlarken, Instagram iPad uygulamasının ne zaman çıkacağı da soruldu. CEO, şu anda bunun üzerine çalışmadıklarını söyledi. Ancak, yayının ilerleyen zamanlarında iPad uygulamasının olmasının bir noktada iyi bir şey olduğunu söyleyerek açık kapı bıraktı.

    Instagram patronu, daha önemli olduğunu düşündükleri başka yeni özellikler olduğunu sözlerine ekledi. Bu durum göz önüne alındığında Instagram uygulamasının iPad’e özel bir arayüz ile güncellemesi yakın zamanda olası görünmüyor.

    Anlaşılan o ki Instagram uygulamasının gelmesini bekleyen iPad kullanıcıları öncelik verilecek kadar büyük bir grubu oluşturmuyor. iPad, iPhone’a göre çok daha küçük bir kulanıcı tabanına sahip. Örneğin; Apple, 2023 ikinci çeyreğinde 42 milyondan fazla iPhone satarken, aynı dönemde 10 milyon adet iPad satabildi. Bazı gelişticiler için bu fark iPadOS’i ikinci plana atmak için yeterli.

    Bu arada Meta’nın bir diğer popüler uygulaması WhatsApp, iPad’lere geliyor. Eylül ayında testler başladı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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