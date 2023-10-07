Tam Boyutta Gör Bazı popüler sosyal ağ platformlarının hâlâ iPad’lere özel uygulaması yok; Instagram da bunlardan biri. Android, iPhone ve web tarayıcılarda kullanılabilen Instagram’ın iPadOS sürümünü bekleyenler için üzücü haber Instagram patronundan geldi.

Instagram iPad uygulaması "yakın zamanda" çıkmayacak

Adam Mosseri, Instagram Hikayelerde kullanıcılardan gelen soruları yanıtlarken, Instagram iPad uygulamasının ne zaman çıkacağı da soruldu. CEO, şu anda bunun üzerine çalışmadıklarını söyledi. Ancak, yayının ilerleyen zamanlarında iPad uygulamasının olmasının bir noktada iyi bir şey olduğunu söyleyerek açık kapı bıraktı.

Instagram patronu, daha önemli olduğunu düşündükleri başka yeni özellikler olduğunu sözlerine ekledi. Bu durum göz önüne alındığında Instagram uygulamasının iPad’e özel bir arayüz ile güncellemesi yakın zamanda olası görünmüyor.

Anlaşılan o ki Instagram uygulamasının gelmesini bekleyen iPad kullanıcıları öncelik verilecek kadar büyük bir grubu oluşturmuyor. iPad, iPhone’a göre çok daha küçük bir kulanıcı tabanına sahip. Örneğin; Apple, 2023 ikinci çeyreğinde 42 milyondan fazla iPhone satarken, aynı dönemde 10 milyon adet iPad satabildi. Bazı gelişticiler için bu fark iPadOS’i ikinci plana atmak için yeterli.

WhatsApp, iPad'e geliyor: Testler başladı! 2 hf. önce eklendi

Bu arada Meta’nın bir diğer popüler uygulaması WhatsApp, iPad’lere geliyor. Eylül ayında testler başladı.

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Instagram patronundan iPad uygulaması açıklaması