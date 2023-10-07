Instagram patronundan iPad uygulaması açıklaması

Instagram iPad uygulaması "yakın zamanda" çıkmayacak
Adam Mosseri, Instagram Hikayelerde kullanıcılardan gelen soruları yanıtlarken, Instagram iPad uygulamasının ne zaman çıkacağı da soruldu. CEO, şu anda bunun üzerine çalışmadıklarını söyledi. Ancak, yayının ilerleyen zamanlarında iPad uygulamasının olmasının bir noktada iyi bir şey olduğunu söyleyerek açık kapı bıraktı.
Instagram patronu, daha önemli olduğunu düşündükleri başka yeni özellikler olduğunu sözlerine ekledi. Bu durum göz önüne alındığında Instagram uygulamasının iPad’e özel bir arayüz ile güncellemesi yakın zamanda olası görünmüyor.
Anlaşılan o ki Instagram uygulamasının gelmesini bekleyen iPad kullanıcıları öncelik verilecek kadar büyük bir grubu oluşturmuyor. iPad, iPhone’a göre çok daha küçük bir kulanıcı tabanına sahip. Örneğin; Apple, 2023 ikinci çeyreğinde 42 milyondan fazla iPhone satarken, aynı dönemde 10 milyon adet iPad satabildi. Bazı gelişticiler için bu fark iPadOS’i ikinci plana atmak için yeterli.
Bu arada Meta’nın bir diğer popüler uygulaması WhatsApp, iPad’lere geliyor. Eylül ayında testler başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.